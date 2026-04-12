Este deserto da Califórnia é o lugar mais quente da Terra: dicas para visitar o Vale da Morte
O Vale da Morte, na Califórnia, é famoso por suas temperaturas extremas, que ultrapassam os 45°C no verão, em contraste com o inverno, quando pode nevar. Aqui estão algumas dicas para a sua visita.
Existem lugares na Terra que desafiam os limites da nossa percepção. Um deles é, sem dúvida, o Vale da Morte, uma região desértica no leste da Califórnia, que se tornou mundialmente famosa não só pelas suas paisagens deslumbrantes, mas também pelas suas condições climáticas extremas.
Lá, as temperaturas de verão podem ultrapassar os 49°C. Aliás, o vale ostenta algumas das temperaturas mais altas já registadas no planeta, com valores que ocasionalmente atingem os 50°C. Isso muda com a chegada do inverno, sendo possível até mesmo ver neve em algumas das áreas mais elevadas do parque.
Esses contrastes — calor escaldante e frio invernal — fazem desta área do planeta um lugar de extremos que poucos destinos na Terra conseguem igualar.
Por que faz tanto calor no Vale da Morte?
Diversos fatores geográficos e climáticos se combinam para fazer deste território um dos lugares mais quentes do mundo.
Profundidade e configuração do relevo
O Vale da Morte fica 86 metros abaixo do nível do mar, na Bacia de Badwater, o ponto mais baixo da América do Norte. Essa depressão funciona como uma "panela" que retém o ar quente, impedindo sua fácil dissipação.
Radiação solar intensa
A vegetação escassa e o solo claro do deserto refletem e absorvem grandes quantidades de radiação solar. Esse calor se acumula durante o dia e permanece durante boa parte da noite, impedindo o resfriamento rápido como em outras regiões.
Aridez extrema
A falta de umidade no ar reduz a capacidade da superfície de resfriar por evaporação, contribuindo para temperaturas ainda mais elevadas.
A combinação desses fatores possibilitou que a temperatura mais alta já registrada na Terra fosse alcançada em 10 de julho de 1913: 56,7°C em Furnace Creek. Esse recorde ainda é frequentemente citado em estudos climáticos, embora a confiabilidade dos dados tenha sido questionada nos últimos anos devido ao estado dos instrumentos de medição.
Lugares que deve visitar
Apesar de suas condições extremas, o Vale da Morte é um dos parques nacionais mais visitados dos Estados Unidos, com paisagens que parecem ser de outro planeta.
Bacia de Badwater
Uma vasta planície de sal, branca como a neve, formada ao nível do solo pela evaporação da água salgada.
É o ponto mais baixo da América do Norte e um local icônico para fotografias.
Ponto Zabriskie
Um mirante panorâmico famoso por suas formações erodidas e cores quentes ao nascer e pôr do sol.
Mirante Dante’s View
Localizado no ponto mais alto do parque, oferece uma vista deslumbrante do coração do Vale da Morte.
5 dicas essenciais para visitar o Vale da Morte
Visitar este deserto não é impossível, mas requer preparação e respeito pelas suas condições extremas. Aqui estão algumas dicas para visitá-lo com segurança:
- A hidratação é fundamental: leve bastante água, aproximadamente 4 litros por pessoa por dia, e mais se for fazer caminhadas ou corridas em trilha.
- Evite os horários mais quentes: entre 11h e 17h, as temperaturas podem ser perigosamente altas durante os meses mais quentes, portanto, planeje suas atividades ao ar livre para o início da manhã ou o final da tarde.
- Roupas e proteção solar: Use roupas leves e de cores claras, chapéu, óculos de sol e protetor solar de alta proteção, pois sua pele e seus olhos ficam muito expostos ao sol no deserto.
- Veículo em boas condições: as distâncias são longas e as condições extremas podem afetar os veículos, por isso é importante verificar o nível de combustível, a pressão dos pneus e levar peças sobressalentes básicas.
- Comunicação: em muitas áreas não há cobertura de celular, portanto, conhecer a região e levar mapas offline ou um GPS pré-programado pode ser fundamental para se orientar.
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