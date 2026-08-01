Alerta no trigo em MS: chuva de 10 mm é insuficiente e seca ameaça a safra

Trigo em floração e enchimento enfrenta déficit hídrico no sudoeste de Mato Grosso do Sul, enquanto pancadas isoladas de até 10 mm não garantem reposição suficiente antes de outra sequência seca prevista até sexta-feira nas lavouras produtivas.

Trigo em fase reprodutiva enfrenta déficit hídrico no sudoeste de Mato Grosso do Sul, com chuva insuficiente para recuperar a umidade do solo.

O trigo do sudoeste de Mato Grosso do Sul atravessa floração e enchimento de grãos com falta de água no solo, enquanto a previsão entre 1º e 7 de agosto não indica reposição abrangente. Em Ponta Porã, Aral Moreira e Laguna Carapã, pancadas isoladas contrastam com o tempo predominantemente seco. Milho segunda safra e algodão aproveitam essa estabilidade para maturação e colheita.

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O problema, porém, muda conforme a cultura e o estágio. Para milho e algodão maduros, pouca chuva favorece máquinas e secagem; no trigo de sequeiro, a demanda continua alta justamente quando flores fecundadas formam grãos.

Falhas hídricas agora podem limitar peso e uniformidade, embora somente avaliações em Dourados, Maracaju e Ponta Porã possam confirmar impactos produtivos.

O contraste também exige distinguir lavouras irrigadas dos cultivos dependentes exclusivamente da chuva, nos quais não existe manejo capaz de repor imediatamente a água ausente no perfil do solo.

Chuva de 10 mm não recompõe o solo no sul de MS

A passagem periférica da frente fria pode deixar aproximadamente 10 mm no sul de Mato Grosso do Sul até domingo, segundo a previsão semanal disponível. O volume é baixo e irregular: um talhão entre Ponta Porã, Dourados e Amambai pode receber pancada, enquanto outro próximo permanece seco. De segunda (3) a sexta-feira (7), não aparece sinal consistente de chuva generalizada.

A chuva acumulada permanece baixa no sul de Mato Grosso do Sul, sem reposição hídrica abrangente nas áreas de trigo.

Essa distribuição importa porque floração e enchimento dependem de água disponível na zona das raízes, não apenas de chuva registrada. Em solos rasos de Aral Moreira, Laguna Carapã e Antônio João, poucos milímetros podem evaporar ou ficar restritos à superfície. Em áreas com maior armazenamento, a mesma precipitação apenas desacelera temporariamente a redução da umidade.

Floração e enchimento definem peso e uniformidade

O Boletim de Monitoramento Agrícola da Conab, divulgado em 27 de julho, identificou falta de água nas lavouras de trigo em fases reprodutivas no sudoeste de Mato Grosso do Sul. No florescimento, o estresse pode reduzir o estabelecimento de grãos; durante o enchimento, pode limitar a transferência de reservas para a espiga. Em 18 de julho, o plantio estadual estava concluído, enquanto a semeadura nacional alcançava 97,4%.

Floração e enchimento definem peso e uniformidade

O acompanhamento deve separar cultivar, estágio e tipo de solo em Ponta Porã, Maracaju e Dourados. A resposta não será igual em lavouras ainda vegetativas e talhões mais avançados. Quatro pontos ajudam a organizar as vistorias:

Ponta Porã: até 10 mm isolados podem oferecer alívio curto, sem garantir recuperação do perfil;

Aral Moreira: trigo em floração exige checagem de espigas e uniformidade após 3 de agosto ;

; Laguna Carapã: áreas em enchimento precisam de comparação entre baixadas e solos mais rasos;

Dourados: tempo seco até o dia 7 favorece operações, mas não elimina o déficit acumulado.

Semana seca exige manejo por talhão até sexta-feira

Entre segunda (3) e sexta-feira (7), a tendência de pouca chuva amplia a evapotranspiração durante as tardes e mantém a redução gradual da água disponível. Ponta Porã, Amambai e Maracaju devem ter janelas para pulverização e circulação de máquinas, mas vento, umidade relativa e intervalo sem chuva ainda precisam ser conferidos antes de cada operação.

A avaliação por talhão ajuda a identificar diferenças no desenvolvimento do trigo e orientar o manejo diante da disponibilidade irregular de água.

Onde houver irrigação, a lâmina não deve ser definida apenas pela ausência de chuva: estágio, profundidade radicular e capacidade de retenção precisam orientar o ajuste. No trigo de sequeiro, avaliações após 3 e 7 de agosto podem comparar espigas, folhas e umidade do solo.

Qualquer mudança em adubação ou proteção fitossanitária deve considerar análise local e assistência agronômica, sem antecipar perdas que o campo ainda não confirmou.