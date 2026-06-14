O passado secreto do Eufrates: o rio que nasceu de duas correntes que desaguavam em um mar Mediterr��neo desértico
Dos desertos de sal ao crescente fértil: a longa viagem milenar do rio Eufrates. Saiba mais aqui!
O mistério geológico que envolvia a formação e a evolução do rio Eufrates, um dos cursos de água mais emblemáticos da história humana. A investigação revelou que este grande rio da Mesopotâmia nasceu da fusão de dois antigos sistemas fluviais independentes, impulsionada por uma combinação de forças tectônicas e dinâmicas climáticas ocorridas há milhões de anos.
Os dois "rios" precursores
De acordo com a reconstrução geológica obtida, há cerca de 5,4 milhões de anos o Eufrates não existia como o rio único e contínuo que conhecemos hoje.
Surpreendentemente, as simulações em computador e os dados geológicos indicam que estes dois proto-rios transportavam um volume colossal de água doce e sedimentos, cujo total combinado superava o caudal atual dos rios Nilo, Tigre e do próprio Eufrates moderno juntos.
A foz num mar Mediterrâneo desértico
Uma das descobertas mais surpreendentes do estudo prende-se com o destino inicial de todas estas águas. Em vez de correrem em direção ao Golfo Pérsico, como fazem na atualidade, o Paleo-Karasu e o Paleo-Murat desaguavam na bacia do Mar Mediterrâneo Oriental.
Esse período coincidiu com a famosa "Crise de Salinidade do Messiniano", uma época geológica em que o Mediterrâneo ficou temporariamente isolado do Oceano Atlântico devido a bloqueios tectônicos e evaporou quase por completo, transformando-se num gigantesco deserto de sal. Os dois rios ancestrais desempenharam, assim, um papel fundamental ao descarregar volumes massivos de sedimentos sobre estas espessas camadas salinas.
A força da tectônica de placas e a fusão
A transição para a configuração atual do rio começou a desenhar-se devido à intensa atividade tectônica na região de colisão de quatro placas tectônicas na região, incluindo falhas ativas na cordilheira de Taurus.
Cerca de 800 mil anos depois (há aproximadamente 2,8 milhões de anos), o Paleo-Karasu sofreu um redirecionamento semelhante. Livres da antiga bacia, as duas correntes convergiram e uniram-se numa única e interligada rede hidrográfica.
A consolidação do crescente fértil
Este longo processo de reorganização culminou na consolidação definitiva do rio Eufrates há cerca de 1,6 milhões de anos. A partir dessa altura, o rio passou a correr ao longo de cerca de 2.800 quilômetros em direção à Placa Arábica, estabelecendo a rota que hoje atravessa a Turquia, a Síria e o Iraque até desaguar no Golfo Pérsico.
Para reconstruir este cenário de longo prazo, analisou-se mapas geológicos terrestres e utilizou-se dados de reflexão sísmica de alta resolução para examinar os sedimentos enterrados no subsolo profunda, cruzando-os com modelos digitais de transporte sedimentar.
Este avanço científico preenche uma lacuna histórica substancial e demonstra como as dinâmicas profundas da Terra esculpiram a paisagem que, muito mais tarde, serviria de base ao desenvolvimento do Crescente Fértil e das primeiras grandes civilizações humanas.
Referências da notícia:
https://www.nationalgeographic.com/environment/article/euphrates-origin
https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-rio-Eufrates-pudo-originarse-por-la-union-de-dos-antiguos-sistemas-fluviales