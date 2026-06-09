Código da comunicação entre ratos é decifrado por cientistas

Pesquisas recentes com inteligência artificial revelam que vocalizações de animais, antes consideradas simples, possuem estruturas complexas e significados específicos, ampliando o entendimento científico sobre comunicação no reino animal.

Um rato listrado africano caminha em direção a uma caixa de som. Crédito: Léo Perrier e Nicolas Mathevon

Na vasta região semidesértica do Karoo, na África do Sul, um pequeno rato-listrado-africano protagoniza uma descoberta científica que pode mudar a forma como entendemos a comunicação animal. Em meio à paisagem árida, pesquisadores instalaram equipamentos capazes de captar e reproduzir sons imperceptíveis aos ouvidos humanos.

Durante experimentos de campo, os cientistas emitiram guinchos de alta frequência previamente gravados. A reação do roedor variou de acordo com a origem do som: quando o áudio simulava um vizinho conhecido, o animal demonstrava atenção e vigilância; já diante de sons de indivíduos desconhecidos, a resposta era mais intensa, incluindo fuga imediata.

Os resultados indicam que esses animais conseguem identificar não apenas o tipo de vocalização, mas também quem a emitiu, sugerindo um nível de sofisticação comunicativa até então subestimado.

Comunicação animal vai além do que se imaginava

A pesquisa, liderada por especialistas em bioacústica, é considerada um marco por decifrar, pela primeira vez, sons naturais de ratos em ambiente selvagem. O estudo se soma a uma crescente série de investigações que apontam para a complexidade da comunicação entre diversas espécies.

Pesquisa foi conduzida por cientistas que gravaram mais de 120 mil vocalizações de ratos em seu habitat natural, na África do Sul. Crédito: Divulgação Diário da Manhã

Com o auxílio de inteligência artificial, os cientistas analisaram mais de 120 mil vocalizações registradas ao longo de quase duas semanas. Os dados revelaram a existência de diferentes tipos de chamados, além de “assinaturas vocais” específicas de cada grupo e até de indivíduos.

Segundo os pesquisadores, essa tecnologia é essencial para lidar com o grande volume de dados. A expectativa agora é avançar na interpretação de informações dinâmicas, como estados emocionais ou níveis de estresse transmitidos pelos sons.

Tecnologia impulsiona novas descobertas

O uso de algoritmos de aprendizado de máquina tem permitido identificar padrões antes invisíveis, aproximando a comunicação animal de conceitos associados à linguagem humana. Em outras pesquisas, primatas como chimpanzés e bonobos demonstraram capacidade de combinar sons para criar novos significados.

Essas combinações lembram uma forma rudimentar de sintaxe, característica considerada exclusiva dos humanos. Estudos indicam que, ao unir diferentes vocalizações, esses animais conseguem transmitir mensagens mais complexas, como intenções ou ações futuras.

Outras espécies, como aves canoras, também têm sido analisadas. Experimentos mostram que elas conseguem reconhecer e classificar vocalizações de acordo com seus significados, evidenciando que possuem representações mentais associadas aos sons.

Desafios e implicações éticas

Apesar dos avanços, especialistas alertam para os desafios de coletar dados suficientes na natureza e para os riscos de interferência nos comportamentos animais. A reprodução de sons, por exemplo, pode alterar dinâmicas sociais ou causar estresse.

Além disso, a possibilidade de comunicação bidirecional entre humanos e animais levanta questões éticas. Pesquisadores discutem se essa interação realmente beneficiaria as espécies ou poderia resultar em exploração e impactos negativos.

Ainda assim, há aplicações práticas promissoras. O entendimento das vocalizações pode contribuir para melhorar o bem-estar de animais domésticos, de fazenda e até selvagens, permitindo monitorar emoções sem métodos invasivos.

Um futuro de diálogo entre espécies?

Projetos internacionais já trabalham com a ideia de traduzir a comunicação de espécies como baleias e golfinhos. Embora o cenário de “conversar com animais” ainda esteja distante, os avanços indicam que essa possibilidade pode não ser apenas ficção.

Especialistas, no entanto, ponderam que, mesmo que esse diálogo seja possível, ele provavelmente será limitado. Cada espécie percebe o mundo de forma distinta, o que restringe o tipo de informação que poderia ser compartilhada.

A grande questão que permanece é: estamos preparados para entender o que os animais têm a dizer? Para muitos cientistas, mais importante do que falar com eles é aprender a ouvir, e respeitar, as complexas formas de comunicação que já existem na natureza.

Referências da notícia

CNN Brasil. Código da comunicação entre ratos é decifrado por cientistas. 2026