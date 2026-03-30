Contrails: a ciência por trás das linhas brancas no céu

Os rastos de condensação, visíveis atrás dos aviões, são mais do que simples linhas no céu, revelam processos atmosféricos e levantam questões sobre o impacto da aviação no clima. Descobre mais aqui!

Os rastos de condensação formam-se quando o vapor dos motores dos aviões congela em altitude, criando linhas brancas visíveis no céu.

Paula Gonçalves Meteored Portugal 30/03/2026 09:07 5 min

Os rastos de condensação, mais conhecidos pelo termo contrails, são aquelas linhas brancas que frequentemente vemos no céu, deixadas por aviões a grande altitude.

Para muitos, são apenas um detalhe curioso da paisagem, para outros despertam dúvidas, fascínio ou até teorias controversas. Mas afinal, o que são realmente e por que se formam?

O que são os contrails?

Os contrails resultam de um fenômeno físico simples: a condensação do vapor de água presente nos gases de escape dos motores dos aviões.

Quando uma aeronave voa a altitudes elevadas (geralmente acima dos 8.000 metros), encontra um ambiente extremamente frio, muitas vezes com temperaturas inferiores a -40 °C.

Nessas condições, o vapor de água libertado pelos motores mistura-se com o ar frio e condensa rapidamente, formando pequenas gotículas de água ou cristais de gelo. É isso que vemos como uma linha branca no céu.

Este processo é semelhante ao que acontece quando respiramos em dias frios e vemos o “vapor” da nossa respiração, embora no caso dos aviões, ocorra numa escala muito maior e a temperaturas muito mais baixas.

Em condições de humidade elevada, os rastos de condensação podem persistir e evoluir, dando origem a nuvens artificiais semelhantes aos cirrus.

Porque é que alguns rastos desaparecem rapidamente e outros ficam no céu?

Nem todos os contrails são iguais. Alguns dissipam-se em poucos segundos, enquanto outros persistem durante minutos ou até horas, alargando-se e formando nuvens semelhantes a cirrus.

Há algo de fascinante nos contrails. São, de certa forma, uma assinatura temporária da atividade humana no céu, linhas que contam histórias de viagens, ligações entre continentes e da nossa capacidade de voar.

A diferença está nas condições atmosféricas. Se o ar estiver seco, os cristais de gelo evaporam rapidamente e o rasto desaparece. Mas se o ar estiver húmido e próximo da saturação, esses cristais podem manter-se e até crescer, fazendo com que o contrail se expanda e permaneça visível por mais tempo.

Assim, a duração e o aspeto de um contrail dizem-nos bastante sobre o estado da atmosfera naquele momento.

Impacto no clima

Apesar de parecerem inofensivos, os contrails têm um impacto real no clima.

Quando persistem e se transformam em nuvens artificiais, podem contribuir para o chamado efeito de estufa. Estas nuvens finas permitem a entrada da radiação solar, mas dificultam a saída do calor da Terra, aquecendo ligeiramente a atmosfera.

Curiosamente, alguns estudos sugerem que o efeito global dos contrails pode ser comparável, ou até superior, ao das emissões de dióxido de carbono da aviação a curto prazo. No entanto, este é um tema ainda em investigação, com muitos fatores a considerar.

Mitos e teorias

Os contrails também têm sido alvo de várias teorias da conspiração, sendo frequentemente confundidos com os chamados chemtrails.

Estas teorias alegam que os aviões estariam a libertar substâncias químicas para fins ocultos, como controlo climático ou populacional.

No entanto, não existe qualquer evidência científica credível que suporte essas ideias. A comunidade científica é clara: os rastos observados são explicados de forma consistente pela física da atmosfera e pela combustão dos motores a jato.

A persistência de alguns contrails, que se espalham e parecem artificiais, contribui para a confusão, mas é perfeitamente explicável pelas condições atmosféricas já referidas.

Assim, é importante notar que os contrails são um fenómeno natural resultante da interação entre tecnologia humana e condições atmosféricas específicas.

Embora simples na sua origem, revelam muito sobre o clima, levantam questões ambientais importantes e, para muitos, despertam curiosidade e imaginação.

Da próxima vez que olhares para o céu e vires essas linhas brancas, talvez as vejas de uma forma diferente, não como algo estranho ou misterioso, mas como um pequeno exemplo da ciência em ação, desenhado sobre o azul infinito.