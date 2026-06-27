Viajar em 2026: Estes são os 5 países mais seguros do mundo, segundo especialistas do setor
O Índice Global da Paz de 2026 divulgou seu ranking dos países mais seguros para viagens tranquilas em 2026: as cinco primeiras posições são ocupadas quase inteiramente por países europeus.
Instabilidade econômica, conflitos globais e segurança viária: os viajantes em 2026 também levarão esses fatores em consideração. A maior ênfase na segurança é totalmente compreensível, dado o declínio global registrado ao longo de doze anos consecutivos.
Principais destinos turísticos, como Áustria, Portugal, Singapura, Finlândia e Japão, lideram a lista, ocupando as posições da quinta à décima; no entanto, aqui estão os cinco países mais seguros no geral para 2026.
5. Irlanda
A 'Ilha Esmeralda', como é carinhosamente chamada, alcançou uma posição de destaque, apesar de um passado turbulento — um passado que, felizmente, parece ter ficado para trás. Suas estradas seguras e seu envolvimento muito limitado em conflitos globais fazem dela um país onde, quase sempre, é possível viajar com tranquilidade.
E a segurança certamente não é o único motivo para visitar a Irlanda. O restante está na atmosfera tranquila de seus castelos, na beleza inegável de seu litoral acidentado e na hospitalidade extraordinária de seu povo.
Sem falar na extraordinária riqueza de seu patrimônio cultural, que inclui — além de seus monumentos mais famosos — música, vestígios da história celta e um folclore fascinante.
4. Eslovênia
Você pode viajar com total segurança por este paraíso tranquilo de florestas, vilarejos e lagos. A Eslovênia — ainda não descoberta pelo turismo de massa — é também um destino ideal para uma escapada longe da agitação, situada entre montanhas e oferecendo vistas espetaculares.
Liubliana, a capital, é uma cidade encantadora com uma atmosfera vibrante típica da Europa Central durante o verão.
O país subiu no ranking nos últimos anos e entrou para o grupo dos cinco primeiros — segundo alguns — justamente porque a oportunidade de passar tanto tempo em contato com uma natureza magnífica faz com que as pessoas se sintam mais calmas.
3. Suíça
Talvez não seja surpreendente que a Suíça — que também subiu duas posições em relação ao ano anterior — figure entre os três países mais seguros para viajar em 2026.
De fato, quatro comunidades com línguas e identidades distintas convivem pacificamente aqui; em vez de se envolverem em conflitos violentos — como acontece em outros lugares —, elas se comunicam e cooperam em prol do bem comum.
Os resultados são evidentes nas ruas seguras, na baixa incidência de pequenos delitos e no forte senso de dever cívico dos cidadãos — fatores que tornam as férias passadas entre magníficos picos alpinos ou em cidades ultramodernas ainda mais relaxantes. E talvez o excelente chocolate local também contribua para o bom humor geral.
2. Nova Zelândia
Para chegar lá, você precisa viajar para o outro lado do mundo, mas a Nova Zelândia é um belo oásis e definitivamente vale a viagem.
Sua localização extremamente remota fez com que o país tendesse a se manter fora dos conflitos que assolam o mundo e, portanto, tenha sido muito pouco militarizado.
Leis rigorosas sobre a importação e compra de armas têm se mostrado eficazes, mas os neozelandeses são, em geral, uma população solidária com um forte senso de comunidade.
De qualquer forma, entre praias, vulcões, cavernas e cachoeiras, a Nova Zelândia é um país que sempre consegue proporcionar aos seus visitantes paz interior e paz com o mundo.
1. Islândia
A Islândia lidera o ranking do Índice Global da Paz de 2026, sendo considerada uma nação perfeita em todos os sentidos.
Embora a Islândia seja pequena em tamanho e possua algumas cidades modernas, é a sua beleza natural espetacular e intocada que deixa impressões duradouras nos visitantes. Isso se torna ainda mais evidente ao se aventurar além das atrações turísticas típicas.
Entre os famosos gêiseres, cachoeiras, geleiras e vulcões, não só o meio ambiente, mas também a segurança da população é uma prioridade máxima.
Pequenos delitos são tão raros que são praticamente inexistentes, enquanto a coesão social é excepcionalmente forte. Não é por acaso que o país se mantém no topo do ranking há dezenove anos consecutivos.
Referência da notícia
Lindsey Galloway. (2026). What it's like to live in the world's safest countries for 2026.