A mudança climática pode acelerar a evolução da vida: o exemplo de uma mosca pode mudar tudo!

Um novo estudo científico revelou que o estresse térmico deixa marcas no DNA que são transmitidas por pelo menos quatro gerações. As mudanças climáticas podem acelerar a evolução dos organismos vivos sem que ninguém perceba.

Um efeito inesperado e preocupante do aquecimento global foi destacado pela ciência: moscas-das-frutas herdam uma modificação genética ligada ao estresse térmico, acelerando a evolução.

Sempre nos ensinaram que a evolução é lenta. Que as mudanças nas espécies levam milhares de anos. Mas um estudo publicado em abril deste ano na revista Molecular Biology and Evolution desafia essa certeza, com um protagonista inesperado: a mosca-da-fruta (Tephritidae).

O que os pesquisadores descobriram é bastante perturbador. O estresse térmico em moscas-da-fruta causa alterações na expressão gênica e no desenvolvimento que persistem por pelo menos três gerações, particularmente em populações originárias de climas áridos. Em outras palavras: uma onda de calor vivenciada pela avó pode deixar sua marca nos bisnetos, sem alterar uma única letra do DNA.

Isso não é evolução clássica. É algo diferente, talvez mais rápido e mais urgente.

Transmissão de calor: o que diz a ciência

Pesquisadores estudaram moscas coletadas na Espanha e na Finlândia para comparar suas respostas em climas áridos e frios, medindo a expressão gênica e as mudanças no desenvolvimento da prole ao longo de várias gerações.

O resultado é claro: moscas de climas áridos, historicamente acostumadas ao calor, responderam melhor. As gerações nascidas mais de dois dias após o choque térmico se desenvolveram mais rapidamente do que os grupos de controle, sugerindo uma resposta fisiológica potencialmente benéfica.

O mecanismo em ação é chamado de herança epigenética transgeracional: certas marcas químicas no DNA não desaparecem de uma geração para a seguinte, mas são transmitidas como uma mensagem do passado. É como se o organismo estivesse dizendo aos seus descendentes: "Cuidado, o calor está chegando".

De acordo com o autor principal do estudo, Ewan Harney, os efeitos transgeracionais observados na expressão gênica e no tempo de desenvolvimento mostram que o estresse térmico não apenas seleciona os indivíduos mais bem adaptados, mas também pode facilitar diretamente a evolução.

As consequências da evolução acelerada

O fato de o calor poder reprogramar o desenvolvimento dos seres vivos ao longo de várias gerações tem implicações que vão muito além da biologia laboratorial.

As temperaturas na Terra estão aumentando devido às mudanças climáticas induzidas pelo homem, representando um desafio evolutivo para muitas populações, com eventos extremos como ondas de calor prestes a se tornarem poderosos impulsionadores da evolução.

As mudanças climáticas podem atuar como um poderoso motor evolutivo, com efeitos tanto benéficos quanto prejudiciais…

O problema é que nem todas as mudanças serão benéficas. Nem todas as modificações transgeracionais desencadeadas pelas mudanças climáticas melhorarão a aptidão dos organismos: condições de estresse térmico frequentemente levam a efeitos negativos que persistem nas gerações subsequentes, anulando qualquer vantagem potencial.

Algumas espécies conseguirão se adaptar mais rapidamente do que o esperado. Outras permanecerão aprisionadas, transmitindo respostas que se tornaram inadequadas para o ambiente futuro.

Referência da notícia

. Cada décimo de grau adicional na temperatura global não apenas altera o clima; pode reescrever silenciosamente o futuro biológico de muitas espécies.não é apenas uma questão ambiental. É também uma questão evolutiva.

Transgenerational effects of heat shock on gene regulation and fitness-related traits in natural Drosophila populations. 08 de abril, 2026. Ewan Harney e Josefa González.