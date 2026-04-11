El Niño pressiona a safra 2026/27: calor e chuva irregular desafia o outono brasileiro

O risco de El Niño ainda está em transição, mas calor acima da média e chuva menos regular já mudam o planejamento da safra 2026/27 no Brasil, sobretudo entre abril e junho, antes do plantio principal nacional.

Principais contrastes do El Niño no Brasil, com impactos opostos entre o Norte e o Sul e alerta para a safra 2026/27.

O El Niño ainda não está oficialmente instalado, mas já começou a influenciar o planejamento do campo no Brasil. Isso acontece porque a combinação entre calor acima da média, chuva menos regular e incerteza sobre a virada da estação chuvosa pesa cedo sobre decisões como preparo de solo, manejo de água e janela de plantio da safra 2026/27.

Hoje, a NOAA mantém o diagnóstico de neutralidade no trimestre abril-junho, mas já aponta aumento da chance de El Niño emergir entre maio-julho e junho-agosto.

No Brasil, esse sinal chega num momento sensível do calendário agrícola. O prognóstico de outono do INMET e do INPE mostra que abril, maio e junho de 2026 devem ter chuva abaixo da média em partes do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul, enquanto as temperaturas tendem a ficar acima da média em grande parte do país. Isso não significa que o padrão clássico do El Niño já esteja dominando o mapa, mas sim que o produtor entra no outono com menos margem de erro.

O alerta vale para abril, maio e junho

O ponto mais importante, neste momento, é o recorte de tempo. Estamos falando do outono de 2026, especialmente do trimestre abril-maio-junho, que o próprio INMET define como uma estação de transição entre o verão quente e úmido e o inverno mais seco no Brasil central. Nesse período, o El Niño ainda não aparece como um fenômeno plenamente consolidado, mas o risco climático já começa a pesar no planejamento do produtor antes da nova safra de verão.

Anomalia de precipitação prevista para maio-julho de 2026, com áreas mais secas e mais chuvosas na América do Sul e no Pacífico tropical.

Esse detalhe faz diferença porque muda o tom da pauta. Em vez de falar em efeitos clássicos plenos do fenômeno, o mais correto é destacar um ambiente de transição, com calor persistente e chuva mais irregular em áreas estratégicas do agro. É isso que torna o tema forte agora: o produtor ainda não está reagindo a uma estação chuvosa perdida, mas a sinais que podem encurtar sua margem de decisão nos próximos meses.

O Sul ainda não vive o efeito clássico da primavera

Uma das maiores confusões sobre El Niño é assumir que ele já traz, de imediato, mais chuva para o Sul do Brasil. Em geral, o INMET de fato associa o fenômeno a mais precipitação no Sul, sobretudo no inverno e na primavera, enquanto o Norte, parte do Nordeste e setores do Centro-Oeste e Sudeste tendem a enfrentar mais estiagem e veranicos.

Mas essa é a resposta típica de um evento mais estabelecido, não necessariamente do quadro atual de abril.

No curto prazo, o próprio prognóstico de outono mostra um sinal diferente. O trimestre abril-maio-junho tende a ser mais seco em boa parte do Sul, especialmente no Paraná e em Santa Catarina, embora abril ainda possa ter áreas pontualmente mais úmidas no leste desses estados. Por isso, a chuva extra no Sul aparece mais como uma possibilidade para a segunda metade do inverno em diante, caso o El Niño realmente se consolide.

Onde o agro pode sentir primeiro a mudança

No campo, o problema mais imediato não é uma quebra generalizada, e sim a combinação de sinais que exige mais cautela. Hoje, os principais pontos de atenção são estes:

Brasil central: chuva menos regular pode atrapalhar a organização do pré-plantio da safra 2026/27;

chuva menos regular pode atrapalhar a organização do pré-plantio da safra 2026/27; Centro-Sul: calor acima da média acelera a perda de umidade do solo;

calor acima da média acelera a perda de umidade do solo; Sul: se o El Niño ganhar força mais adiante, o risco pode virar para excesso de umidade e doenças.

Esse é o motivo de o tema ganhar força já em abril. O fenômeno ainda está em transição, mas o custo de errar o timing agrícola começa a subir antes mesmo da confirmação oficial do El Niño. Para o produtor, isso significa acompanhar de perto o outono, porque é nesse período que se define se o segundo semestre vai começar com atraso de chuva em áreas chave ou com uma virada mais rápida do Pacífico para a fase quente.