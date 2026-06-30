Frente fria continua com alertas de tempestades e chuvas intensas; veja previsão

Nos próximos dias teremos a permanência de uma frente fria sobre parte do Brasil. O sistema frontal que persiste atuando no país, mantém alertas para tempestades e chuvas intensas. Veja também: Frente fria mantém alertas 1050 municípios em 4 estados; confira a previsão

Uma frente fria está atuando sobre o Sul do Brasil há alguns dias. O sistema frontal, que se encontra estacionado sobre a região, já provocou chuvas volumosas e, nas últimas 24 horas, o acumulado superou os 50 mm em várias localidades da Região Sul.

A previsão indica que o sistema continuará presente sobre a Região Sul, o que mantém os alertas de tempestades e chuvas intensas ativos para diversos municípios. Confira a seguir os detalhes da previsão do tempo e veja se a sua área encontra-se em risco e alertas.

Frente fria estacionária mantém alerta no Sul do país

A presença de uma frente fria estacionária, isto é, um sistema frontal que permanece por vários dias na mesma localidade, elevou os acumulados de precipitação em diversos municípios do Sul do Brasil recentemente.

Transporte de umidade proveniente da Região Norte, fortalece frente fria sobre o Sul do Brasil.

Este sistema é favorecido pelos jatos de baixos níveis, que transportam grande quantidade de umidade para a área de baixa pressão. Já os jatos em altos níveis promovem a saída do ar nas camadas superiores da atmosfera (divergência), o que estimula a subida do ar e fortalece a formação de nuvens e chuva.

A tendência é de que o sistema continue atuando sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Na noite desta terça-feira (30), as chuvas ganham intensidade, deixando o estado catarinense, o nordeste gaúcho e o sudoeste paranaense em alerta. O modelo europeu ECMWF prevê chuvas intensas e tempestades, elevando o risco de transtornos urbanos e rurais.

Probabilidade de chuva para a madrugada de quarta-feira (1).

No decorrer da quarta-feira (1º), a frente fria ganha uma melhor organização. Os avisos para chuvas intensas e tempestades permanecem ativos sobre o sudoeste do Paraná e por todo o estado de Santa Catarina até o final da manhã, quando a força da chuva diminui. Entre a tarde e a noite, os temporais avançam para o noroeste, norte e nordeste do Rio Grande do Sul, com potencial para grandes acumulados.

Toda essa chuva intensa e tempestades é resultado da formação de uma nova área de baixa pressão nas proximidades do litoral da Região Sul na quinta-feira (2). Com isso, os riscos de chuvas fortes e temporais permanecem ao longo do dia 2. O estado de Santa Catarina, novamente está em alerta para chuvas intensas e tempestades, principalmente no oeste do estado.

Precipitação e pressão a nível médio do mar prevista para esta quinta-feira (2).

Entre o final da manhã e o decorrer da tarde a frente fria afeta outras áreas do estado catarinense e volta a deixar em atenção o oeste e sul do Paraná. Ao final da noite o Vale do Itajaí tem possibilidade de transtornos com a previsão de chuvas intensas para a região.

Os acumulados de chuva até o final de quinta-feira (2) superam os 100 mm em boa parte de Santa Catarina o que deixa todo o estado em alerta. O sudoeste do Paraná fica em estado de atenção, pois as chuvas também serão volumosas e com potencial a gerar diversos problemas.

Chuva acumulada prevista até quinta-feira (2) mostra volumes próximos a 150 mm sobre SC.

Áreas pontuais do Rio Grande do Sul também devem registrar transtornos, mas os volumes de chuva previstos serão menores variando entre 30 e 90 mm. Em caso de problemas contate a Defesa Civil do seu estado ou município.