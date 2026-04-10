Praia no meio do Cerrado? A maior praia artificial da América do Sul a poucas horas de Goiânia

Você sabia que a maior praia artificial da América do Sul fica em Goiás, em pleno Cerrado, a menos de 200 km de Goiânia? A orla tem cerca de 24 mil m² às margens do Lago Corumbá.

Maior praia artificial da América do Sul fica a cerca de 80 km de Brasília. Crédito: Wesley Sousa/Divulgação.

A maior praia artificial da América do Sul fica em um parque aquático no meio do Cerrado e está localizada a apenas 80 km do Aeroporto de Brasília e a menos de 200 km de Goiânia.

O local se tornou um grande atrativo para fugir da rotina, ainda mais para quem gosta de praias, já que não existem praias naturais na região.

Descubra abaixo que local é este.

Os atrativos do local

A maior praia artificial da América do Sul faz parte do Bali Park, um parque aquático localizado em Luziânia, Goiás. A atração fica às margens do Lago Corumbá IV e tem um visual incrível, integrado com a natureza.

Um parque completo, com atrações para todas as idades, áreas de relaxamento, brinquedos radicais e uma estrutura moderna que faz toda a diferença na experiência. Ele tem capacidade para atender 4 mil pessoas por dia.

A praia artificial tem um total de 10,5 mil toneladas de areia branca e macia, que se espalha em uma área de 24.750 metros quadrados. Ao todo, são 4,5 milhões de litros d’água, que passam por um tratamento automatizado da leitura da quantidade de cloro e por uma filtragem a cada quatro horas. E a praia conta também com uma área ampla com espreguiçadeiras ao seu redor.

O Bali Park ganhou reconhecimento como a maior praia artificial da América do Sul. Crédito: Eduardo Francois/Divulgação.

Outras atrações do parque incluem uma piscina de ondas com 4,6 mil metros de lâmina d’água, uma megatirolesa, ilha kids com toboáguas e escorregadores, cinco quadras de areia, balanço panorâmico e uma estação flutuante no lago com direito a caiaque, stand up paddle e wakeboard.

O parque conta ainda com a primeira tirolesa de bike, feita a 50 metros do chão e com 290 metros de extensão, cruzando o Lago Corumbá IV e proporcionando uma vista privilegiada.

A estrutura do parque conta também com dois bares molhados, dois bares secos, diversas opções de alimentação e o restaurante principal para até 750 pessoas.

Atrações em construção

De acordo com o site oficial do parque, algumas atrações estão em andamento e devem ser inauguradas logo. São elas: rio lento, um canal de água raso e com leve correnteza, onde os visitantes flutuam tranquilamente sobre boias; o half pipe, que é um boomerang vai-e-volta; e um toboágua radical.

Tirolesa que passa por cima das piscinas do parque. Crédito: Divulgação.

Para aproveitar um dia de lazer no parque, os ingressos na modalidade “Day Use” variam conforme a temporada, com valores médios a partir de R$ 120 para adultos. Para mais informações, consulte o site oficial do parque clicando aqui.

E quem preferir estender a estadia, pode optar por hotéis fazenda e pousadas charmosas que ficam nas proximidades do lago e no centro de Luziânia.

Referências da notícia

A maior praia artificial da América do Sul fica somente a 200 km de Goiânia. 27 de março, 2026. Ícaro Gonçalves.

Maior praia artificial da América do Sul fica a 80 km de Brasília. 19 de março, 2024. CNN Viagem & Gastronomia.

Bali Park, conheça o parque aquático com a maior praia artificial da América do Sul! 09 de outubro, 2024. Camille Panzera.