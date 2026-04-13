Um dos animais mais misteriosos e "fantasmagóricos" do mar foi fotografado em ação pela primeira vez

Pela primeira vez, um animal misterioso foi fotografado debaixo d'água. O fotógrafo Justin Hofman conseguiu capturá-lo após 15 temporadas na Antártica, revelando detalhes inéditos dessa espécie quase invisível.

Estas fotos recentes são as primeiras já tiradas debaixo d'água de uma foca-de-ross. Foto: Instagram @justinhofman

Por mais de 15 temporadas na Antártica, o fotógrafo e naturalista americano Justin Hofman perseguiu um objetivo quase impossível: obter uma imagem subaquática da foca-de-Ross, um dos mamíferos mais enigmáticos do planeta. Ele havia visto apenas dois exemplares em uma década e meia de trabalho. Mesmo assim, persistiu.

E, seguindo o ditado "a perseverança compensa", Hofman alcançou seu objetivo no final de 2025. Com sua lente ágil e precisa, ele capturou as primeiras fotografias subaquáticas dessa espécie. Esse registro viralizou e já é considerado histórico no mundo da biologia marinha.

Cría de foca de Ross



Durante cientos e incluso miles de años, esta especie ha habitado las inaccesibles costas heladas. A pesar de contar con una población de aproximadamente 150,000 individuos, los científicos aún saben muy poco sobre ellas. pic.twitter.com/0h7yPqeKMD — jorge s (@Jor_Ser_8888) March 23, 2025

As imagens, capturadas durante uma expedição a bordo do National Geographic Resolution, mostram o animal nadando entre o gelo compacto do continente branco. Para os especialistas, essas fotografias representam “uma janela inesperada” para uma espécie praticamente invisível em seu habitat natural.

“É muito provável que estas sejam as primeiras fotografias subaquáticas já tiradas de uma foca-de-ross. Este animal vive tão fundo no gelo marinho da Antártida que nem sequer compreendemos completamente o seu ciclo de vida”, explicou Hofman em suas redes sociais, onde compartilhou as imagens.

Um mamífero quase "invisível"

A foca-de-Ross (Ommatophoca rossii) é talvez o segredo mais bem guardado do Oceano Antártico. A maioria dos cientistas que trabalham na região nunca viu uma na natureza. E, segundo Hofman, mesmo para aqueles que passam anos em expedições polares, encontrar uma é quase inteiramente uma questão de sorte.

A foca-de-Ross vive nas profundezas do oceano, em meio ao gelo marinho da Antártida. Foto: Instagram @justinhofman

Este mamífero vive em áreas remotas ao sul do paralelo 60°, geralmente em áreas isoladas de gelo compacto onde o acesso humano é praticamente inexistente. Costuma ser solitário, esquivo, silencioso e capaz de submergir por longos períodos em águas extremamente frias e escuras.

De fato, até agora, a única evidência fotográfica disponível consistia em imagens tiradas no gelo, nunca debaixo d'água.

"Eu nunca pensei que fosse uma possibilidade real, porque esses animais são vistos muito raramente e geralmente são encontrados muito ao sul", reconheceu Hofman.

Assim foi o encontro histórico com a foca mais misteriosa do mundo

Durante uma viagem da expedição National Geographic-Lindblad, algo mudou. Hofman estava no convés quando, de repente, a misteriosa foca emergiu a poucos metros de distância. Em questão de segundos, o fotógrafo e explorador saltou para a água com seu equipamento e conseguiu o que tentava capturar há mais de 15 anos.

A sequência de fotografias mostra o animal deslizando silenciosamente, rodeado por bolhas e reflexos azuis. Para o especialista, foi um momento único na vida.

Os únicos registros visuais da foca-de-Ross que se tinham eram sobre o gelo e fora do mar.

“Anos atrás, descobri que provavelmente não existiam imagens subaquáticas dessa espécie, então comecei a pensar no que seria necessário para obtê-las”, disse ele.

As imagens não são apenas esteticamente extraordinárias, mas também cruciais para a compreensão da biologia de uma das espécies menos estudadas da região.

Por que essas imagens são tão valiosas?

Especialistas científicos indicam que a foca-de-Ross pode mergulhar a quase 300 metros de profundidade e permanecer submersa por mais de 20 minutos. Esse comportamento, aliado à sua preferência por áreas remotas, torna o rastreamento ou a documentação desse animal em ação uma missão impossível. Ou "quase impossível".

Durante 15 anos, o fotógrafo Justin Hofman buscou a foto subaquática perfeita de Ross, a foca, até finalmente consegui-la. Foto: Instagram @justinhofman

Dessa forma, as fotos de Hofman nos permitem observar como a foca se move, como usa seu corpo para navegar no gelo e como interage com um ambiente de sombras, pressão extrema e temperaturas congelantes.

Até o momento, grande parte dos dados sobre a espécie provém de observações e medições isoladas no gelo, e não do ambiente onde ela passa a maior parte da vida: o oceano profundo.

Como é a foca de Ross e o que a diferencia das outras?

Segundo a Divisão Antártica Australiana e outras organizações polares, a foca-de-Ross possui características únicas entre as focas antárticas.

É menor que a foca-leopardo e a foca-caranguejeira.

Atinge três metros de comprimento e pesa cerca de 200 quilos .

e pesa cerca de . Sua pelagem varia de marrom escuro a branco nas costas.

Sua barriga é de um branco prateado brilhante.

Possui boca pequena e dentes afiados, perfeitos para capturar presas esquivas.

Tem olhos enormes, adaptados para enxergar em profundidade e em condições de luminosidade muito baixa.

Alimenta-se de lulas e peixes.

Assim que a viu mergulhar no mar gelado, o fotógrafo pulou na água e tirou uma série de fotos subaquáticas. Foto: Instagram @justinhofman

Sua anatomia, com pescoço grosso e corpo esguio, parece projetada para o silêncio absoluto.

Um "animal fantasma"

A viralização das imagens de Hofman gerou grande entusiasmo na comunidade científica. Capturar — fotograficamente falando — a foca-de-Ross em seu habitat natural é como fotografar um fantasma marinho.

"Pensei nessa foto por anos. Mas nunca imaginei que realmente conseguiria", concluiu o fotógrafo.