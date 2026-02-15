O mistério do desaparecimento de uma nave soviética pode ter sido resolvido por IA

O local de pouso da sonda soviética Luna 9, que nunca havia sido identificado, pode finalmente ter sido encontrado.

Décadas após o pouso histórico, o local exato da Luna 9 pode ter sido encontrado e um dos mistérios da exploração espacial pode ter sido resolvido. Crédito: ESA

Em 1966, a União Soviética lançou a missão Luna 9 que se tornou o primeiro objeto construído por humanos a realizar um pouso bem-sucedido na superfície da Lua. Após o pouso, a sonda transmitiu imagens panorâmicas diretamente do solo lunar pela primeira vez. Essas imagens foram importantes porque mostraram que a superfície era sólida o suficiente para sustentar futuras missões.

O pouso da Luna 9 marcou um avanço na corrida espacial e acabou colocando a União Soviética na frente por um período. Apesar da importância histórica da missão, o local exato de pouso da Luna 9 permaneceu incerto por décadas. As coordenadas estimadas na época eram imprecisas e, por causa disso, a identificação visual do módulo e de seus componentes na superfície lunar foi difícil. O tamanho do artefato e a resolução limitada das imagens iniciais dificultou a confirmação definitiva do ponto que o pouso ocorreu.

Recentemente, um grupo de pesquisadores usou inteligência artificial para analisar dados históricos e imagens orbitais modernas da região estimada de pouso. Usando as técnicas de reconhecimento de padrões, eles conseguiram comparar as panorâmicas originais com modelos digitais do terreno lunar e fazer uma estimativa de localização. Com isso, os pesquisadores conseguiram identificar um ponto compatível com as evidências históricas e morfológicas que podem resolver o mistério de mais de 50 anos.

Luna 9

A Luna 9 foi lançada pela União Soviética em fevereiro de 1966 durante a corrida espacial que fazia parte da Guerra Fria contra os Estados Unidos. A missão tornou-se o primeiro objeto humano a realizar um pouso bem-sucedido em outro corpo astronômico. Com isso, o pouso consolidou temporariamente a liderança soviética na exploração espacial. O feito teve impacto político e científico, sendo um dos primeiros a mostrar a capacidade da humanidade ir até outros objetos astronômicos.

A Luna 9 foi uma das primeiras missões que confirmou que o solo lunar era compatível com futuras missões que, 3 anos mais tarde, colocaram os humanos na superfície com a Apollo 11 dos Estados Unidos.

Após o pouso, a sonda transmitiu imagens panorâmicas da região, além de dados sobre resistência mecânica do solo e condições locais. As fotografias confirmaram que a superfície lunar era sólida o suficiente para sustentar missões tripuladas. Isso acabou contribuindo diretamente para o planejamento de programas lunares que levaram a humanidade até à Lua.

Mistério do desaparecimento

Após o pouso da Luna 9, as coordenadas do local de pouso foram divulgadas oficialmente pelo jornal soviético Pravda. No entanto, essas estimativas foram baseadas em cálculos da época utilizando as imagens de baixa qualidade obtidas pela sonda. Em 2009, a câmera LROC da sonda Lunar Reconnaissance Orbiter da NASA passou a fornecer imagens de alta resolução da superfície lunar. Com essas novas imagens, esperava-se que fosse possível identificar visualmente o módulo de pouso e encontrar sua localização exata.

O mistério começa porque a incerteza associada às coordenadas originais era grande o suficiente para deslocar o possível ponto de pouso em dezenas de quilômetros. Essa imprecisão ampliou consideravelmente a área de busca, tornando difícil distinguir o pequeno módulo entre crateras, rochas e variações do terreno lunar. Como resultado, apesar das imagens detalhadas atuais, o local exato de pouso da Luna 9 nunca foi encontrado.

Inteligência artificial

Para resolver o mistério da localização do pouso da Luna 9, pesquisadores usaram inteligência artificial com técnicas de visão computacional. O modelo foi treinado para identificar características típicas de locais de pouso nas imagens da câmera LROC. O sistema, chamado de YOLO-ETA, foi adaptado para detectar padrões sutis associados a propriedades artificiais. As propriedades artificiais poderiam ser padrões de perturbação do solo e pequenas estruturas geométricas compatíveis com módulos lunares.

Modelo de inteligência artificial identifica possíveis regiões compatíveis com o local de pouso da Luna 9 na superfície lunar. Crédito: Pinault et al. 2026

O modelo foi inicialmente treinado com dados de missões Apollo, cujos locais de pouso são conhecidos com precisão. Ao aplicar o YOLO-ETA em uma região ao redor das coordenadas publicadas para a Luna 9, a equipe encontrou pontos candidatos que apresentam sinais compatíveis com perturbações causadas por um módulo artificial na superfície lunar. Esses resultados reduzem a área de incerteza e oferecem evidências técnicas consistentes para resolver um dos mistérios históricos da exploração lunar.

Futuras observações

Os pesquisadores esperam validar as previsões do modelo com novas observações obtidas pela sonda indiana Chandrayaan-2. Prevê-se que, durante sobrevoos programados sobre a região candidata, o orbitador produza imagens da superfície lunar com resolução superior. Esses dados permitirão comparar diretamente as áreas indicadas pelo algoritmo com registros ópticos independentes, refazendo a análise morfológica do terreno e das possíveis perturbações associadas a um módulo de pouso.

Caso uma das áreas apontadas pelo modelo seja confirmada por observações, será possível definir o local de pouso da Luna 9. A validação cruzada entre o modelo de inteligência artificial e novos dados orbitais representará um exemplo de como essas novas técnicas podem ser usadas na exploração espacial. Caso confirmado, a inteligência artificial terá ajudado a resolver um mistério que persiste há quase seis décadas.

Referência da notícia

