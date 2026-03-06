Praias “secretas” em Búzios, RJ: 4 opções incríveis para fugir do agito

Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, recebe muitos visitantes devido às suas belas praias e paisagens deslumbrantes. Mas conheça aqui 4 alternativas praianas na cidade para fugir do tumulto, e que são igualmente encantadoras!

Praia dos Amores, uma joia escondida em Búzios (RJ). Crédito: Yanina Truyols/Google.

Búzios é uma estância brasileira situada numa península oceânica a leste do estado do Rio de Janeiro. Faz parte da Região dos Lagos e está distante 170 km da capital carioca.

A cidade oferece diversas opções de praias e passeios, atraindo milhares de turistas todos os anos. Mas se você quer escapar do agito e encontrar praias mais calmas na região, conheça aqui 4 alternativas, desde enseadas quase secretas a trechos perfeitos para ver o pôr do sol. Acompanhe conosco!

4 praias menos movimentadas de Búzios para fugir do agito

Búzios tem mais de 25 praias que se distribuem entre o litoral norte, leste e sul da península, oferecendo diferentes atrativos e níveis de estrutura. Abaixo, listamos 4 delas pouco movimentadas, para quem quer um sossego maior.

Praia dos Amores

Esta praia é uma das joias escondidas de Búzios, rodeada por mata nativa. É cercada por um paredão de rocha e o acesso é feito por trilha, a partir da praia das Conchas. O trajeto é feito pelas pedras à beira-mar. É pequena, com apenas 300 metros de extensão.

Não há infraestrutura na Praia dos Amores e o acesso à ela é mais fácil na maré baixa.

Com esse acesso relativamente mais difícil, ela acaba sendo uma praia menos visitada e menos conhecida dos turistas. O mar costuma ser agitado e a faixa de areia não é muito grande.

Praia de Manguinhos

Esta é uma praia tranquila, com águas mornas e cristalinas e, muitas vezes, frequentada por pescadores. É conhecida pelo mar calmo e ventos ideais para a prática de windsurf e kitesurf, por exemplo.

Praia de Manguinhos em Búzios (RJ). Crédito: Aline/Google.

Com cerca de 8 km de extensão e de areias brancas, a praia também é conhecida pela bela vista do pôr do sol. Durante a maré baixa, a faixa de areia fica mais extensa.

Praia Rasa

A Praia Rasa tem uma extensa faixa de areia de aproximadamente 9 km, e também é conhecida pelas águas mornas, rasas (daí seu nome) e ventos constantes ideais para a prática de esportes náuticos.

Ela não é popular entre os turistas, por isso é mais tranquila; os maiores frequentadores do local são os moradores da região. Sendo assim, ela é ótima para quem busca sossego e caminhadas, situada próxima ao pórtico da cidade.

Esta praia tem vários trechos quase desertos e alterna o espaço entre vegetação nativa e casas de condomínios.

A infraestrutura é escassa, com poucos quiosques ou restaurantes, e é recomendado levar tudo que for utilizar e consumir.

Praia de Tucuns

Esta praia é um pouco esquecida pelos visitantes, pois é um pouco mais afastada do centro. Mas ela tem um visual incrível e um clima de sossego, sendo um local indicado para quem quer fugir do movimento das praias centrais.

A Praia de Tucuns, em Búzios (RJ). Crédito: Divulgação.

Tem águas um pouco mais agitadas e frias e com ventos constantes, o que a torna uma opção para a prática de surf, windsurf e kitesurf.

É rodeada por dunas e tem uma faixa de areia de cerca de 3 km de extensão que intercala com vegetação de restinga. Tem algumas poucas opções de quiosques com comidas e bebidas, mas a infraestrutura é bem escassa.

