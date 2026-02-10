Como propagar a planta Pothos na água: todos os passos que você precisa saber

A pothos é uma das plantas que exigem menos cuidados e está entre as mais fáceis de propagar na água. Mesmo assim, ela guarda seus segredos.

Embora possa parecer uma daquelas plantas que exigem manutenção muito simples e resistem a quase qualquer adversidade, a pothos (Epipremnum aureum), também conhecida no Brasil como hera-do-Diabo e jiboia, tem seus segredos. Segredos esses que são cruciais para prolongar sua vida útil e otimizar suas funções.

E embora a potho seja uma planta que tolera negligência e se adapta a quase qualquer espaço — além de se reproduzir com impressionante facilidade, mesmo em mãos descuidadas —, existem truques e técnicas para propagá-la na água. E são extremamente eficazes!

Você só precisa de um vaso, boa iluminação e, acima de tudo, paciência. Saber esperar é fundamental, principalmente quando se trata de fazer novas plantas "nascerem" de uma já existente.

Estaca: o que é e por que a pothos é perfeita para esse método

Para começar, é essencial definir o que é uma estaca. Trata-se de um fragmento de uma planta — geralmente um caule — que, quando colocado em água ou solo, desenvolve suas próprias raízes e se torna uma nova planta independente. Dentre todas as plantas, a pothos é ideal para propagação por estacas.

A pothos possui nós bem definidos — os pontos de onde as raízes emergem facilmente — e também enraíza rapidamente, mesmo em condições não ideais. A resiliência dessa planta permite que ela tolere erros comuns. Tudo isso faz da pothos uma “planta de treinamento” para aprender a propagar plantas sem grandes complicações.

Como propagar a planta pothos na água: passo a passo

Veja abaixo o passo a passo de como plantar uma pothos em vaso com água.

Escolha uma haste adequada

O primeiro passo é observar e inspecionar cuidadosamente a “planta-mãe”. O ideal é escolher um caule saudável e firme, com folhas verdes e sem manchas.

É essencial também que a planta tenha pelo menos um nó visível (é de onde as raízes irão surgir). Uma dica para reconhecer um nó: ele aparece como uma pequena protuberância no caule, geralmente perto de onde uma folha cresce.

Faça o corte corretamente

Recomenda-se o uso de tesouras ou faca limpas. O corte deve ser feito logo abaixo do nó. Nesse sentido, o tamanho ideal do corte é entre 10 e 15 centímetros.

Se o caule tiver muitas folhas, é aconselhável remover as folhas inferiores para evitar que fiquem submersas e apodreçam na água.

Coloque a estaca na água

Mesmo antes de cortar o caule, é recomendável já ter escolhido um copo, jarra ou garrafa para colocar a muda, certificando-se de que o nó esteja submerso enquanto as folhas permanecem acima da água.

Escolher um recipiente transparente ajuda, pois permite observar o crescimento das raízes e acompanhar todo o processo.

Coloque o recipiente em um local adequado

Recomenda-se manter o vaso em um local com boa luminosidade natural, evitando a luz solar direta (isso ajuda a promover o desenvolvimento de raízes fortes e saudáveis).

Evite áreas com correntes de ar fortes ou mudanças bruscas de temperatura.

Troque a água regularmente

Uma dica essencial para prevenir fungos, bactérias e odores desagradáveis é trocar a água a cada três a cinco dias.

Recomenda-se também usar água à temperatura ambiente e, se possível, deixá-la repousar por algumas horas antes de colocar a muda.

Quanto tempo leva para a planta criar raízes?

Embora o tempo necessário para o desenvolvimento de raízes da pothos possa variar dependendo de diversos fatores (época do ano, temperatura e luminosidade), o processo geralmente é rápido.

A pothos é uma planta que pode passar toda a sua vida na água sem precisar ser transplantada para um vaso.

Durante a primeira semana, as primeiras raízes podem começar a aparecer. Entre a segunda e a terceira semana, essas raízes crescem e se fortalecem.

Após cerca de um mês, se não houver problemas, a muda estará pronta para ser transplantada para o solo.

Como e quando transferir para um vaso

Para transplantar a pothos da água para um vaso, o momento ideal é quando as raízes tiverem pelo menos cinco centímetros de comprimento e estiverem brancas, firmes e saudáveis.

É essencial escolher um vaso com boa drenagem e um substrato solto e bem aerado. Após o plantio, regue abundantemente e coloque a planta em um local protegido, pelo menos nos primeiros dias, para ajudá-la a se adaptar.

Um segredo pouco conhecido é que a pothos pode crescer permanentemente na água, então o transplante para um vaso não é estritamente necessário.

Se você optar por mantê-la na água, lembre-se de que é crucial trocar a água com frequência, limpar o recipiente regularmente e adicionar fertilizante líquido (bem diluído e apenas uma vez por mês para fornecer os nutrientes necessários).

Erros comuns a evitar com esta planta

Existem erros graves que todos devem evitar ao propagar a pothos na água.

Os mais comuns são submergir as folhas, usar água muito fria ou suja, não evitar a luz solar direta e cortar caules sem um nó.

Se essas dicas básicas de cuidado forem seguidas e esses erros forem evitados, propagar a pothos na água é praticamente infalível.