Bolsa de ‘couro de dinossauro’ pode ultrapassar R$ 3,4 milhões e inaugura nova era da moda sustentável

Peça inovadora combina ciência, biotecnologia e moda de luxo ao utilizar colágeno reconstruído de dinossauro, levantando debates sobre sustentabilidade, viabilidade científica e o futuro dos materiais alternativos.

Interessados pela bolsa de luxo deverão dar lances a partir de R,4 milhões. Crédito: Divulgação VML

Uma bolsa feita a partir de “couro de dinossauro” está chamando atenção no mundo da moda e da ciência. O item, criado com base em colágeno reconstruído do Tiranossauro rex, pode ultrapassar R$ 3,4 milhões em leilão. A peça está em exibição no Museu Art Zoo, em Amsterdã, e representa um marco na interseção entre biotecnologia e design.

O acessório é resultado da parceria entre empresas de biotecnologia e criação, que apostam no desenvolvimento de materiais sustentáveis para o mercado de luxo. A proposta é demonstrar que é possível produzir couro sem depender do abate de animais, utilizando técnicas avançadas de engenharia genética.

Para isso, cientistas recorreram a fragmentos fossilizados de colágeno encontrados em restos de dinossauros. Com o auxílio de biologia computacional e inteligência artificial, foi possível reconstruir partes ausentes do material genético, criando uma base para o cultivo do couro em laboratório.

Como o couro de dinossauro é produzido

O processo envolve a síntese completa do DNA do colágeno reconstruído, que é inserido em células hospedeiras capazes de produzir o material. Essas células passam a se desenvolver em laboratório, formando uma estrutura semelhante à do couro natural.

A bolsa foi inspirada em um das mais famosas espécies de dinossauros carnívoros. Crédito: Divulgação VML

Diferentemente dos materiais sintéticos tradicionais, que muitas vezes utilizam plástico, o couro cultivado em laboratório apresenta características mais próximas do couro convencional. Ele é descrito como durável, reparável e biodegradável, além de não exigir desmatamento ou exploração animal.

A peça exibida é única e foi desenvolvida como prova de conceito. Após o período de exposição, ela será leiloada, e os organizadores pretendem expandir o uso da tecnologia para outras marcas e produtos de luxo.

Promessas e desafios da tecnologia



Pesquisadores envolvidos no projeto afirmam que essa pode ser a primeira vez que um material semelhante ao couro é desenvolvido a partir de uma espécie extinta. A iniciativa é considerada inovadora e levanta possibilidades inéditas para a indústria da moda.

Segundo os cientistas, o objetivo é criar um material sustentável e ético, mantendo qualidade comparável à do couro tradicional. A tecnologia poderia, no futuro, reduzir o impacto ambiental da indústria e oferecer alternativas mais responsáveis.

Apesar do entusiasmo, há dúvidas na comunidade científica sobre a viabilidade do projeto. Especialistas apontam que o conhecimento atual sobre o material genético de dinossauros ainda é limitado, o que pode dificultar a reprodução fiel do colágeno do Tiranossauro rex.

Ceticismo e impacto no mercado

Alguns pesquisadores classificam a iniciativa como ainda experimental e distante de resultados concretos em larga escala. Eles argumentam que o material final pode acabar sendo muito semelhante ao couro de animais modernos, como vacas ou galinhas.

Outro ponto levantado é o custo elevado da tecnologia, que deve restringir seu uso inicial a produtos de luxo. Isso levanta questionamentos sobre sua acessibilidade e impacto real no mercado global.

Referências da notícia

R7. O que se sabe sobre a bolsa de couro de dinossauro que pode valer mais de R$ 3,4 milhões. 2026