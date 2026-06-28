T. rex demorava cerca de 40 anos para atingir o tamanho máximo, revela estudo

Nova pesquisa revela que o Tyrannosaurus rex levava cerca de 40 anos para atingir seu tamanho máximo e levanta dúvidas sobre a classificação de alguns dos fósseis mais famosos.

Uma nova análise sugere que o Tyrannosaurus rex continuava crescendo até cerca dos 40 anos de idade, período muito mais longo do que os 25 anos anteriormente aceitos pela ciência. Crédito: Shutterstock

Durante décadas, paleontólogos acreditaram que o Tyrannosaurus rex, um dos dinossauros mais icônicos da história, alcançava seu porte adulto por volta dos 25 anos de idade. No entanto, um novo estudo indica que esse processo era muito mais lento do que se imaginava. Segundo os pesquisadores, o maior predador terrestre do fim do período Cretáceo continuava crescendo por aproximadamente 40 anos antes de atingir seu peso máximo, estimado em cerca de oito toneladas.

A descoberta resulta da análise de 17 fósseis de tiranossauros, representando diferentes fases da vida do animal, desde indivíduos juvenis até adultos de grande porte. O trabalho oferece a reconstrução mais detalhada já realizada sobre o desenvolvimento do T. rex ao longo de sua existência e foi publicado na revista científica PeerJ.

Além de revisar o ritmo de crescimento da espécie, a pesquisa também reacende um antigo debate entre paleontólogos: alguns fósseis tradicionalmente atribuídos ao T. rex podem, na realidade, pertencer a espécies diferentes, embora muito próximas evolutivamente.

Anéis de crescimento revelam a idade dos dinossauros

Para estimar a idade de dinossauros fossilizados, os cientistas analisam anéis de crescimento preservados no interior dos ossos, de forma semelhante aos anéis encontrados nos troncos das árvores. Cada marca fornece pistas sobre a velocidade de crescimento do animal e sua idade no momento da morte.

A pesquisa também revelou anéis de crescimento ocultos em ossos fossilizados e encontrou evidências de que alguns dos fósseis mais famosos atribuídos ao T. rex podem, na verdade, pertencer a outras espécies. Crédito: Science Photo Library / Alamy

Embora essa técnica seja utilizada há décadas, a nova pesquisa empregou métodos muito mais sofisticados. Os pesquisadores examinaram finas lâminas de ossos fossilizados sob diferentes tipos de iluminação especializada, capazes de revelar marcas de crescimento que permaneciam invisíveis nos exames convencionais.

Além disso, a equipe utilizou modelos estatísticos avançados para combinar informações provenientes de diferentes indivíduos. Como cada fóssil preserva apenas parte da história de vida do animal, essa abordagem permitiu reconstruir uma curva de crescimento muito mais completa, abrangendo praticamente todas as fases da vida do T. rex.

Maior conjunto de dados já reunido sobre o T. rex

Segundo a anatomista Holly Woodward, da Universidade Estadual de Oklahoma e coordenadora do estudo, trata-se do maior conjunto de dados já reunido sobre a espécie. A análise dos anéis de crescimento permitiu reconstruir, ano a ano, a trajetória de desenvolvimento desses gigantes pré-históricos.

Diferentemente dos troncos das árvores, que preservam todo o histórico de crescimento, os ossos dos dinossauros registram apenas os anos finais de vida. Em um osso da perna de um T. rex, por exemplo, normalmente ficam preservadas informações referentes aos últimos 10 ou 20 anos do animal.

Para superar essa limitação, os cientistas integraram dados de fósseis pertencentes a indivíduos de diferentes idades. O matemático e paleobiólogo Nathan Myhrvold, responsável pela modelagem estatística, explica que essa técnica possibilitou construir uma curva composta de crescimento muito mais realista, evidenciando também a grande variação de tamanho existente entre os indivíduos da espécie.

Crescimento lento pode explicar o sucesso ecológico da espécie

Os resultados revelam um cenário bastante diferente daquele proposto em estudos anteriores. Em vez de atingir rapidamente a fase adulta, o T. rex parece ter crescido de forma contínua e relativamente estável ao longo de quatro décadas.

Os pesquisadores sugerem que esse desenvolvimento prolongado permitia que indivíduos jovens ocupassem diferentes nichos ecológicos antes de se tornarem grandes predadores. Em Ecologia, um nicho corresponde ao papel desempenhado por uma espécie no ambiente, incluindo sua alimentação, habitat e interação com outros organismos.

Segundo o paleontólogo Jack Horner, coautor da pesquisa, essa diversidade de funções exercidas pelos jovens tiranossauros pode ter contribuído para o enorme sucesso evolutivo do grupo, permitindo que dominassem os ecossistemas do final do período Cretáceo até a extinção dos dinossauros não aviários, há aproximadamente 66 milhões de anos.

Fósseis famosos podem pertencer a outras espécies

Outro aspecto importante do estudo envolve a classificação de alguns dos fósseis mais conhecidos do mundo. Há anos, especialistas discutem se todos os exemplares atribuídos ao T. rex realmente pertencem à mesma espécie.

Para investigar essa possibilidade, os pesquisadores analisaram 17 fósseis pertencentes ao que chamam de "complexo de espécies Tyrannosaurus rex", reconhecendo que mais de uma espécie ou subespécie pode estar representada nesse conjunto.

Dois exemplares famosos, conhecidos pelos apelidos "Jane" e "Petey", apresentaram padrões de crescimento significativamente diferentes dos demais. Embora esses dados, por si só, não permitam confirmar que pertencem a outra espécie, os autores consideram que essa hipótese merece investigação aprofundada. Curiosamente, outro estudo recente chegou a uma conclusão semelhante utilizando métodos distintos e classificou ambos como espécies diferentes do gênero Nanotyrannus.

Técnica pode transformar futuras pesquisas

Além das descobertas sobre o T. rex, o estudo identificou um novo tipo de marca de crescimento nos ossos fossilizados, revelada por técnicas de iluminação com luz polarizada. Essas estruturas haviam passado despercebidas em pesquisas anteriores e podem explicar divergências observadas em diversos estudos sobre crescimento de dinossauros.

Os autores afirmam que as evidências estatísticas são suficientemente robustas para justificar uma revisão dos protocolos atualmente utilizados em análises paleontológicas. Caso isso se confirme, a nova metodologia poderá beneficiar pesquisas envolvendo inúmeras outras espécies fósseis.

Mais de um século após sua descrição científica, o Tyrannosaurus rex continua surpreendendo os pesquisadores. Ao combinar um amplo conjunto de fósseis, técnicas modernas de imagem e análises estatísticas inovadoras, o novo estudo oferece uma das reconstruções mais precisas já produzidas sobre o crescimento do "rei dos dinossauros" e sugere que sua jornada até o topo da cadeia alimentar era muito mais longa do que se acreditava.