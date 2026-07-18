Um jardim diferente em cada estação: a árvore perfeita que muda de cor durante o ano (e cabe até em varanda)

Esta planta asiática muda de cor o ano todo, oferecendo um espetáculo visual incrível. Ela cresce em vasos pequenos, ocupando pouco espaço e por isso pode ser mantida até em varandas. Descubra aqui que árvore é esta.

Esta planta é uma árvore ornamental de porte controlado, originária da Ásia.

Esta planta nativa da Ásia, mais especificamente do Japão, Coréia e China, é uma arvoreta elegante, de folhas delicadas que mudam de cor com o passar das estações. É uma árvore de folha caduca, isto é, as suas folhas não resistem à temporada seca, ou ao outono, e acabam caindo.

É uma das espécies mais apreciadas na decoração de interiores, sendo habitual vê-la em forma de “bonsai”. Ela cresce muito bem em vasos e varandas pequenas, oferecendo um espetáculo visual sazonal sem ocupar muito espaço.

Acer palmatum katsura pic.twitter.com/rO7WSSXn0O — Martin Maus (@Geo_MarMMyszka) May 6, 2025

Trata-se do bordo-japonês (Acer palmatum), uma árvore pequena que pode alcançar, em média, de 6 a 10 metros de altura, com folhas de aproximadamente 5 a 12 centímetros de comprimento.

A principal utilidade do bordo-japonês é ornamental. A cor das suas folhas, a sua forma e o tamanho a fazem uma árvore perfeita para a decoração interior e exterior.

O bordo-japonês exibe um tom verde vibrante na primavera, copa densa no verão, folhas douradas e vermelhas no outono e uma forma escultural no inverno. A sua forma pode ser piramidal quando está na fase de crescimento (árvore jovem) ou ter uma estrutura em cúpula quando na fase adulta.

Apesar de não atingir grandes alturas quando cultivada em vasos, a sua copa se desenvolve de forma cheia e bem distribuída no verão, deixando uma sombra agradável na varanda sem bloquear completamente a luz.

As folhas passam por um ciclo de cores previsível e fascinante, que renova o visual do espaço.

Na primavera, ela tem folhas verdes vibrantes com bordas avermelhadas. É o momento de maior crescimento do ano. No verão, o tom verde se aprofunda. No outono as folhas adquirem tons em amarelo, laranja e vermelho intenso, antes de caírem. E no inverno, ela fica sem folhas, aparecendo só os galhos expostos com silhueta escultural.

Como cultivar o bordo-japonês

A manutenção do bordo-japonês não é complexa, porém, ele precisa de alguns cuidados básicos, os quais:

Luz : as condições de luz dependem do espaço em que é plantado. Como regra geral, procure colocar a planta em um local em que não incida luz solar direta , pois dessa forma, as suas folhas podem sofrer alguma queimadura.

: as condições de luz dependem do espaço em que é plantado. Como regra geral, procure colocar a planta em um local em que , pois dessa forma, as suas folhas podem sofrer alguma queimadura. Solo: o substrato em que for cultivado deve ter ótima drenagem, sobretudo se plantar em um vaso pequeno. Além disso, o pH deve ser baixo (entre 4 e 6).

O bordo-japonês é uma ótima opção para quem busca uma planta que entregue beleza, praticidade e um espetáculo visual em constante mudança.