A crescente demanda por refrigeração aumentará a exposição ao calor extremo até 2050

Novos dados globais mostram que a demanda por refrigeração aumenta mais rapidamente em níveis de aquecimento mais baixos, em um cenário intermediário.

Segundo um novo estudo, a procura por refrigeração está a aumentar enquanto a procura por aquecimento está a diminuir, com variações significativas consoante a latitude.

Mackenzie White Meteored Estados Unidos 08/02/2026 16:36 5 min

Com o aumento das temperaturas globais, a demanda por refrigeração não cresce de forma uniforme. Novos dados globais mostram que as maiores mudanças ocorrem no início do período de aquecimento, em vez de se acumularem de forma constante à medida que as temperaturas continuam a subir.

A análise, publicada em Nature Sustainability, analisa as mudanças nos graus-dia de aquecimento e nos graus-dia de resfriamento, medidas padrão usadas para estimar a demanda de energia para aquecimento e ar condicionado de ambientes.

Em vez de vincular as projeções a anos específicos ou trajetórias de emissões, os pesquisadores comparam climas estabilizados em três níveis de aquecimento: aproximadamente o clima atual (cerca de 1,0°C acima dos níveis pré-industriais), 1,5°C e 2,0°C.

Análises baseadas na temperatura mostram que as mudanças globais na demanda por refrigeração aumentam mais em níveis de aquecimento mais baixos.

Este modelo baseado na temperatura sugere uma resposta não linear. A demanda por refrigeração aumenta mais rapidamente em níveis de aquecimento mais baixos, com aumentos menores em níveis mais altos.

A demanda por refrigeração aumenta a concentração em níveis de aquecimento mais baixos.

Na maioria das regiões, os graus-dia de resfriamento aumentam à medida que as temperaturas sobem, mas a magnitude da mudança varia consideravelmente. Os maiores aumentos absolutos ocorrem nas regiões tropicais e subtropicais, onde as temperaturas já permanecem elevadas durante grande parte do ano.

Países como Nigéria, Brasil, Laos, Sudão do Sul e República Centro-Africana apresentam alguns dos maiores aumentos na demanda por refrigeração em toda a faixa de aquecimento analisada. Em muitas dessas regiões, grande parte desse aumento ocorre precocemente, antes que as temperaturas globais atinjam o limite superior da faixa.

Os dados também mostram que regiões com necessidades de refrigeração historicamente baixas experimentam aumentos relativamente rápidos nos estágios iniciais, reduzindo o intervalo entre a exposição inicial a temperaturas mais altas e a demanda sustentada por refrigeração mecânica.

A demanda por aquecimento diminui principalmente em regiões de alta latitude.

A demanda por aquecimento segue um padrão geográfico diferente. Os graus-dia de aquecimento diminuem em grande parte do mundo à medida que as temperaturas aumentam, com as maiores reduções absolutas concentradas em latitudes mais altas.

Países como Canadá, Rússia, Finlândia, Suécia e Noruega apresentam as maiores reduções na demanda por aquecimento em toda a faixa de temperatura analisada. Assim como na demanda por refrigeração, a maior parte da mudança ocorre nos níveis de aquecimento mais baixos, e não nos mais altos.

De acordo com um cenário intermediário, prevê-se que, até meados do século, bilhões de pessoas a mais viverão em regiões com uma demanda muito alta por refrigeração.

No entanto, globalmente, a redução na demanda por aquecimento não compensa o aumento na demanda por refrigeração, especialmente em regiões de latitudes mais baixas.

Aumento da exposição da população à alta demanda por refrigeração

Quando combinados com projeções demográficas em um cenário socioeconômico médio, os dados indicam mudanças substanciais na exposição da população à alta demanda por refrigeração.

Considerando o nível mais elevado de aquecimento global, projeta-se que cerca de 41% da população mundial viverá em regiões com demanda muito alta de refrigeração — definida como mais de 3.000 graus-dia de resfriamento por ano — em comparação com 23% em 2010.

Até meados do século, essa mudança afetará aproximadamente 3,8 bilhões de pessoas. As populações mais afetadas deverão ser as da Índia, Nigéria, Indonésia, Bangladesh, Paquistão e Filipinas.

Análise da demanda de energia por meio de limiares de temperatura

Os resultados mostram que as alterações na procura de aquecimento e arrefecimento concentram-se nos níveis de aquecimento mais baixos.

Uma parcela substancial do aumento global na demanda por refrigeração ocorre antes que os limites de temperatura mais elevados sejam atingidos, deslocando a demanda de energia em muitas regiões para um nível anterior da faixa de aquecimento.