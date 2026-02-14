Bahia além das praias: 5 lugares incríveis com muita natureza para conhecer no estado

O estado baiano é muito famoso por suas praias paradisíacas, mas não é só isso. Conheça aqui 5 destinos incríveis em meio à natureza que oferecem tranquilidade, aventura e história. Acompanhe conosco.

A região do Vale do Jiquiriçá é uma boa opção para os amantes do turismo ecológico. Na imagem, a Cachoeira Dos Prazeres, em Jiquiriçá. Crédito: Divulgação.

A Bahia oferece destinos inesquecíveis além do litoral, com cachoeiras imponentes, grutas de águas cristalinas, cidades históricas e áreas de preservação ambiental.

Então, fuja do óbvio e descubra aqui conosco 5 lugares em meio à natureza e com muita história para desbravar neste estado nordestino. Acompanhe abaixo.

Fugindo do óbvio na Bahia: 5 lugares incríveis que não são praias

A Bahia é uma terra de encantos e diversidade cultural que tem muito a oferecer além das suas famosas praias. E talvez alguns destes são destinos menos conhecidos da maioria da população, mas que valem uma visita. Conheça abaixo 5 destes lugares.

Vale do Jiquiriçá

O Vale do Jiquiriçá é uma região no centro-sul do estado baiano, principalmente definida pelas cidades próximas ao Rio Jiquiriçá, ocupando uma área de 10.467,49 km². É caracterizada pela beleza natural da Mata Atlântica e Caatinga, com uma rica biodiversidade.

O Vale do Jiquiriçá é cercado por morros e Mata Atlântica, ideal para ecoturismo e turismo de aventura, e fica a pouco mais de 250 quilômetros da capital Salvador.

É rica em cachoeiras, como a Cachoeira dos Prazeres, a de Zeca Marinho e a Roda D'Água, em trilhas ecológicas e com potencial para ecoturismo, com atividades rurais e em meio à natureza, como: cavalgadas, trekking, canoagem, pesca, rapel e acampamento.

Além disso, o vale também possui serras exuberantes, como a Serra Pelada, uma das mais conhecidas e o ponto mais alto da região, com 400 metros de altitude, uma trilha e uma vista panorâmica.

Balneário Rio de Pedras

O Rio de Pedras, localizado a cerca de 4 km do município de Conde, é um balneário de águas correntes geladas que brotam por entre rochas, oferecendo um ambiente de lazer natural.

A estrutura do lugar é simples, mas acolhedora, com estacionamento e opções de bares e restaurantes rústicos.

São Desidério

O município de São Desidério, no oeste baiano, a cerca de 870 km de Salvador, é um dos principais destinos do interior do estado para os amantes da natureza e da aventura. É um refúgio ecológico com forte potencial turístico, conhecido por suas belezas naturais.

Cercada por paredões de rocha calcária, a linda Lagoa Azul com suas águas calmas e cristalinas. Crédito: Gleivison Costa.

O destino abriga diversas grutas, trilhas em meio à natureza e paredões rochosos.

Os principais atrativos são: a Lagoa Azul, uma unidade de conservação ambiental com águas calmas e cristalinas esverdeadas; a Gruta do Catão, uma formação rochosa incrível; e o Paredão do Deus Me Livre, um paredão rochoso em um rio usado para a prática de rapel, escalada, contemplação e até tem tirolesa.

Parque Estadual das Sete Passagens

Este parque está situado no município de Miguel Calmon, ao norte da Chapada Diamantina, e é um verdadeiro reduto das águas, com grande quantidade de nascentes e cachoeiras, além de mirantes e serras. E Miguel Calmon fica a cerca de 354 km de Salvador.

O parque é muito organizado e todas as trilhas são bem sinalizadas. As cachoeiras mais conhecidas são as do Jajai, do Espirro, do Coração, do Sinvaldo, Bico do Urubu, Encontro das Águas, Cadeiras da Natureza, do Tucano, e do Portal.

O Parque Estadual das Sete Passagens oferece uma área de camping simples, mas com natureza imensa. Crédito: Divulgação.

A sede do parque possui uma área de camping gramada e com uma vista incrível das serras, além de dois mirantes próximos. O local dispõe de cozinha, dois sanitários e um chuveiro com água fria para os campistas.

Piatã – Chapada Diamantina

A pitoresca cidade de Piatã, na Chapada Diamantina, a cerca de 570 km de Salvador, é a cidade mais alta e fria do Nordeste brasileiro, a 1.280 metros de altitude. È um destino de ecoturismo e aventura, com muita história e paisagens montanhosas entre a Serra da Tromba e a Serra de Santana.

A bela Cachoeira do Cochó, em Piatã. Crédito: Divulgação.

A região abriga sítios arqueológicos que preservam pinturas rupestres, como as da Serra do Gentil, com mais de 10 mil anos de história. Além disso, tem várias trilhas, como a do Pico do Barbado, ponto mais alto do Nordeste, e cachoeiras, como a Cachoeira do Cochó.

