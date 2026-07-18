Argentina x Espanha: previsão do tempo para a final da Copa do Mundo de 2026 em Nova York, o que acontecerá com a fumaça

Argentina x Espanha: a previsão do tempo para a grande final no domingo, dia 19. Copa do Mundo de 2026 em Nova York/Nova Jersey, o que acontecerá com a fumaça dos incêndios?

Argentina x Espanha: a previsão do tempo para a final da Copa do Mundo de 2026 em Nova York, o que acontecerá com a fumaça?

A seleção argentina disputará mais uma final da Copa do Mundo de 2026 neste domingo, 19 de julho. Após várias partidas com finais épicos e extremamente emocionantes, a Scaloneta, atual campeã mundial, defenderá o título contra a Espanha.

Lionel Messi tentará levar a Argentina ao seu segundo título consecutivo da Copa do Mundo no MetLife Stadium, oficialmente conhecido como New York/New Jersey Stadium, neste domingo, 19 de junho, às 15h (horário local) e 16h (horário argentino). O estádio está localizado em East Rutherford, Nova Jersey, EUA, bem próximo à região metropolitana de Nova York.

O MetLife Stadium não é um estádio coberto, portanto a previsão do tempo é essencial quando se recebe mais de 80.000 pessoas nas arquibancadas, além das dezenas de milhares de fãs que terão que optar por assistir ao jogo em um Fan Fest ao ar livre.

Desta vez, a previsão do tempo apresenta um novo desafio, pois não estaremos falando apenas das variáveis clássicas mais importantes, como temperatura, precipitação, rajadas de vento e umidade (antes, durante e depois da partida), mas também será necessário analisar os diferentes cenários possíveis sobre a evolução da qualidade do ar na área do estádio.

A qualidade do ar tornou-se o epicentro da preocupação esta semana, devido à chegada de fumaça densa proveniente de incêndios florestais no Canadá.

O Canadá e Minnesota abrangem um vasto território, incluindo o nordeste dos Estados Unidos, como Nova Jersey.

Entretanto, os celulares foram inundados com alertas sobre a qualidade do ar em níveis perigosos para a saúde, especialmente desde quarta-feira. Além da redução drástica e problemática da visibilidade, a situação sanitária levou as autoridades a pedirem à população que evitasse sair de casa nessas condições e, caso precisassem sair, que o fizessem usando máscaras N95 para se protegerem e impedirem a entrada de partículas no sistema respiratório.

Sábado, 18: Prévia com alertas de tempestades severas, controle de fumaça e risco de inundações

Um alerta de tempestade severa está em vigor para East Rutherford, NJ. A Meteored, usando o modelo ECMWF como referência, estima uma alta probabilidade de pancadas de chuva e tempestades fortes, principalmente após as 11h. Algumas tempestades serão localmente severas.

A chuva ajuda a limpar o ar; as gotas de chuva atuam como um filtro natural que, combinado com uma mudança na direção do vento, ajuda a dissipar a fumaça, misturando-a com ar relativamente mais limpo.

Ainda se prevê a presença de fumaça suspensa durante a manhã, embora em concentrações menores do que nos dias anteriores. A chuva, principalmente a partir da tarde, ajudará a filtrar o ar naturalmente, e uma mudança na direção do vento também melhorará a qualidade do ar e a visibilidade, que voltará a diminuir durante os períodos de chuva.

Alerta de tempestade severa e risco de inundação no Estádio de Nova York-Nova Jersey, na véspera da final da Copa do Mundo da FIFA de 2026.

Rajadas de vento de sul-sudoeste podem atingir 55 km/h, contribuindo para a mistura de ar mais limpo (sem fumaça). Há 90% de probabilidade de precipitação neste sábado (18) nesta região de Nova Jersey, enquanto a umidade permanece muito alta e a temperatura sobe para 33°C.

Existe uma alta probabilidade de que Nova Jersey seja atingida por tempestades fortes a severas neste sábado.

Recomenda-se extrema cautela caso haja planos para eventos ao ar livre com exibição de bandeiras em apoio à seleção argentina, devido às condições climáticas adversas a partir do meio-dia. São esperados acumulados de chuva entre 75 e 100 mm, com possibilidade de alagamentos, ventos fortes e raios devido a tempestades severas.

Domingo, 19: Argentina x Espanha e a previsão hora a hora para acompanhar a grande final da Copa do Mundo de 2026

É importante lembrar também que, quando o Índice de Qualidade do Ar atinge níveis excessivamente altos, recomenda-se evitar atividades ao ar livre sempre que possível e limitar exercícios físicos intensos.

Entrada antes do jogo e no estádio:

Ao meio-dia, espera-se condições estáveis, com céu predominantemente ensolarado, índice UV elevado (nível 7) e temperaturas em torno de 25-26°C e 26-27°C. O vento mudará novamente para noroeste, uma direção preocupante, pois poderá facilmente transportar outra onda de fumaça dos incêndios florestais canadenses para Nova Jersey.

Incio da partida Argentina vs. Espanha

Por volta das 15h em Nova Jersey, ensolarado, com temperatura em torno de 27-28°C, umidade relativa do ar entre 40-45% e vento noroeste com rajadas de 30-40 km/h.

No momento em que este texto foi escrito, prevê-se um céu predominantemente limpo e sem fumaça, mas se a intensidade dos incêndios aumentar neste fim de semana, a quantidade de fumaça proveniente dos incêndios no Canadá também aumentará. Com a maior concentração de fumaça e a previsão de ventos noroeste em Nova Jersey, não se pode descartar a possibilidade de uma nova dispersão de fumaça. Isso dependerá significativamente da velocidade do vento, que determinará quanto tempo levará para a fumaça retornar a Nova Jersey.

Final e pós partida Argentina vs. Espanha

Entre as 17h e as 18h, a cerimônia de encerramento e a dispersão do enorme estádio ocorrerão em condições climáticas estáveis, com temperaturas entre 25 e 27 °C, céu ensolarado e rajadas de vento de até 30 km/h vindas do noroeste. Meteorologistas locais monitorarão a movimentação da fumaça para prever um possível retorno da fumaça a Nova Jersey nas próximas horas.

Temperaturas amenas, mas não quentes, são esperadas no MetLife Stadium durante a final.

Neste domingo (19), a Argentina busca o bicampeonato, o sonho da quarta estrela e defender e manter o título de campeã mundial. Enquanto isso, a Espanha busca a sua segunda conquista, após a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul.