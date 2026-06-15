Temporal com granizo em Goiânia alaga ruas e arrasta moto de entregador; veja imagens

Moradores de bairros como o Jardim Balneário Meia Ponte enfrentaram prejuízos no início da semana, após pedras de gelo acumuladas destruírem a vegetação e perfurarem telhados inteiros .

Em meio ao temporal que surpreendeu a população no domingo, o forro de gesso de uma unidade médica cedeu. Foto: Reprodução/ cedida ao Mais Goiás

Chuva com rajadas de vento, relâmpagos e queda de granizo atingiram a região da Grande Goiânia na noite deste domingo (14). O temporal surpreendeu os moradores da capital goiana e causou diversos estragos e alagamentos em diferentes partes da cidade.

Diante da gravidade da situação, o prefeito Sandro Mabel utilizou as redes sociais para emitir um alerta e pedir que a população evitasse sair de casa de forma desnecessária. O chefe do executivo municipal destacou que os dados técnicos sobre o volume exato da precipitação em milímetros estavam instáveis no radar meteorológico local.

Impactos urbanos e estragos nas regiões da capital

Muitos moradores registraram a forte queda de granizo em pontos específicos da capital, como no Residencial Barravento, situado na região noroeste. Da mesma forma, no bairro Jardim Balneário Meia Ponte, um residente recolheu pedras de gelo acumuladas na palma da mão e relatou danos visíveis causados diretamente à vegetação e às plantas do seu quintal.

Pensa no estrago que a chuva de ontem a noite causou em Goiânia ...

O jornal local tá mostrando os estragos já tem 40 minutos pic.twitter.com/z0XPAgc9VC — (Kabulozo) (@Kabulozocensura) June 15, 2026

Além disso, a força da tempestade provocou sérios alagamentos em vias de grande movimentação urbana. Na Avenida Ipanema, localizada no Jardim Atlântico e perto do Parque Cascavel, a força da enxurrada barrenta derrubou e arrastou a motocicleta de um trabalhador que atua em aplicativos de delivery.

Motocicleta de entregador por aplicativo foi arrastada pela enxurrada na Avenida Ipanema. Foto: Reprodução

Outro ponto que sofreu com os impactos do temporal foi o Setor Universitário, especificamente nas proximidades do Hospital Araújo Jorge. No local, árvores de grande porte balançaram violentamente com as fortes rajadas de vento, enquanto a intensidade da chuva reduziu drasticamente a visibilidade dos motoristas que trafegavam na região.

Uma forte chuva surpreendeu moradores de Goiânia na noite deste domingo (14), quebrando o padrão de tempo seco que costuma predominar nesta época do ano em Goiás.



A tempestade veio acompanhada de ventania, intensa incidência de raios e trovões, assustando moradores em diferentes pic.twitter.com/7aZH4ATFiH — Portal 6 (@portal6noticias) June 15, 2026

Houve também registros de danos estruturais no interior de unidades médicas da capital durante o temporal. O forro de gesso da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia cedeu e a água acabou por atingir alguns leitos ocupados, provocando desespero em um paciente internado que testemunhou as placas desabando em cima das acomodações naquele momento.

Análise meteorológica do fenômeno em período de estiagem

De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o Cimehgo, a ocorrência desse tipo de tempestade com granizo é considerada atípica. O mês de junho é historicamente conhecido por marcar o início do período de estiagem e seca em todo o território goiano.

O órgão também informou que a capital não registrava um volume expressivo de chuva em junho há exatamente uma década. O especialista ressaltou que, embora o cenário atual chame a atenção, no ano anterior houve um registro isolado de 6,1 mm de chuva no dia 24 de junho.

O fenômeno foi provocado pelo deslocamento de uma frente fria vinda da região Sudeste do país. A passagem desse sistema específico pelo norte do estado de São Paulo empurrou uma densa cobertura de nuvens carregadas diretamente para o território do estado de Goiás.

Referências da notícia

Chuva com rajadas de vento e granizo atinge Grande Goiânia; vídeo. 14 de junho, 2026.

Temporal com granizo e ventos fortes causa estragos em Goiânia; vídeo mostra moto sendo arrastada. 15 de junho, 2026.

Chuva de granizo destrói telhado de morador de Goiânia: 'olha o prejuízo'. 14 de junho, 2026.