ZCAS deixa em alerta com acumulados de chuva de mais de 200 mm até quinta-feira, 12; veja as áreas em risco

Uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) vem atuando no Brasil e vai continuar influenciando o país durante boa parte da próxima semana trazendo risco e acumulados de mais de 200 mm. Confira as áreas em risco. Mais previsão: Como será o clima de fevereiro e as primeiras tendências para o carnaval

Uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) se formou neste fim de semana e traz riscos potenciais de chuvas intensas e elevados acumulados entre este domingo (8) e a quinta-feira (12). As previsões têm atualizado e mostrado um fenômeno mais duradouro.

Durante o seu período de duração, a ZCAS pode favorecer chuvas volumosas e acumulados máximos de 150 a mais de 200 mm, com potencial e transtornos em várias áreas.

Alertas para o domingo

Chuvas já aconteceram no período da manhã com moderada intensidade, especialmente no Nordeste, em razão da atuação de um cavado nos níveis mais elevados da atmosfera. No entanto, os alertas para chuvas intensas, tempestades e elevado acumulado se concentram no período da tarde e noite de norte a sul do Brasil.

Na Região Sul, as chuvas acontecem com até moderada intensidade sem potencial de transtornos na porção central, leste e norte de Santa Catarina, no centro, sul e leste do Paraná.

Previsão de chuva para a tarde deste domingo, 8 de fevereiro.

No Sudeste, o risco é muito maior. As chuvas acontecem com até forte intensidade no norte, centro e leste de São Paulo, no centro-sul, região do Triângulo Mineiro e da Zona da Mata em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Os maiores acumulados podem chegar aos 150 mm, com potencial para alagamentos e inundações se concentram no leste paulista, mais na região litorânea entre Santos e o litoral norte, e no centro-sul do Rio de Janeiro.

No Centro-Oeste, Norte e Nordeste, as chuvas acontecem em praticamente todos os estados e com até forte intensidade. Os destaque ficam para a porção entre o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso e Goiás, para o estado de Rondônia, norte do Pará e metade norte do Nordeste, onde as chuvas podem acumular até 70 mm.

Chuvas e alertas de segunda a quinta-feira

De segunda-feira (09) a quinta-feira (12), o canal de umidade se mantém firme sobre o Norte, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. No Sul do Brasil, a circulação oceânica ajuda na ocorrência de chuvas em parte do leste da região. Já no Nordeste, no decorrer da semana, o potencial de chuvas diminui, isso já acontece na segunda-feira (9). Assim, o maior potencial para transtornos se concentram nos estados do Sudeste, Centro-Oeste e Norte, com acumulados que podem passar dos 200 mm. Os eventos de chuvas intensas e o maior potencial para transtornos acontecem a partir da tarde até o início da madrugada.

Acumulado de chuva até a quinta-feira, 12 de fevereiro.

Na semana, os alertas de elevado acumulado de 70 a 200 mm ficam para o centro-norte e leste de São Paulo, para a metade sul do Rio de Janeiro, para o sul e regiões do Triângulo Mineiro e da Zona da Mata, para a metade sul de Goiás, para o Mato Grosso, para o Pará e leste do Amapá.