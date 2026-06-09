Frente fria traz chuva atípica por vários dias e alerta de 100 mm no Sudeste; veja previsão

Na segunda metade desta semana, uma nova frente fria se forma e aumenta as chuvas atípicas e o risco de temporais no Sudeste do Brasil, com acumulados chegando a 100 mm em São Paulo até o fim de semana. Mais previsão: Ciclone e intensa frente fria deixam em alerta 10 estados do centro-sul; confira a previsão

A partir desta quarta-feira (10), o tempo instável ganha força na Região Sudeste do Brasil. Inicialmente, uma área alongada de baixa pressão atmosférica (cavado) vai aumentar a nebulosidade e a formação de áreas de instabilidade sobre a região.

Logo após, uma nova frente fria vai se formar e contribuir para a formação das chuvas atípicas sobre o Sudeste, aumentando também o risco de temporais e de rajadas de vento em parte da região pelo menos até o fim de semana.

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Essa é uma condição atípica para esta época do ano, pois os estados desta região encontram-se no período seco. Até o fim de semana, são esperados volumes de até 100 mm no interior e noroeste de São Paulo, regiões que justamente tendem a apresentar os menores índices pluviométricos, marcando períodos prolongados de estiagem.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo para a região.

Chuvas de 100 mm no Sudeste nos próximos dias

Nesta quarta-feira (10) o céu fica com muitas nuvens em todo o Sudeste, e as chuvas ocorrem já desde o fim da manhã na porção sul do estado de São Paulo, se estendendo ao longo do dia também para a faixa leste. Na capital paulista, chuvas fracas são esperadas mais entre o fim da tarde e a noite.

Na quinta-feira (11), chuvas moderadas são esperadas em praticamente todo o estado de São Paulo, especialmente no período da manhã, podendo ocorrer pancadas fortes mais pontuais no centro e oeste do estado.

Os próximos dias terão chuvas moderadas, pancadas pontuais mais fortes e temporais isolados em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com volumes chegando aos 100 mm até o fim de semana no oeste paulista.

Essas chuvas também avançam para o sul e Triângulo Mineiros e o centro-sul do Rio de Janeiro ao longo do dia, mas até o fim da tarde as instabilidades já terão reduzido bastante em todos os estados.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para quinta (11) de manhã (8h) à esquerda e sexta (12) à tarde (18h) à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Na sexta-feira (12), a frente fria entra em cena aumentando as chuvas e os riscos de temporais no Sudeste, além de trazer rajadas de vento de até 70 km/h na faixa leste de São Paulo.

Ao longo do dia (12), chove em todo o estado de São Paulo e do Rio de Janeiro e em grande parte de Minas Gerais (exceção da porção norte).

Há potencial para pancadas fortes e temporais isolados especialmente no oeste e sul paulistas, no centro e leste de Minas Gerais e no centro-sul do Rio de Janeiro.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para sexta-feira (12) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

No fim de semana, a frente fria avança e passa a provocar mais chuvas no Espírito Santo, com intensidade moderada. Contudo, áreas de instabilidade ainda continuam atuando sobre São Paulo, Rio de Janeiro e o centro-sul de Minas Gerais, onde são esperadas chuvas moderadas a pontualmente intensas ao longo do sábado (13) e do domingo (14).

E ainda haverá riscos de temporais isolados com muitos raios em todo o território de São Paulo, no centro-sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro.

Previsão de densidade de raios para o sábado (13) às 15h à esquerda e para o domingo (14) às 18h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Os volumes de chuva entre hoje (9) e a noite (21h) do domingo (14) serão mais elevados em São Paulo, onde ficam variam de 40 a 80 mm em praticamente todo o estado, mas podendo chegar em torno dos 100 mm no oeste, nas sub-regiões de Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto.

Também, áreas do Triângulo Mineiro e do sul de Minas Gerais devem registrar de 30 a 70 mm até o domingo (14). Os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo e as demais áreas mineiras não terão volumes expressivos: os totais não passam dos 30 mm.

Previsão da precipitação acumulada (em mm) até a noite (21h) do domingo (14), segundo o modelo europeu ECMWF.

Além disso, a precipitação acumulada até o próximo domingo (14) poderá superar a média de precipitação normal para junho em muitas áreas do estado de São Paulo.

Como por exemplo, na localidade de Araçatuba, onde a média para junho é de 34 mm segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) (normal climatológica de 1991 a 2020), a previsão é de 75 mm até o domingo (14), ou seja, em apenas 5 dias receberá um volume de chuva 120% acima da média esperada para o mês.