O seu gato costuma passar tempo no jardim? Estas plantas podem representar um risco para a saúde dele

Nem todas as plantas que embelezam o seu jardim são seguras para os gatos. O seu hábito natural de explorar e mordiscar plantas é uma das razões pelas quais certas espécies constituem motivo de preocupação para os veterinários. Descubra quais as plantas que poderá querer remover do seu jardim para ajudar a manter o seu animal de estimação em segurança.

Poucas coisas escapam à atenção de um gato. A sua curiosidade leva-os frequentemente a explorar, cheirar e, por vezes, roer plantas.

Os gatos são animais naturalmente curiosos. Poucas coisas escapam à atenção de um gato; eles exploram, cheiram e, muitas vezes, mordiscam plantas durante as suas aventuras diárias. O problema surge quando o jardim contém espécies que podem causar intoxicação.

Muitas plantas apreciadas pela sua beleza e facilidade de cultivo podem causar desde perturbações digestivas até intoxicações graves nos gatos. Na verdade, várias das plantas mais frequentemente associadas a estes casos estão também entre as escolhas mais populares para jardins ornamentais.

Estas são algumas das plantas que deve evitar se tiver gatos em casa

Nem todas as plantas são seguras para os felinos. Algumas contêm compostos tóxicos que podem afetar vários órgãos, mesmo após uma exposição mínima. Estas são algumas das espécies que mais preocupam os veterinários e os especialistas em animais de estimação.

Lírios

Mencione lírios a praticamente qualquer veterinário e é provável que os identifiquem como um dos maiores perigos para os gatos. O que torna os lírios particularmente preocupantes é que o risco não se limita a uma parte específica da planta.

As folhas, o pólen e até mesmo a água em que as flores estiveram de molho podem ser prejudiciais para os gatos. A ingestão de quantidades mesmo pequenas pode causar insuficiência renal aguda, o que pode ser fatal.

Devido à gravidade dos seus efeitos, muitos veterinários recomendam evitar completamente os lírios em casas ou jardins onde vivem gatos.

Crisântemos

Os crisântemos dão cor ao jardim durante grande parte do ano, mas contêm substâncias que podem causar intoxicação nos gatos.

Os sintomas mais comuns incluem vômitos, diarreia, salivação excessiva, perda de coordenação e dificuldade em andar. Embora os casos graves sejam menos comuns, a exposição pode causar desconforto suficiente para exigir cuidados veterinários.

Narcisos

Muitas pessoas plantam narcisos devido à sua floração precoce, sem se aperceberem de que contêm licorina, uma substância tóxica para os gatos.

A maior concentração desta toxina encontra-se nos bolbos, embora o resto da planta também possa representar um risco para os gatos.

A ingestão pode causar vômitos, diarreia, dores abdominais e letargia. Mesmo uma pequena dentada num bolbo pode expor um gato a uma quantidade significativa deste composto tóxico.

Tulipas

As tulipas são conhecidas pelas suas flores coloridas e pela sua popularidade em jardins ornamentais. No entanto, também contêm compostos tóxicos que podem afetar os animais de estimação.

O envenenamento pode causar irritação oral, salivação excessiva, vômitos e diarreia. Exposições mais significativas também podem levar a complicações cardíacas ou hepáticas, tornando as tulipas uma planta que é melhor evitar em áreas frequentadas por gatos.

Aloendro

O aloendro é uma planta de jardim comum graças às suas flores abundantes e facilidade de cultivo. No entanto, é também considerada uma das plantas ornamentais mais tóxicas para os gatos.

A ingestão pode causar salivação excessiva, dores abdominais, letargia, cólicas e anomalias cardíacas graves. Em casos graves, o envenenamento pode ser fatal, razão pela qual muitos especialistas recomendam substituí-lo por alternativas mais seguras quando há animais de estimação por perto.

O que deve fazer se o seu gato comer uma destas plantas?

Apesar de tomar precauções, os acidentes podem acontecer. Um gato pode mordiscar uma planta no jardim de um vizinho, durante um passeio ou mesmo numa área que não imaginava que representasse um risco.

Se suspeitar que o seu animal de estimação ingeriu alguma destas espécies, o mais importante é agir rapidamente. Remova qualquer material vegetal que ainda possa estar na boca do seu gato e contacte imediatamente o seu veterinário ou um centro de controlo de intoxicações em animais de estimação.

Se possível, identifique a planta ou tire uma fotografia para ajudar no diagnóstico e tratamento.

Embora o seu primeiro instinto possa ser ajudar o seu gato em casa, algumas medidas podem não ter o efeito pretendido. Os casos envolvendo lírios ou aloendros tendem a ser particularmente graves, especialmente durante as primeiras horas após a exposição.

É por isso que é sempre necessária uma avaliação veterinária para compreender o que aconteceu, avaliar as possíveis consequências e determinar o procedimento adequado em casos graves.

Referência da notícia:

Planting a garden? Skip these plants toxic to cats. June 3, 2026. Amy DeYoung