ESA se prepara para lançar sonda em direção a asteroide que passará perto da Terra em abril de 2029

Um asteroide passará muito perto do nosso planeta em abril de 2029, dando à Agência Espacial Europeia a oportunidade de estudá-lo em detalhes, lançando uma sonda em sua direção.

Em 13 de abril de 2029, o asteroide Apophis passará a 31.600 km da superfície da Terra!

A Agência Espacial Europeia (ESA) aproveitará a passagem do asteroide Apophis a apenas dezenas de milhares de quilômetros da Terra em abril de 2029 para enviar uma sonda, o que permitirá testar as nossas capacidades de defesa planetária e, ao mesmo tempo, estudar este objeto celeste.

Um passo muito próximo do nosso planeta

O asteroide Apophis foi descoberto em 2004 e durante muito tempo foi considerado uma ameaça real à Terra, tanto por astrônomos quanto pelo público em geral. De fato, os primeiros cálculos feitos pela NASA após sua descoberta estimaram um risco significativo de impacto com a Terra em 13 de abril de 2029, com uma probabilidade de 1 em 37.

Este objeto celeste, com 330 metros de diâmetro e pesando entre 40 e 50 milhões de toneladas, poderia causar sérios danos ao nosso planeta. De fato, seu impacto liberaria energia capaz de causar danos em escala nacional e devastar uma região inteira. Felizmente, cálculos posteriores realizados entre 2011 e 2013 descartaram o risco de colisão com a Terra.

No entanto, o asteroide passará muito perto da superfície da Terra daqui a três anos. Em 13 de abril de 2029, Apophis passará raspando pelo nosso planeta a apenas 31.600 km, o que corresponde a aproximadamente um décimo da distância entre a Terra e a Lua e a uma distância menor do que a dos nossos satélites de telecomunicações geoestacionários.

Na verdade, o asteroide passará tão perto da Terra que será visível a olho nu. Naquela noite, dois bilhões de pessoas na Europa, África e Ásia poderão ver um ponto de luz brilhante riscando o céu — um evento excepcional que não pode ser perdido!

Esta é a sonda Ramsés

A ESA também estará presente neste encontro celestial. De fato, a agência planeja lançar a sonda Ramsés ('Rapid Apophis Mission for SpacE Safety') para se encontrar com o asteroide, uma sonda que, aliás, será montada em tempo recorde nos próximos anos.

A sonda principal da missão transportará dois CubeSats de 12 kg. O primeiro mapeará a estrutura interna do asteroide usando um radar de baixa frequência, enquanto o segundo pousará na superfície de Apophis para instalar um sismômetro. A missão também incluirá uma câmera de alta resolução, além de um espectrômetro e um gravímetro para medir a densidade do objeto celeste.

It's on! ESA & JAXA are teaming up to visit Apophis, the 400-meter (1300-foot) asteroid that will skim close by Earth in April, 2029.



The RAMSES mission will study this potentially hazardous object & watch how Earth's gravity squishes it as it passes.https://t.co/gND2EAL6tB pic.twitter.com/QxMvHn5yUE — Corey S. Powell (@coreyspowell) December 29, 2025

Esses instrumentos não terão apenas aplicações científicas. Observar como o asteroide reage às forças de maré da Terra e determinar com precisão sua densidade e estrutura permitirá aos cientistas calcular a energia necessária para impactá-lo, desviando-o efetivamente de sua trajetória. Se Apophis deixar de representar uma ameaça e, portanto, não precisar ser desviado, esta missão servirá como um treinamento completo para futuros objetos celestes potencialmente mais perigosos.

Com a sonda Ramsés, a Europa acompanhará o asteroide durante seis meses antes, durante e depois de sua maior aproximação da Terra. Isso permitirá a coleta de uma grande quantidade de dados valiosos sobre asteroides próximos da Terra e, em particular, sobre como eles reagem ao passar tão perto do nosso planeta. Isso também colocará a ESA na vanguarda da análise e do estudo de objetos próximos da Terra.

Referência da notícia

Apophis 2029 : l'ESA lancera la sonde Ramses pour étudier l'astéroïde qui va frôler la Terre de très (très) près. 25 de mar��o, 2026. Brice Haziza.