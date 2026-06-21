Onde fica o paraíso de águas cristalinas, praias de água doce e cachoeiras escondido em Goiás
O destino turístico em Goiás, que ainda não é explorado pelo turismo de massa, chama a atenção pelas águas cristalinas de um rio, praias de água doce e cachoeiras. Saiba onde fica.
Um destino turístico no estado de Goiás, ainda pouco explorado pelo turismo de massa, chamou a atenção nas redes sociais recentemente pela beleza das águas cristalinas do rio que banha a região.
Estamos falando do município de Santa Rita do Araguaia, que fica no sudoeste do oeste, a cerca de 425 quilômetros da capital Goiânia, e possui pouco mais de 5 mil habitantes.
Mas os seus atrativos vão além das águas cristalinas do rio. O local tem paisagens preservadas, oferecendo contato direto com a natureza através de suas praias de água doce e cachoeiras espalhadas pela região. Descubra mais abaixo.
Os atrativos de Santa Rita do Araguaia
A cidade oferece contato com a natureza, tranquilidade e experiências ao ar livre para quem quer fugir do agito dos destinos mais movimentados.
As águas transparentes do Rio Araguaia, em meio ao Cerrado, impressionam quem o visita. Nas praias fluviais (água doce) de areia branca ao longo dele é possível ver facilmente o fundo do rio.
Um dos principais destaques da cidade é o Terminal Turístico, que garante acesso à áreas de banho e contemplação às margens do rio, e também sedia eventos tradicionais como a competição de largada da descida de caiaque e do boiacross no Rio Araguaia em um percurso de 11km.
A rica biodiversidade também é um dos atrativos da região, com animais frequentemente aparecendo, como araras, capivaras, antas entre outros.
A cidade oferece ainda cachoeiras que ficam entre 35 e 40 km do seu centro, que são os principais pontos turísticos da região, além das prainhas de água doce formadas ao longo do rio. Entre elas, destacam-se a Cachoeira Babilônia, Cachoeira 2 Saltos e a Cachoeira de Couto Magalhães.
A Cachoeira Babilônia fica em uma fazenda de mesmo nome, na zona rural a 16 km de Santa Rita. Possui cerca de 15 metros de queda, formando várias cataratas e é muito admirada por sua forte correnteza e pelas belas formações rochosas ao redor. O acesso a trilha é fácil, porém devido à periculosidade e força das águas não é permitido o banho.
A Cachoeira 2 Saltos fica no Assentamento Dois Saltos, a 40 km da cidade e o acesso é classificado como difícil. Possui duas quedas espetaculares, sendo a primeira com 80 metros de altura, com afloramento rochoso e aberta para visitação. É bastante procurada para roteiros off-road e de aventura.
E a Cachoeira de Couto Magalhães, também conhecida como Cachoeira da Usina, fica a cerca de 23 km do centro da cidade, com formação rochosa ampla, corredeiras suaves e um ambiente preservado.
Não deixe de conhecer também o Casarão da Fazenda Babilônia, um passeio que une natureza e história, oferecendo um vislumbre das memórias e da arquitetura tradicional da região.
Na parte de gastronomia, não deixe de experimentar o famoso queijo cabacinha, iguaria artesanal produzida há mais de 80 anos e que foi reconhecida como Patrimônio Cultural de Goiás.
Referência da notícia
Silva, V.. (2026). Praia de água doce, cachoeiras e águas cristalinas: conheça cidade que reúne atrativos no Rio Araguaia.
Redação Prefeitura Municipal de Santa Rita do Araguaia.. (2026). Santa Rita do Araguaia: Natureza, Cultura e Turismo em Evidência no Estado.