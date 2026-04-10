Praia no meio do Cerrado? A maior praia artificial da América do Sul a poucas horas de Goiânia
Você sabia que a maior praia artificial da América do Sul fica em Goiás, em pleno Cerrado, a menos de 200 km de Goiânia? A orla tem cerca de 24 mil m² às margens do Lago Corumbá.
A maior praia artificial da América do Sul fica em um parque aquático no meio do Cerrado e está localizada a apenas 80 km do Aeroporto de Brasília e a menos de 200 km de Goiânia.
O local se tornou um grande atrativo para fugir da rotina, ainda mais para quem gosta de praias, já que não existem praias naturais na região.
Descubra abaixo que local é este.
Os atrativos do local
A maior praia artificial da América do Sul faz parte do Bali Park, um parque aquático localizado em Luziânia, Goiás. A atração fica às margens do Lago Corumbá IV e tem um visual incrível, integrado com a natureza.
Um parque completo, com atrações para todas as idades, áreas de relaxamento, brinquedos radicais e uma estrutura moderna que faz toda a diferença na experiência. Ele tem capacidade para atender 4 mil pessoas por dia.
A praia artificial tem um total de 10,5 mil toneladas de areia branca e macia, que se espalha em uma área de 24.750 metros quadrados. Ao todo, são 4,5 milhões de litros d’água, que passam por um tratamento automatizado da leitura da quantidade de cloro e por uma filtragem a cada quatro horas. E a praia conta também com uma área ampla com espreguiçadeiras ao seu redor.
Outras atrações do parque incluem uma piscina de ondas com 4,6 mil metros de lâmina d’água, uma megatirolesa, ilha kids com toboáguas e escorregadores, cinco quadras de areia, balanço panorâmico e uma estação flutuante no lago com direito a caiaque, stand up paddle e wakeboard.
O parque conta ainda com a primeira tirolesa de bike, feita a 50 metros do chão e com 290 metros de extensão, cruzando o Lago Corumbá IV e proporcionando uma vista privilegiada.
A estrutura do parque conta também com dois bares molhados, dois bares secos, diversas opções de alimentação e o restaurante principal para até 750 pessoas.
Atrações em construção
De acordo com o site oficial do parque, algumas atrações estão em andamento e devem ser inauguradas logo. São elas: rio lento, um canal de água raso e com leve correnteza, onde os visitantes flutuam tranquilamente sobre boias; o half pipe, que é um boomerang vai-e-volta; e um toboágua radical.
Para aproveitar um dia de lazer no parque, os ingressos na modalidade “Day Use” variam conforme a temporada, com valores médios a partir de R$ 120 para adultos. Para mais informações, consulte o site oficial do parque clicando aqui.
E quem preferir estender a estadia, pode optar por hotéis fazenda e pousadas charmosas que ficam nas proximidades do lago e no centro de Luziânia.
Referências da notícia
A maior praia artificial da América do Sul fica somente a 200 km de Goiânia. 27 de março, 2026. Ícaro Gonçalves.
Maior praia artificial da América do Sul fica a 80 km de Brasília. 19 de março, 2024. CNN Viagem & Gastronomia.
Bali Park, conheça o parque aquático com a maior praia artificial da América do Sul! 09 de outubro, 2024. Camille Panzera.
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