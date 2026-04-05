Cinco ervas aromáticas ideais para cultivar em abril e dar sabor aos seus pratos de outono

Com temperaturas mais amenas e menos estresse para as plantas, abril oferece uma janela ideal para o cultivo de ervas aromáticas que, posteriormente, farão a diferença na cozinha.

Cultivar ervas em casa permite que você tenha ingredientes frescos à mão.

Em abril, tudo muda. A luz, a temperatura, a paisagem. E a gastronomia também. Surgem pratos mais saborosos e elaborados, acompanhados de conversas mais longas após o jantar.

Neste novo menu de outono, as ervas aromáticas retomam o protagonismo. Já não como um toque fresco de última hora, mas como parte essencial do prato.

O outono é uma ótima época para cultivar ou propagar plantas. Com temperaturas mais estáveis e menos extremas, muitas espécies crescem melhor, mais fortes e com menos estresse. Não se trata de uma explosão de crescimento, mas sim de um processo mais equilibrado. E isso é perceptível, sobretudo, no sabor.

1- Sálvia

A sálvia é um tanto subestimada, mas brilha mesmo no outono. Seu sabor intenso harmoniza perfeitamente com pratos mais substanciosos, e a própria planta prospera nesta época do ano. Pode ser propagada por estacas e, em plantas já estabelecidas, também por divisão.

A sálvia adiciona um sabor intenso, ideal para pratos outonais mais substanciosos.

Ela precisa de bastante luz, idealmente várias horas de sol, e solo bem drenado. Assim como o alecrim, não tolera regas em excesso. Prefere regas menos frequentes, permitindo que o solo seque ligeiramente entre elas. Em condições adequadas, torna-se uma planta resistente e de longa duração.

2- Salsa

A salsa é um tanto imprevisível, mas torna-se especialmente confiável no outono. Ao contrário do verão, quando o calor pode dificultar a germinação, em abril ela começa a brotar com mais regularidade e se desenvolve no seu próprio ritmo.

Versátil e fácil de cultivar, adapta-se bem a vasos com boa luminosidade.

O ideal é semear diretamente na terra ou em um vaso, sabendo que pode levar vários dias para germinar.

Ela prospera em locais com bastante luz, incluindo um pouco de sol direto e suave, embora também tolere sombra parcial. A rega deve ser regular, mas moderada: o solo úmido promove o crescimento, enquanto o excesso de água a enfraquece. Esta planta aprecia a regularidade mais do que os extremos.

3- Coentro

O coentro pode ser complicado no verão: cresce rápido e logo floresce. No outono, porém, demora mais. Isso permite aproveitar melhor as folhas, que são a parte que você deseja usar na culinária.

Suas folhas frescas conferem um toque especial tanto a pratos simples quanto a pratos mais elaborados.

O ideal é semear diretamente e, para garantir uma colheita contínua, repita a semeadura a cada poucas semanas.

Ela precisa de boa luminosidade e tolera sol direto, principalmente nesta época do ano. Quanto à água, é bastante sensível à seca: se o substrato secar demais, ela mostrará sinais rapidamente. O segredo é manter a umidade constante, sem regar em excesso.

4- Alecrim

O alecrim é uma daquelas plantas que parecem indestrutíveis... até que deixam de ser. É resistente, sim, mas tem suas regras. Abril é uma boa época para propagá-lo por estacas, usando ramos semilenhosos que já estejam firmes, mas não muito duros.

Suas folhas firmes e aromáticas resistem bem ao clima mais frio.

Ao contrário de outras plantas aromáticas, ela precisa de sol pleno e solo bem drenado. Não tolera excesso de água: na verdade, é mais fácil perder um alecrim por rega excessiva do que por seca. Nesse caso, menos é mais. Se o ambiente for bem iluminado e o solo leve, o resto geralmente se resolve sozinho.

5- Orégano

Discreto na planta, mas potente no prato, o orégano é perfeito para a culinária de outono. Pode ser facilmente propagado por divisão ou por estacas curtas, que geralmente enraízam sem muita dificuldade.

O orégano é ideal para adicionar aroma a pratos típicos da estação.

Ela prospera em locais com muita luz, inclusive luz solar direta, e em solo bem drenado. Tolera alguma seca, mas não o excesso de água constante. Prefere condições um tanto austeras, o que a torna bastante fácil de cuidar.

Abril não é época de crescimento explosivo ou cores vibrantes. Mas há algo mais interessante e necessário: equilíbrio. Menos extremos, menos estresse, menos intervenção. E nesse ambiente, as plantas aromáticas prosperam de forma mais consistente.

O que está começando agora não está acontecendo a toda velocidade, mas está acontecendo com mais consistência. E isso também é perceptível no prato.