Árvores frutíferas que não deveria ter em casa: elas podem causar mais problemas do que você imagina

Embora pareçam inofensivas e decorativas, algumas árvores frutíferas podem atrair pragas, causar muita sujeira ou danificar estruturas, tornando-as uma má escolha para o jardim.

Árvores frutíferas são ideais para jardins, mas exigem uma seleção cuidadosa e criteriosa.

Árvores frutíferas, ou pelo menos a maioria delas, são frequentemente associadas à resistência, beleza e colheita caseira. No entanto, nem todas são uma boa escolha para jardins residenciais, especialmente em espaços pequenos.

Algumas espécies podem causar mais problemas do que soluções se não forem escolhidas com cuidado.

Por que algumas árvores frutíferas não são recomendadas?

Antes de plantar uma árvore frutífera, é importante considerar fatores como o espaço disponível, o tipo de raízes, a quantidade de frutos que produz e sua capacidade de atrair pragas.

Han cortado el ciruelo de mi jardín porque se estaba muriendo por dentro con una plaga y se estaba secando, nos quedamos sin estas flores :( pic.twitter.com/KFlmyl81Fs — gon (@urgon97) February 24, 2025

Ignorar esses aspectos pode levar a problemas de manutenção, sujeira constante ou até mesmo danos estruturais à casa.

Árvores frutíferas que podem causar problemas em casa

'Nem tudo são flores' no jardim de casa. O tipo de espécie escolhida, a localização e alguns fatores externos podem atrapalhar o cultivo de árvores frutíferas em casa.

Figueira: um ímã para pragas

A figueira é muito apreciada no verão por seus frutos doces e pela sombra que proporciona, mas pode atrair diversos insetos, como vespas, moscas e formigas. Quando os figos caem e se decompõem, criam sujeira, odores desagradáveis e representam uma fonte constante de pragas perto da casa.

Amoreira: manchas difíceis e sujeira constante

A amoreira produz uma grande quantidade de frutos pequenos que caem rapidamente no chão. Estes podem manchar o solo, as roupas e até mesmo os móveis de jardim, além de atrair pássaros e insetos.

Sua manutenção pode se tornar tediosa em pátios ou jardins pequenos.

Nogueira: raízes agressivas e sombra excessiva



A nogueira desenvolve raízes muito fortes e extensas que podem levantar o solo, danificar canos ou afetar estruturas próximas. Além disso, sua copa densa cria uma sombra intensa que dificulta o crescimento de outras plantas ao seu redor.

Amendoeira

Embora seja resistente e bonita quando florida, a amendoeira pode desenvolver problemas radiculares se plantada perto de edifícios. Além disso, requer poda regular e cuidados constantes para prevenir doenças.

#SomosNuestraTierra Las principales enfermedades del almendro y su tratamiento. En los últimos años ha sufrido una importante transformación y ha sido uno de los cultivos que más se ha plantado, con un incremento del 18% de la superficie en los últimos tres años. pic.twitter.com/BRFFVCQGOt — COAG (@La_COAG) May 25, 2023

Laranjeira: queda de frutos e sujeira

A laranjeira, muito comum em climas mediterrâneos, pode se tornar uma fonte de sujeira quando seus frutos não são colhidos a tempo. Laranjas caídas fermentam, atraem insetos e geram odores desagradáveis, especialmente em espaços fechados.

Ameixeira: pragas e frutos em decomposição

As ameixeiras produzem frutos em abundância, mas se não forem colhidos rapidamente, apodrecem depressa. Isso atrai insetos e pode levar ao crescimento de fungos, afetando tanto a árvore quanto o ambiente ao seu redor.

Pessegueiro: muito suscetível a doenças

O pessegueiro é uma árvore muito delicada que requer cuidados constantes. É suscetível a pragas e doenças como a lepra do pessegueiro, que exige tratamentos frequentes. Sem a manutenção adequada, pode deteriorar-se rapidamente.

#SevillaOtoño2025

El árbol más antiguo de Sevilla , en el Real Alcázar, un naranjo amargo «el naranjo de don Pedro I de Castilla», 1350-1366. Le

siguen, un magnolio también en el Real Alcázar, 1823. Y en 1823, se plantó

'El abuelo', plátano de sombra, en el Cristina . pic.twitter.com/PaU6eq7Fam — L.R.Villegas 65215 (@RuanoVill) December 19, 2025

Escolher com critérios evita problemas

Ter árvores frutíferas em casa não é uma má ideia, mas requer um bom planejamento. Por exemplo:

Optar por variedades menores , com menor produção de resíduos e raízes menos invasivas, pode fazer toda a diferença.

, com e raízes menos invasivas, pode fazer toda a diferença. Escolha espécies que não sejam muito invasivas em espaços pequenos.

em espaços pequenos. Fique atento a possíveis pragas e doenças para evitar que se espalhem facilmente e afetem as plantas próximas.

Além disso, é essencial considerar o espaço disponível, o clima e o tempo que você pode dedicar aos seus cuidados.

Em suma, uma árvore frutífera pode ser um ótimo complemento para sua casa, desde que seja escolhida corretamente. Caso contrário, pode se tornar uma fonte constante de problemas, afetando tanto o jardim quanto a casa.