Viajar em 2026: Estes são os 5 países mais seguros do mundo, segundo especialistas do setor

O Índice Global da Paz de 2026 divulgou seu ranking dos países mais seguros para viagens tranquilas em 2026: as cinco primeiras posições são ocupadas quase inteiramente por países europeus.

O Lago Bled, na Eslovênia, é um dos lagos mais bonitos e famosos da Europa.

Paola Cirino Meteored Itália 27/06/2026 18:57 6 min

Instabilidade econômica, conflitos globais e segurança viária: os viajantes em 2026 também levarão esses fatores em consideração. A maior ênfase na segurança é totalmente compreensível, dado o declínio global registrado ao longo de doze anos consecutivos.

Principais destinos turísticos, como Áustria, Portugal, Singapura, Finlândia e Japão, lideram a lista, ocupando as posições da quinta à décima; no entanto, aqui estão os cinco países mais seguros no geral para 2026.

5. Irlanda

A 'Ilha Esmeralda', como é carinhosamente chamada, alcançou uma posição de destaque, apesar de um passado turbulento — um passado que, felizmente, parece ter ficado para trás. Suas estradas seguras e seu envolvimento muito limitado em conflitos globais fazem dela um país onde, quase sempre, é possível viajar com tranquilidade.

As casas coloridas de Cork, na Irlanda, com a catedral ao fundo.

E a segurança certamente não é o único motivo para visitar a Irlanda. O restante está na atmosfera tranquila de seus castelos, na beleza inegável de seu litoral acidentado e na hospitalidade extraordinária de seu povo.

Sem falar na extraordinária riqueza de seu patrimônio cultural, que inclui — além de seus monumentos mais famosos — música, vestígios da história celta e um folclore fascinante.

4. Eslovênia

Você pode viajar com total segurança por este paraíso tranquilo de florestas, vilarejos e lagos. A Eslovênia — ainda não descoberta pelo turismo de massa — é também um destino ideal para uma escapada longe da agitação, situada entre montanhas e oferecendo vistas espetaculares.

Liubliana, a capital, é uma cidade encantadora com uma atmosfera vibrante típica da Europa Central durante o verão.

Lake Bled, Slovenia

: Tovissi Bence pic.twitter.com/T4hzqTf3DQ — Architecture & Tradition (@archi_tradition) June 12, 2024

O país subiu no ranking nos últimos anos e entrou para o grupo dos cinco primeiros — segundo alguns — justamente porque a oportunidade de passar tanto tempo em contato com uma natureza magnífica faz com que as pessoas se sintam mais calmas.

3. Suíça

Talvez não seja surpreendente que a Suíça — que também subiu duas posições em relação ao ano anterior — figure entre os três países mais seguros para viajar em 2026.

Vistas do vale de Lauterbrunnen, na Suíça.

De fato, quatro comunidades com línguas e identidades distintas convivem pacificamente aqui; em vez de se envolverem em conflitos violentos — como acontece em outros lugares —, elas se comunicam e cooperam em prol do bem comum.

Os resultados são evidentes nas ruas seguras, na baixa incidência de pequenos delitos e no forte senso de dever cívico dos cidadãos — fatores que tornam as férias passadas entre magníficos picos alpinos ou em cidades ultramodernas ainda mais relaxantes. E talvez o excelente chocolate local também contribua para o bom humor geral.

2. Nova Zelândia

Para chegar lá, você precisa viajar para o outro lado do mundo, mas a Nova Zelândia é um belo oásis e definitivamente vale a viagem.

Sua localização extremamente remota fez com que o país tendesse a se manter fora dos conflitos que assolam o mundo e, portanto, tenha sido muito pouco militarizado.

Mueller Glacier, New Zealand pic.twitter.com/8lwvMlGM54 — Travel Hiking View (@hikingview) December 4, 2023

Leis rigorosas sobre a importação e compra de armas têm se mostrado eficazes, mas os neozelandeses são, em geral, uma população solidária com um forte senso de comunidade.

De qualquer forma, entre praias, vulcões, cavernas e cachoeiras, a Nova Zelândia é um país que sempre consegue proporcionar aos seus visitantes paz interior e paz com o mundo.

1. Islândia

A Islândia lidera o ranking do Índice Global da Paz de 2026, sendo considerada uma nação perfeita em todos os sentidos.

Embora a Islândia seja pequena em tamanho e possua algumas cidades modernas, é a sua beleza natural espetacular e intocada que deixa impressões duradouras nos visitantes. Isso se torna ainda mais evidente ao se aventurar além das atrações turísticas típicas.

Uma pequena cidade costeira na Islândia.

Entre os famosos gêiseres, cachoeiras, geleiras e vulcões, não só o meio ambiente, mas também a segurança da população é uma prioridade máxima.

Pequenos delitos são tão raros que são praticamente inexistentes, enquanto a coesão social é excepcionalmente forte. Não é por acaso que o país se mantém no topo do ranking há dezenove anos consecutivos.