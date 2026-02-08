O que é o Geocaching: a caça ao tesouro com GPS

Descobrir lugares incríveis e tesouros escondidos com a ajuda do GPS tornou-se um plano irresistível para milhões de pessoas em todo o mundo.

Uma cache de Geocaching pode ser escondida em ambientes naturais ou urbanos, sempre registada na aplicação oficial através de coordenadas GPS.

O geocaching, que teve origem há um quarto de século, é muito mais do que um simples passatempo. Com um telemóvel e o desejo de explorar, qualquer pessoa pode embarcar numa busca de tesouros escondidos nos locais mais inesperados. De parques urbanos a montanhas remotas, esta atividade combina aventura, turismo e um toque de mistério.

Tudo começou em 2000, quando Dave Ulmer, um cientista informático do Oregon, decidiu testar as novas possibilidades do GPS civil. Colocou uma caixa de objetos na floresta, partilhou as coordenadas e esperou para ver quem a encontraria. O que parecia ser uma experiência transformou-se num fenómeno global que hoje conta com mais de três milhões de jogadores ativos.

Como funciona o Geocaching

A dinâmica do geocaching é simples: alguém esconde um objeto e partilha as coordenadas GPS na aplicação oficial. A partir daí, o desafio é chegar ao local e encontrá-lo sem fazer muito barulho. O objeto pode estar debaixo de uma pedra, camuflado num tronco de árvore, ou mesmo no meio da cidade, atrás de um sinal de trânsito ou entre dois tijolos.

Video by gc_el_sliepo.#geocaching pic.twitter.com/lQFhT3Ht3t — Geocaching (@GoGeocaching) September 22, 2025

O objetivo não é encontrar um tesouro de valor monetário, mas sim um recipiente, também chamado “cache”, que inclui normalmente um pequeno caderno onde os participantes assinam o seu achado. Alguns acrescentam objectos para trocar, respeitando sempre a regra de deixar algo em troca. Depois, o achado é registado na aplicação, que mantém um registo da atividade de cada explorador.

O encanto do geocaching reside na sua mistura de tecnologia e natureza. É uma atividade que incentiva a caminhada, a observação dos detalhes do ambiente e a descoberta de locais que, de outra forma, nunca teria visitado. Para muitos, é também uma forma diferente de viajar, porque cada destino se torna num quadro de pesquisa.

Geocaching: 25 anos de percursos, coordenadas e surpresas

O 25º aniversário do Geocaching chega com números impressionantes: mais de três milhões de caches activas em 191 países. Do gelo ártico à selva sul-americana, passando por marcos emblemáticos como a Torre Eiffel, há sempre uma cache à espera de ser descoberta.

Um ecrã de tablet apresenta as coordenadas GPS utilizadas no Geocaching para localizar uma cache escondida.

Este sucesso internacional não teria sido possível sem a abertura do GPS à utilização civil no final da década de 1990. Esta medida permitiu a qualquer pessoa aceder a um nível de precisão de coordenadas que anteriormente era exclusivo dos militares. Ulmer foi o primeiro a ver o seu potencial recreativo, e o tempo deu-lhe razão: hoje estamos a falar de uma comunidade internacional em constante crescimento.

Em Espanha, o hobby também se enraizou. Dos percursos de montanha nos Pirenéus aos esconderijos urbanos em Madrid ou Barcelona, a rede de tesouros continua a crescer. Os praticantes de geocaching destacam frequentemente a emoção da descoberta, mas também a satisfação de manter vivo um jogo baseado na cooperação e no respeito pelo ambiente.

Um jogo para todas as idades e estilos de vida

Embora possa parecer um passatempo infantil, a verdade é que a idade média dos jogadores é bastante elevada. Muitos são reformados que gostam de fazer caminhadas, casais que procuram atividades diferentes ou grupos de amigos que combinam caminhadas com aventura. Ainda assim, existem também versões pensadas para os mais novos, o que faz com que seja uma atividade familiar ideal.

Q9. ️ Do you prefer caches with epic views or clever hides? #USGeocachingHour@KennyMasonMady varies but nothing better than finding the cache while overlooking something majestic. Or being brought to an area that is breathtaking. pic.twitter.com/uTgEmUCLD9 — US Geocaching Hour (@USGeocaching) September 23, 2025

O formato é flexível: há recipientes do tamanho de uma lancheira e outros tão pequenos que cabem na ponta de um dedo. Esta variedade acrescenta uma camada extra de dificuldade e mantém interessados até os jogadores mais experientes. Alguns requerem pistas adicionais, engenhosidade ou mesmo a resolução de enigmas para os encontrar.

O termo Geocaching combina “geo”, da palavra grega para terra, e “caching”, da palavra inglesa que se refere a esconder. Esta prática transforma o planeta num tabuleiro de jogo onde se pode explorar recantos escondidos, viajar por cidades e embarcar em aventuras inesperadas.

O acesso é livre: basta descarregar a aplicação oficial. Há uma versão gratuita com milhares de opções e uma versão paga com desafios mais complexos. Mas o essencial é a experiência: estar ao ar livre, seguir o mapa, deixar-se guiar pela curiosidade e, finalmente, assinar o pequeno livro de registo que confirma a missão cumprida. O Geocaching, em suma, conseguiu o que poucos jogos conseguiram: unir milhões de pessoas numa verdadeira aventura, longe dos ecrãs e perto da natureza.