Os especialistas confirmam que a floração de 2026 no Vale da Morte é a melhor desde a superflorada de 2016
O Parque Nacional do Vale da Morte está repleto de cores vibrantes graças à enorme floração de flores silvestres em março de 2026. É o espetáculo mais exuberante do parque desde a famosa superflorada de 2016.
Com a primavera astronómica a aproximar-se, o deserto explode em cores. Em 2026, o Parque Nacional do Vale da Morte brilhará com um manto de flores silvestres. Será a floração mais espetacular do parque desde a Superflorada de 2016.
O que está a acontecer agora?
Segundo o Parque Nacional do Vale da Morte, as flores silvestres das terras baixas estão atualmente em plena floração por todo o parque e a previsão é que isso dure até meados ou final de março, dependendo das condições meteorológicas. No entanto, não se sabe ao certo durante quanto tempo irá durar a floração nas terras baixas, uma vez que depende muito das condições climáticas futuras. Nas zonas mais altas do parque, a floração deverá ocorrer de abril a junho.
Elliot McGucken, um fotógrafo de Los Angeles que assistiu à super floração de 2016, disse ao San Francisco Chronicle que esta foi a melhor floração que já viu.
Condições perfeitas: chuvas recorde no outono e um inverno chuvoso criaram o cenário ideal
Os responsáveis pelo parque afirmaram que as condições ambientais perfeitas, incluindo chuvas recorde no outono e um inverno chuvoso, levaram a uma transformação invulgar da paisagem desértica. Enquanto o clima úmido estimulou a germinação, as temperaturas recorde aceleraram o crescimento e a floração.
Locais de floração atuais:
- Junto à North Badwater Road, entre a CA-190 e a Bacia de Badwater: Desert Gold e Brown-eyed Primrose.
- Perto de Ashford Mill em South Badwater Road: Desert Gold, Sand Verbena, Five Spot e Brown-eyed Primrose.
- Ao longo de Beatty Cutoff: Phacelia, Desert Gold e Gravel Ghost acrescentam toques de cor à paisagem.
As manifestações mais notáveis no Vale da Morte, conhecidas como Superfloradas, ocorreram em 2016.
O parque não considera a exposição de 2026 como uma superflorada completa, mas algumas áreas localizadas podem qualificar-se, de acordo com a guarda-florestal supervisora Jennette Jurado, que falou ao San Francisco Chronicle. Segundo o site do parque, as superfloradas mais recentes no Vale da Morte ocorreram em 2016, 2005 e 1998.
Durante a Superflorada de 2016, centenas de milhares de turistas visitaram o Vale da Morte para ver o solo desértico ganhar vida com uma espetacular exibição de flores silvestres.
A expectativa é que o número de visitantes aumente este ano. Segundo Jurado, março é normalmente o mês de maior movimento no parque, sendo que na semana passada o número de visitantes foi 20% superior ao do ano passado.
Referência da notícia:
This California national park is seeing best flowers since 2016 superbloom. The peak won’t last long. A1RuRQpEtTriwKkOwZjORbQ. March 3, 2026. Jack Lee.