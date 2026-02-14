A ilusão do mapa: quando o Canadá está mais perto do Saara do que de si próprio

Incrível! Esta cidade no extremo leste do Canadá fica mais próxima de África e da Europa do que da costa oeste. Saiba mais aqui!

Se estiverer em St. John’s, estás mais perto de Londres (Reino Unido) do que de Vancouver. A distância para Londres é de cerca de 3.700 km, enquanto para Vancouver são mais de 5.000 km em linha reta.

Carlos Alves Meteored Portugal 14/02/2026 18:03 4 min

Muitas vezes, a forma como olhamos para os mapas engana a nossa percepção da realidade. Estamos habituados a ver os países como blocos compactos, mas o Canadá é um desses casos que desafia qualquer lógica visual apressada. Recentemente, um fato geográfico tem circulado e deixado muita gente boquiaberta: a cidade de St. John’s, a capital da província de Terra Nova e Labrador, está geograficamente mais próxima do Deserto do Saara, da Finlândia e até de certas zonas do Brasil do que da cidade de Vancouver, na outra extremidade do seu próprio país.

A escala do gigante norte-americano

Se traçarmos uma linha reta a partir de St. John’s em direção ao oeste, para chegar a Vancouver, teríamos de percorrer cerca de 5.000 quilômetros em linha reta (e mais de 7.000 km se formos por estrada). No entanto, se apontarmos a bússola para o sentido oposto, em direção ao Atlântico, os números começam a pregar-nos partidas.

O deserto do Saara, no norte de África, situa-se a aproximadamente 4.500 km de distância de St. John’s. Ou seja, um habitante desta cidade canadiana está, tecnicamente, "mais perto" das dunas africanas do que das montanhas da Colúmbia Britânica.

O mesmo acontece com a Finlândia, no norte da Europa, ou com o ponto mais setentrional do Brasil, que ficam a uma distância inferior àquela que separa as duas costas canadianas.

Por que é que isso nos surpreende?

A nossa surpresa reside na Projeção de Mercator, o mapa mundo que a maioria de nós estudou na escola. Essa projeção tende a "esticar" as massas de terra perto dos polos, distorcendo as distâncias reais.



Aproveita e pode explorar o real tamanho dos países - https://thetruesize.com/

Além disso, a curvatura da Terra faz com que as rotas sobre o Atlântico Norte sejam muito mais curtas do que parecem numa folha de papel plana.

Esta é a distorção mais famosa. No mapa de Mercator, a Gronelândia parece ser do mesmo tamanho da África. Na realidade, a África é 14 vezes maior que a Gronelândia. Caberiam a Groenlândia, os EUA, a China, a Índia e quase toda a Europa dentro do continente africano

Este fenómeno coloca St. John’s numa posição privilegiada de "ponte" entre continentes. Não é por acaso que a cidade foi historicamente o ponto de recepção do primeiro sinal transatlântico sem fios e um local estratégico para os primeiros voos que cruzavam o oceano.

Conclusão: um país que é um continente

Este facto serve para nos recordar que o Canadá não é apenas um país; é, em termos de escala, quase um continente. Enquanto em Portugal podemos atravessar o país de norte a sul em poucas horas, no Canadá, a geografia dita que um vizinho de província pode estar mais longe de ti do que um estranho num continente totalmente diferente.

Para quem vive em St. John’s, o Atlântico não é uma barreira, mas sim um caminho mais curto para o resto do mundo. É uma perspectiva fascinante que nos obriga a dobrar o mapa de forma diferente e a admitir que, por vezes, a geografia é muito mais estranha do que a ficção.

Referência da notícia

https://okdiario.com/curiosidades/ver-creer-esta-ciudad-canada-esta-mas-cerca-del-sahara-finlandia-brasil-que-vancouver-14249403