Este deserto da Califórnia é o lugar mais quente da Terra: dicas para visitar o Vale da Morte

O Vale da Morte, na Califórnia, é famoso por suas temperaturas extremas, que ultrapassam os 45°C no verão, em contraste com o inverno, quando pode nevar. Aqui estão algumas dicas para a sua visita.

Paisagem do Vale da Morte, na Califórnia (EUA).

Existem lugares na Terra que desafiam os limites da nossa percepção. Um deles é, sem dúvida, o Vale da Morte, uma região desértica no leste da Califórnia, que se tornou mundialmente famosa não só pelas suas paisagens deslumbrantes, mas também pelas suas condições climáticas extremas.

Lá, as temperaturas de verão podem ultrapassar os 49°C. Aliás, o vale ostenta algumas das temperaturas mais altas já registadas no planeta, com valores que ocasionalmente atingem os 50°C. Isso muda com a chegada do inverno, sendo possível até mesmo ver neve em algumas das áreas mais elevadas do parque.

Esses contrastes — calor escaldante e frio invernal — fazem desta área do planeta um lugar de extremos que poucos destinos na Terra conseguem igualar.

Por que faz tanto calor no Vale da Morte?

Diversos fatores geográficos e climáticos se combinam para fazer deste território um dos lugares mais quentes do mundo.

Profundidade e configuração do relevo

O Vale da Morte fica 86 metros abaixo do nível do mar, na Bacia de Badwater, o ponto mais baixo da América do Norte. Essa depressão funciona como uma "panela" que retém o ar quente, impedindo sua fácil dissipação.

This is the official weather station in Furnace Creek, Death Valley. This is the only station in the world that has reported 130°! pic.twitter.com/z1OnV3IJZJ — chrishenry (@chrishe10347730) January 26, 2026

Radiação solar intensa

A vegetação escassa e o solo claro do deserto refletem e absorvem grandes quantidades de radiação solar. Esse calor se acumula durante o dia e permanece durante boa parte da noite, impedindo o resfriamento rápido como em outras regiões.

Aridez extrema

A falta de umidade no ar reduz a capacidade da superfície de resfriar por evaporação, contribuindo para temperaturas ainda mais elevadas.

A combinação desses fatores possibilitou que a temperatura mais alta já registrada na Terra fosse alcançada em 10 de julho de 1913: 56,7°C em Furnace Creek. Esse recorde ainda é frequentemente citado em estudos climáticos, embora a confiabilidade dos dados tenha sido questionada nos últimos anos devido ao estado dos instrumentos de medição.

Lugares que deve visitar

Apesar de suas condições extremas, o Vale da Morte é um dos parques nacionais mais visitados dos Estados Unidos, com paisagens que parecem ser de outro planeta.

Bacia de Badwater

Uma vasta planície de sal, branca como a neve, formada ao nível do solo pela evaporação da água salgada.

Cindy and I ventured into Death Valley National Park today. After watching the sunrise from Zabriskie Point, we set out to explore Badwater Basin the lowest spot in North America. We started at Dantes View, 5,500 feet up with a crisp 56°, then descended to the basin floor pic.twitter.com/0dHVhXxTji — Ed Piotrowski (@EdPiotrowski) November 6, 2025

É o ponto mais baixo da América do Norte e um local icônico para fotografias.

Ponto Zabriskie

Um mirante panorâmico famoso por suas formações erodidas e cores quentes ao nascer e pôr do sol.

Cindy and I watched the sun rise from Zabriskie Point in Death Valley National Park in California this morning, and the view was absolutely breathtaking. The colors and textures that emerged as the sunlight swept across the landscape were simply incredible. pic.twitter.com/zQottTmu7M — Ed Piotrowski (@EdPiotrowski) November 6, 2025

Mirante Dante’s View

Localizado no ponto mais alto do parque, oferece uma vista deslumbrante do coração do Vale da Morte.

5 dicas essenciais para visitar o Vale da Morte

Visitar este deserto não é impossível, mas requer preparação e respeito pelas suas condições extremas. Aqui estão algumas dicas para visitá-lo com segurança:

A hidratação é fundamental : leve bastante água, aproximadamente 4 litros por pessoa por dia, e mais se for fazer caminhadas ou corridas em trilha.

: leve bastante água, aproximadamente 4 litros por pessoa por dia, e mais se for fazer caminhadas ou corridas em trilha. Evite os horários mais quentes: entre 11h e 17h, as temperaturas podem ser perigosamente altas durante os meses mais quentes, portanto, planeje suas atividades ao ar livre para o início da manhã ou o final da tarde.

The hottest place on Earth, the Death Valley, is experiencing a superbloom, with wildflowers covering its usually barren landscapeone of the best displays since 2016.

Explore more record-breaking phenomena in WMO's Weather & Climate Extremes Archive: https://t.co/x9IpirNfKp pic.twitter.com/Sj3Qae5YwP World Meteorological Organization (@WMO) March 12, 2026