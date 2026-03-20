Temporal arrasta veículos em Santarém - PA e mobiliza equipes de emergência na região oeste do estado; veja imagens

Diversos municípios do oeste do Pará sofreram com ventos fortes e precipitação extrema, resultando em embarcações afundadas e infraestrutura urbana danificada durante a noite chuvosa de quinta-feira (19).

Enxurrada em Santarém arrastou veículo e mobilizou equipes da Defesa Civil para desobstrução de ruas. Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Uma forte chuva atingiu o município de Santarém e outras cidades na região oeste do Pará durante a noite de quinta-feira (19). O temporal, com volume estimado em cerca de 150 mm, causou diversos transtornos e deixou um rastro de destruição.

As ruas da cidade registraram pontos de alagamento, dificultando o trânsito e a locomoção de muitos moradores ao longo de toda a madrugada. Em um dos casos de maior repercussão nas redes sociais, um vídeo feito por testemunhas mostra um carro sendo arrastado pela correnteza.

Impactos na infraestrutura urbana e ações de resgate

O motorista do veículo arrastado, localizado no bairro Interventoria, sofreu apenas danos materiais e passa bem. Apesar do grande susto provocado pela força da água, que transformou vias rápidas em verdadeiros rios de lama, não houve feridos nesse incidente.

Chuva forte alaga ruas, arrasta carro e invade casas em Santarém, no oeste do Pará, causando transtornos e prejuízos nesta quinta-feira (19). A precipitação intensa, que começou ainda na madrugada, provocou alagamentos rápidos em vias urbanas, com enxurradas de grande volume que pic.twitter.com/sRWAbNtJFN — Portal Roma News (@RomaNewsOficial) March 20, 2026

Em outras áreas periféricas, como no bairro Urumari, os moradores enfrentaram a invasão da água diretamente em suas residências. As famílias precisaram agir rapidamente ao longo da noite para tentar salvar móveis, eletrodomésticos e outros pertences de valor.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil municipal atuaram de forma conjunta e ininterrupta no atendimento das ocorrências mais complexas. Os profissionais de emergência registraram a queda de árvores, desabamentos de muros residenciais e falhas no fornecimento da rede elétrica.

Uma moradora registrou o momento em que a casa da família foi invadida pela água durante a forte chuva na noite desta quinta-feira (19), em Santarém, no oeste do Pará.



No vídeo, a água toma conta dos cômodos e móveis aparecem boiando. Desesperada, ela tenta salvar os pertences e pic.twitter.com/n22naUYrLj — Portal do Tapajós (@portaldotapajos) March 20, 2026

Para agilizar a recuperação da infraestrutura da cidade, o Exército brasileiro deslocou contingente para reforçar as equipes da Prefeitura de Santarém na manhã de sexta-feira (20). Os militares auxiliaram os servidores locais na retirada de entulhos e na desobstrução dos bueiros sobrecarregados.

Volume histórico de chuvas e reflexos na região oeste

Dados coletados por um pluviômetro no bairro Matinha registraram 168 mm de precipitação nas últimas 96 horas no município. O normal climatológico previsto para o período é de 325,5 mm, o que demonstra a intensidade atípica. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) já havia emitido alertas para a possibilidade de chuvas intensas, prevendo até 60 mm por hora e ventos fortes.

As cidades próximas, como os municípios de Oriximiná e Óbidos, também contabilizaram prejuízos materiais decorrentes dos ventos intensos e do avanço rápido do temporal. No rio Trombetas, o cais de arrimo sofreu fortes avarias e pequenas embarcações de moradores chegaram a afundar durante o evento.

Danos semelhantes em barcos também ocorreram no distrito turístico de Alter do Chão, onde as ventanias arrastaram as estruturas locais. Devido aos estragos gerais na infraestrutura, a prefeitura decidiu cancelar a inauguração da agência distrital programada para a Vila Curuai.

Resposta do poder público aos estragos locais

O prefeito de Santarém visitou pessoalmente os locais mais prejudicados, incluindo a extensa Avenida Castelo Branco. Ele acompanhou o trabalho da Defesa Civil logo nas primeiras horas da madrugada, prestando apoio inicial às famílias desabrigadas.

A prefeitura municipal mobilizou todas as secretarias disponíveis para avaliar a extensão dos prejuízos em cada bairro atingido pela precipitação. A administração pública planeja divulgar um balanço oficial dos danos ainda nesta sexta-feira (20), enquanto os moradores tentam retomar a rotina.

Referências da notícia

Vídeo mostra carro sendo levado por correnteza durante chuva forte em Santarém. 20 de março, 2026.

Pânico e destruição: chuva alaga ruas, arrasta veículos e mobiliza equipes de emergência em Santarém; Oriximiná e Óbidos também foram atingidos. 20 de março, 2026.