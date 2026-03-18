Transforme seu jardim com uma árvore ornamental chinesa; cresce até 3 m por ano e está conquistando o Brasil

Esta árvore ornamental chinesa tem crescimento rápido, com flores vistosas, capaz de atingir até 15 m de altura quando adulta e com sombra farta. Descubra que árvore é esta e porque ela está virando a queridinha dos jardineiros no país.

Esta árvore ornamental pode crescer 6 metros em seu primeiro ano e até 30 cm em três semanas.

Uma árvore ornamental com flores roxas em forma de sino que une beleza ornamental e crescimento extremamente acelerado no paisagismo, podendo crescer 6 metros em seu primeiro ano e até 30 cm em três semanas. Sob condições ideais de solo e clima, ela pode crescer cerca de 5 metros por ano.

Ela oferece sombra generosa, floração exuberante e uma presença imponente em qualquer quintal ou jardim, e está se tornando a “queridinha” entre os paisagistas e jardineiros brasileiros. Descubra abaixo que árvore é esta.

Que árvore é esta?

Trata-se da Paulownia tomentosa, conhecida no Brasil como kiri-japonês ou árvore-da-imperatriz. Ela é originária do norte da China e da Coreia, regiões onde foi cultivada ao longo de séculos como árvore ornamental e símbolo de prosperidade.

Com o tempo, ela se espalhou também pelo Japão, onde teve grande importância cultural e ornamental, e daí o seu nome. Em 1834, foi introduzida na Europa através de exemplares vindos do Japão.

Outro recorde do kiri-japonês: ele produz de 3 a 4 vezes mais oxigênio durante a fotossíntese do que qualquer outra árvore do mundo.

Sua nomenclatura "Paulownia" é uma homenagem à princesa Ana Pavlovna, da Rússia, filha do czar Paulo I. Segundo historiadores, ela chegou a ser pedida em casamento por Napoleão Bonaparte, mas acabou unindo-se com o rei Guilherme II e se tornando rainha dos Países Baixos entre 1840 e 1849. Já o "Tomentosa" vem do latim e significa "coberto em cabelos", em referência à textura feltrosa e aveludada dos brotos, folhas jovens e, especialmente, dos botões florais desta árvore.

Com tronco reto e copa ampla, o kiri-japonês pode alcançar entre 10 e 15 metros em poucos anos. Suas folhas largas capturam grandes quantidades de luz solar, acelerando a fotossíntese e permitindo que o tronco e os galhos cresçam em um ritmo incrível!

A floração do kiri-japonês é um espetáculo à parte: na primavera, a árvore se cobre de flores roxas ou lilases perfumadas, atraindo polinizadores.

Suas folhas têm formato de coração e podem ultrapassar 40 centímetros de diâmetro, formando uma sombra densa e acolhedora, que inclusive ajuda a reduzir a temperatura do ar ao redor, além de deixar o ar mais fresco e agradável.

Suas flores de cor lilás em formato de trombeta, reunidas em cachos perfumados, atraem polinizadores e encantam pela beleza singular. A floração ocorre na primavera, antes mesmo de surgirem as folhas.

Floração do kiri japonês no final da primavera. Crédito: Divulgação.

A sua madeira também é altamente apreciada. É leve, resistente, de alta durabilidade e de baixa densidade, sendo utilizada na fabricação de móveis, instrumentos musicais, embalagens, entre outros.

E mais: essa árvore é capaz de capturar grandes quantidades de dióxido de carbono (CO2), contribuindo para um jardim mais sustentável e para o futuro do planeta!

Cuidados ao cultivar o kiri-japonês

A sua manutenção é até simples, mas exige atenção em alguns pontos. Prefira plantar em solos férteis, profundos e bem drenados, e cuidado com excesso de rega, pois terrenos encharcados são o maior inimigo dessa espécie, favorecendo o apodrecimento das raízes.

A árvore se adapta a condições menos favoráveis, desde que não haja encharcamento. Tolera o frio, suportando temperaturas negativas em regiões temperadas, sem perder a capacidade de rebrotar.

Cuidado com pragas como cochonilhas e pulgões, que podem atacar folhas jovens.

Em áreas urbanas, ela deve ser plantada em locais afastados de construções e calçadas, já que suas raízes podem se expandir bastante.

A planta deve receber pelo menos seis horas diárias de luz direta. A poda deve ser feita no final do inverno, antes da brotação, removendo galhos secos e direcionando o formato da copa.

A irrigação pode ser reduzida após o segundo ano, quando as raízes já estão bem estabelecidas no solo.

Referências da notícia

A árvore chinesa que cresce mais rápido que o bambu, dá sombra e está conquistando jardins no Brasil. 01 de março, 2026. Patryck Reinehr.

A árvore que cresce mais rápido do mundo. 16 de setembro, 2025. Dalva Braga.