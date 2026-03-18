Cientistas criam IA de bolso com a ajuda de neurônios de macaco
Consegue imaginar um modelo de IA tão pequeno que possa ser enviado para todo o mundo como um anexo de correio eletrônico? É esse o novo modelo de IA construído por cientistas dos EUA, fortemente inspirado no cérebro humano.
Os investigadores do Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL), em colaboração com os das universidades de Carnegie Mellon e Princeton, desenvolveram um modelo de inteligência artificial (IA) altamente eficiente, muito mais compacto do que os modelos atuais, mas que consome apenas uma fração da energia. É interessante notar que os dados para desenvolver este modelo provêm de neurónios de macacos.
O recente aumento do desenvolvimento da IA está a ser impulsionado pela capacidade computacional superior dos chips de silício. No entanto, esta capacidade tem o custo de um elevado consumo de energia e de água. Embora a IA possa ser eficiente na execução de determinadas tarefas, não é eficiente em termos energéticos. Por isso, os investigadores voltaram-se para a plataforma de computação mais eficiente - o cérebro humano.
Inspirada no cérebro
Apesar de todas as suas capacidades, a IA está simplesmente a imitar o que o cérebro tem vindo a fazer há vários milénios. O que não consegue imitar é o padrão de consumo de energia. O cérebro humano consome menos energia do que a necessária para acender uma lâmpada. Conseguir uma eficiência semelhante seria uma ajuda imensa para o planeta, à medida que a IA se torna parte da nossa vida quotidiana.
Na verdade, os investigadores não se propuseram construir um modelo deste tipo. Em vez disso, estavam a tentar compreender como funciona o cérebro humano - especialmente o seu sistema visual. O cérebro recebe sinais de luz que lhe permitem distinguir um gato de um cão, ou mesmo adivinhar o nome de um amigo a partir de uma silhueta ténue.
Os investigadores estavam a estudar um grupo de neurónios, chamado V4, que faz parte do sistema visual e que pode codificar cores, texturas, curvas e muito mais para o cérebro. Para criar o modelo, a equipa começou com dados treinados em neurônios de macacos.
Utilizando uma técnica de compressão de fotografias e eliminando as redundâncias do modelo, os investigadores conseguiram reduzi-lo a um ficheiro tão pequeno que poderia ser enviado como anexo de um e-mail.
Sabemos como funciona esta IA
Devido à pequena dimensão do modelo de IA, os investigadores conseguiram vislumbrar o seu funcionamento, o que não é possível com os grandes modelos de IA atuais. Os investigadores observaram que alguns neurónios V4 respondiam a formas com arestas fortes, enquanto outros respondiam a pequenos pontos numa imagem.
Os investigadores acreditam que o seu trabalho poderá ajudar os sistemas de energia dos carros autônomos a reconhecer melhor os peões e outros veículos, consumindo muito menos energia.
Para além de ajudar a desenvolver uma IA mais compacta e eficiente, poderá também ajudar a esclarecer o que se passa de errado no cérebro durante doenças como a doença de Alzheimer.