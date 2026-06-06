Após os vídeos do Pentágono sobre OVNIs: especialista analisa o que é necessário para uma nave alienígena chegar à Terra

A recente divulgação de informações militares sobre fenómenos aéreos desperta a nossa imaginação; no entanto, o próprio Universo impõe limites físicos que desafiam qualquer tentativa de atravessar as estrelas até ao nosso planeta.

A viagem interplanetária tem as suas limitações físicas, sobretudo devido às grandes distâncias que é necessário percorrer.

Recentemente, o Pentágono divulgou novos documentos militares e gravações que mostram fenômenos inexplicáveis, reacendendo o profundo interesse da humanidade por qualquer OVNI avistado, o que nada tem a ver com o fato de o presidente dos EUA querer desviar a atenção de assuntos mais importantes...

Este esforço do governo norte-americano começou a ganhar força quando testemunhas militares confirmaram encontros invulgares com depoimentos que motivaram audiências no Congresso, exigindo uma transparência institucional sem precedentes, e que documentamos aqui na Meteored.

Pesquisadores de todo o mundo estudam este fenómeno de uma perspectiva puramente acadêmica, avaliando estes incidentes com dados concretos, procurando compreendê-los através da observação rigorosa e de instrumentos de alta precisão, afastando-se de especulações ou teorias sem qualquer fundamento.

No entanto, compreender esta realidade implica analisar se existem civilizações capazes de nos visitar. Para tal, um especialista aeroespacial examinou detalhadamente as dificuldades que os supostos extraterrestres teriam de superar para alcançar o nosso sistema solar a partir de algum lugar recôndito e distante da galáxia.

O principal obstáculo inicial reside na vasta escala cósmica, uma vez que as distâncias entre as estrelas são intransponíveis para qualquer objeto material. A título de exemplo, Próxima Centauri, a estrela mais próxima, encontra-se a biliões de quilómetros, tornando esta viagem longa e praticamente impossível com a nossa tecnologia atual.

O enorme desafio do espaço profundo

Para compreender devidamente a dimensão deste desafio espacial, devemos olhar para Próxima Centauri, a estrela vizinha mais próxima, situada a pouco mais de quatro anos-luz de distância. Em termos mais simples, esta distância equivale a dezenas de biliões de quilómetros.

Imagem ilustrativa de como seria o planeta Próxima Centauri b, o planeta principal do sistema binário Alfa Centauri.

Devido a esta distância interestelar, é inevitável que qualquer viagem prolongada demore várias décadas ou mesmo vários séculos. À medida que a duração da viagem aumenta, o risco de falhas mecânicas fatais aumenta drasticamente, pelo que a nave teria de viajar a uma velocidade verdadeiramente elevada para chegar rapidamente.

Nenhum objeto material pode atingir a velocidade da luz de 300 mil quilómetros por segundo; o limite prático seguro para estas viagens seria aproximadamente 10 % dessa velocidade limite. Atingir esta marca requer superar restrições físicas e de engenharia relacionadas com a energia de propulsão.

Mesmo conseguindo viajar tão rápido, a viagem continuaria a prolongar-se por quase 100 anos, apenas para percorrer 10 anos-luz. Durante esse período, a tripulação enfrentaria um ambiente repleto de perigos que desgastariam a superfície exposta, ameaçando a integridade do veículo interestelar.

Tecnologias de propulsão

O desafio tecnológico reside em acelerar eficazmente o veículo até à sua velocidade de cruzeiro ideal. Embora o vácuo intergaláctico não apresente resistência atmosférica, isso também impede a utilização do ar para travar ao aproximar-se finalmente do destino planetário escolhido pelos viajantes.

A opção de propulsão tradicional utiliza foguetes que expelem matéria rapidamente para trás para gerar impulso contínuo. A sua maior desvantagem estrutural é que exigem o transporte do próprio combustível necessário, acrescentando peso adicional excessivo, carga que gera um efeito contrário para atingir maior velocidade.

Ilustração que mostra como poderia ser um foguetão de propulsão nuclear que a NASA poderia vir a desenvolver. Crédito: Wikimedia Commons.

A utilização de métodos químicos convencionais exigiria o consumo de quantidades de matéria que ultrapassariam facilmente toda a massa disponível no universo observável. Embora a antimatéria ofereça uma grande eficiência energética, é extremamente volátil, difícil de fabricar e requer orçamentos colossais para gerar quantidades minúsculas e efémeras.

Uma alternativa mais realista reside na utilização de reatores de fusão nuclear, imitando o eficiente processo interno do Sol. No entanto, mesmo esta tecnologia implicaria que a nave transportasse uma quantidade de combustível equivalente a centenas de vezes o seu próprio peso.

Construir um OVNI: o confronto implacável com a física

O projeto integral das blindagens constitui outro quebra-cabeças, pois, ao mover-se rapidamente pelo vácuo interestelar, qualquer partícula minúscula de poeira cósmica colidiria com a fuselagem exterior com a imensa força destrutiva de uma bala. Impedir este bombardeamento é indispensável para a sobrevivência da tripulação.

Além disso, a nave suportaria uma chuva incessante de átomos de hidrogénio espalhados livremente por todo o firmamento, uma exposição à radiação que corroeria os componentes metálicos. Mitigar a radiação obrigaria à instalação de escudos magnéticos, o que aumentaria o peso total do veículo e complicaria o seu funcionamento.

Conseguir um transporte sólido mas leve, rápido mas seguro, diminui inexoravelmente as combinações viáveis. Frequentemente, estas contradições físicas anulam qualquer solução prática conhecida pelos engenheiros que analisam estes singulares teóricos.

Nenhuma lei física proíbe explicitamente realizar esta façanha interestelar em direção ao nosso lar. No entanto, como vemos, as barreiras físicas tornam a sua execução extremamente improvável. Se alguma civilização descobriu tecnologias para nos visitar, teve de superar obstáculos que mal começamos a vislumbrar aqui, no nosso pálido e distante planeta azul.