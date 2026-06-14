O passado secreto do Eufrates: o rio que nasceu de duas correntes que desaguavam em um mar Mediterr��neo desértico

Dos desertos de sal ao crescente fértil: a longa viagem milenar do rio Eufrates. Saiba mais aqui!

Inicialmente, as águas do rio corriam para o Mar Mediterrâneo, numa época em que este era um enorme deserto salgado.

Carlos Alves Meteored Portugal 14/06/2026 07:13 4 min

O mistério geológico que envolvia a formação e a evolução do rio Eufrates, um dos cursos de água mais emblemáticos da história humana. A investigação revelou que este grande rio da Mesopotâmia nasceu da fusão de dois antigos sistemas fluviais independentes, impulsionada por uma combinação de forças tectônicas e dinâmicas climáticas ocorridas há milhões de anos.

Os dois "rios" precursores

De acordo com a reconstrução geológica obtida, há cerca de 5,4 milhões de anos o Eufrates não existia como o rio único e contínuo que conhecemos hoje.

No seu lugar operavam dois sistemas fluviais totalmente distintos na região que hoje abrange a Turquia e a Síria: o Paleo-Karasu (situado mais a norte) e o Paleo-Murat (posicionado mais a sul).

Surpreendentemente, as simulações em computador e os dados geológicos indicam que estes dois proto-rios transportavam um volume colossal de água doce e sedimentos, cujo total combinado superava o caudal atual dos rios Nilo, Tigre e do próprio Eufrates moderno juntos.

A foz num mar Mediterrâneo desértico

Uma das descobertas mais surpreendentes do estudo prende-se com o destino inicial de todas estas águas. Em vez de correrem em direção ao Golfo Pérsico, como fazem na atualidade, o Paleo-Karasu e o Paleo-Murat desaguavam na bacia do Mar Mediterrâneo Oriental.

O formato atual do Eufrates nasceu do "choque" de quatro placas tectônicas, que alteraram o relevo da Turquia e Síria.

Esse período coincidiu com a famosa "Crise de Salinidade do Messiniano", uma época geológica em que o Mediterrâneo ficou temporariamente isolado do Oceano Atlântico devido a bloqueios tectônicos e evaporou quase por completo, transformando-se num gigantesco deserto de sal. Os dois rios ancestrais desempenharam, assim, um papel fundamental ao descarregar volumes massivos de sedimentos sobre estas espessas camadas salinas.

A força da tectônica de placas e a fusão

A transição para a configuração atual do rio começou a desenhar-se devido à intensa atividade tectônica na região de colisão de quatro placas tectônicas na região, incluindo falhas ativas na cordilheira de Taurus.

Há cerca de 3,6 milhões de anos, a elevação progressiva do terreno e os sismos alteraram o relevo, forçando o Paleo-Murat a desviar o seu curso para sul e sudeste, afastando-o do Mediterrâneo.

Cerca de 800 mil anos depois (há aproximadamente 2,8 milhões de anos), o Paleo-Karasu sofreu um redirecionamento semelhante. Livres da antiga bacia, as duas correntes convergiram e uniram-se numa única e interligada rede hidrográfica.

A consolidação do crescente fértil

Este longo processo de reorganização culminou na consolidação definitiva do rio Eufrates há cerca de 1,6 milhões de anos. A partir dessa altura, o rio passou a correr ao longo de cerca de 2.800 quilômetros em direção à Placa Arábica, estabelecendo a rota que hoje atravessa a Turquia, a Síria e o Iraque até desaguar no Golfo Pérsico.

O Eufrates estabilizou o seu curso há 1,6 milhões de anos, preparando o terreno para o futuro berço da humanidade.

Para reconstruir este cenário de longo prazo, analisou-se mapas geológicos terrestres e utilizou-se dados de reflexão sísmica de alta resolução para examinar os sedimentos enterrados no subsolo profunda, cruzando-os com modelos digitais de transporte sedimentar.

Este avanço científico preenche uma lacuna histórica substancial e demonstra como as dinâmicas profundas da Terra esculpiram a paisagem que, muito mais tarde, serviria de base ao desenvolvimento do Crescente Fértil e das primeiras grandes civilizações humanas.

Referências da notícia:

https://www.nationalgeographic.com/environment/article/euphrates-origin

https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-rio-Eufrates-pudo-originarse-por-la-union-de-dos-antiguos-sistemas-fluviales