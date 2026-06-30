Uma tempestade solar sofre uma "super expansão" em seu caminho para a Terra e intriga físicos

Uma erupção solar gerou uma bolha magnética que cresceu 20% à medida que se deslocava em direção ao nosso planeta, aquecendo o gás em seu interior e intrigando os especialistas.

Ejeções de massa coronal se desprendem da estrela e viajam em todas as direções. Ocasionalmente, elas atingem a Terra.

O Sol libera constantemente vastas quantidades de energia que viajam em todas as direções. Às vezes, essas erupções são tão massivas que formam gigantescas nuvens magnéticas compostas de plasma quente, algumas das quais se dirigem diretamente para o nosso planeta.

Recentemente, um grupo de pesquisa da Universidade de Iowa descreveu um fenômeno causado por uma ejeção de massa coronal (EMC) que apresentou uma expansão incomum dessas nuvens magnéticas em sua trajetória rumo à Terra.

O estudo analisou uma tempestade solar ocorrida em novembro de 2021, que ejetou uma nuvem em forma de crescente. A estrutura magnética viajou em alta velocidade, aprisionando plasma magnetizado em seu interior enquanto se movia pelo espaço.

Durante a sua viagem, a bolha aumentou o seu volume inicial em um quinto ao longo de 20 milhões de quilómetros. Um crescimento que ocorreu num espaço de tempo muito curto, que surpreendeu bastante os cientistas do projeto.

O mais surpreendente do evento foi que, simultaneamente, a temperatura do gás triplicou sem modificar a pressão magnética interna. Um comportamento incomum que desafia modelos anteriores utilizados pelos pesquisadores.

Uma viagem desde o Sol

A análise detalhada foi possível graças a uma coincidência: as sondas espaciais Solar Orbiter e Wind estavam alinhadas, quase perfeitamente na mesma órbita, enquanto a EMC se movia muito rapidamente em direção a elas.

Esse alinhamento permitiu a medição precisa da evolução do gás, na qual os cientistas observaram que a frente de propagação colidiu com o vento solar circundante, causando inicialmente uma compressão temporária da estrutura magnética.

Simulação da propagação da Ejeção de Massa Coronal (EMC) de 2 de novembro de 2021. Crédito: MNRAS.

Embora a compressão inicial tenha sido muito breve, a interação com as explosões causou aquecimento em todo o interior da bolha, gerando enormes forças internas que empurraram suas fronteiras externas, fazendo-a se expandir rapidamente.

À medida que ganhava calor, a bolha crescia, atingindo velocidades de até 192 km/s. Essa velocidade é verdadeiramente impressionante, considerando que uma erupção típica geralmente se expande a velocidades que variam de cinquenta a cem quilômetros por segundo, no máximo.

Radiação e simulações

Para compreender plenamente as razões complexas por trás desse aumento, os cientistas recorreram a modelos tridimensionais interativos. Usando uma simulação magnetohidrodinâmica, eles conseguiram visualizar as velocidades de propagação do vento interestelar em diferentes planos orbitais.

Essas simulações revelaram como o plasma aprisionado interage com campos externos ao encontrar obstáculos naturais em seu caminho. O modelo digital mostrou uma curvatura espacial acentuada, confirmando que a estrutura colidiu com diversas erupções solares externas e foi posteriormente moldada por elas.

Nuvem magnética "superexpandida" criada por uma ejeção de massa coronal no Sol. Crédito: Universidade de Iowa.

A conclusão foi que o arrasto cinemático constante e uma poderosa distribuição de momento interno desencadearam essa expansão. Além disso, as condições especiais causaram uma queda atípica na taxa de decaimento radial, que não estava de acordo com as leis conhecidas da física espacial.

Esses resultados também forneceram evidências convincentes de trocas de calor que inflaram violentamente a bolha. Todo esse fenômeno demonstra como a intensa radiação solar altera drasticamente a estabilidade de estruturas à medida que viajam pelo espaço interplanetário.

Uma grande tempestade

Compreender a dinâmica expansiva deste material é vital para o clima espacial, uma vez que estas nuvens magnetizadas podem colidir com a magnetosfera terrestre, gerando cenários imprevisíveis que podem perturbar a infraestrutura de telecomunicações.

Se uma tempestade solar particularmente forte atingisse hoje com força suficiente, as suas partículas carregadas interfeririam com o equipamento em órbita, danificando seriamente as comunicações por satélite e os sistemas globais de navegação geolocalizada.

Além disso, a chegada turbulenta do plasma poderia infiltrar-se nas redes elétricas de alguns países, causando sobrecargas e apagões que deixariam milhões de pessoas completamente isoladas em uma escuridão sem precedentes.

É por isso que esses estudos são de grande importância, especialmente para antecipar a dinâmica interna do clima espacial e, assim, aprimorar as ferramentas de previsão e garantir nossa proteção contra a atividade solar.