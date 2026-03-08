Os especialistas confirmam que a floração de 2026 no Vale da Morte é a melhor desde a superflorada de 2016

O Parque Nacional do Vale da Morte está repleto de cores vibrantes graças à enorme floração de flores silvestres em março de 2026. É o espetáculo mais exuberante do parque desde a famosa superflorada de 2016.

Flores silvestres roxas e amarelas cobrem a paisagem desértica durante uma espetacular floração no Parque Nacional do Vale da Morte, na Califórnia.

Com a primavera astronómica a aproximar-se, o deserto explode em cores. Em 2026, o Parque Nacional do Vale da Morte brilhará com um manto de flores silvestres. Será a floração mais espetacular do parque desde a Superflorada de 2016.

O que está a acontecer agora?

Segundo o Parque Nacional do Vale da Morte, as flores silvestres das terras baixas estão atualmente em plena floração por todo o parque e a previsão é que isso dure até meados ou final de março, dependendo das condições meteorológicas. No entanto, não se sabe ao certo durante quanto tempo irá durar a floração nas terras baixas, uma vez que depende muito das condições climáticas futuras. Nas zonas mais altas do parque, a floração deverá ocorrer de abril a junho.

Estamos a ter o nosso melhor ano de floração desde 2016, e muitos botões ainda estão por desabrochar. A vistosa flor amarela Desert Gold é uma das mais proeminentes, mas também existe uma grande variedade de outras espécies em flor.



Elliot McGucken, um fotógrafo de Los Angeles que assistiu à super floração de 2016, disse ao San Francisco Chronicle que esta foi a melhor floração que já viu.

Condições perfeitas: chuvas recorde no outono e um inverno chuvoso criaram o cenário ideal

Os responsáveis pelo parque afirmaram que as condições ambientais perfeitas, incluindo chuvas recorde no outono e um inverno chuvoso, levaram a uma transformação invulgar da paisagem desértica. Enquanto o clima úmido estimulou a germinação, as temperaturas recorde aceleraram o crescimento e a floração.

Locais de floração atuais:

Junto à North Badwater Road, entre a CA-190 e a Bacia de Badwater: Desert Gold e Brown-eyed Primrose.

Perto de Ashford Mill em South Badwater Road: Desert Gold, Sand Verbena, Five Spot e Brown-eyed Primrose.

Ao longo de Beatty Cutoff: Phacelia, Desert Gold e Gravel Ghost acrescentam toques de cor à paisagem.

As manifestações mais notáveis no Vale da Morte, conhecidas como Superfloradas, ocorreram em 2016.

Este ano, o Parque Nacional do Vale da Morte está repleto de flores silvestres vibrantes, marcando a floração mais exuberante do parque desde a superflorada de 2016.

O parque não considera a exposição de 2026 como uma superflorada completa, mas algumas áreas localizadas podem qualificar-se, de acordo com a guarda-florestal supervisora Jennette Jurado, que falou ao San Francisco Chronicle. Segundo o site do parque, as superfloradas mais recentes no Vale da Morte ocorreram em 2016, 2005 e 1998.

As superfloradas mais espetaculares do Vale da Morte ocorrem sob condições específicas. Estas breves explosões de flores silvestres anuais são relativamente raras, acontecendo em média uma vez por década. Durante anos secos, as sementes acumulam-se no solo e permanecem dormentes até que as condições se tornem mais favoráveis. Quando finalmente chega chuva suficiente, as sementes germinam rapidamente, crescem, florescem e produzem mais sementes.



Durante a Superflorada de 2016, centenas de milhares de turistas visitaram o Vale da Morte para ver o solo desértico ganhar vida com uma espetacular exibição de flores silvestres.

A expectativa é que o número de visitantes aumente este ano. Segundo Jurado, março é normalmente o mês de maior movimento no parque, sendo que na semana passada o número de visitantes foi 20% superior ao do ano passado.

