Os parques eólicos marítimos estão mudando o mar do Norte: simulações revelam variações nas correntes
A expansão massiva da energia eólica offshore vai alterar radicalmente o Mar do Norte. Os pesquisadores do Centro Helmholtz de Hereon simularam pela primeira vez os efeitos a longo prazo destas estruturas, descobrindo mudanças significativas nas correntes.
Prevê-se que, até 2050, a capacidade instalada de energia eólica marítima no Mar do Norte aumente mais de dez vezes. Até agora, as implicações físicas disso para o mar só foram parcialmente compreendidas. Uma equipe de pesquisa do Centro Helmholtz de Hereon investigou pela primeira vez os efeitos a longo prazo na hidrodinâmica do Mar do Norte. O estudo centrou-se nos chamados efeitos de esteira.
As turbinas eólicas marítimas extraem energia cinética da atmosfera, influenciando assim as correntes de ar e as correntes oceânicas próximas à superfície. Debaixo de água, as fundações das turbinas abrandam as correntes marítimas e criam vórtices turbulentos atrás das estruturas. Estes efeitos de esteira do vento e das marés combinam-se.
Interações imprevistas
Até agora, os efeitos atmosféricos e oceânicos têm sido, na sua maioria, considerados separadamente. O grupo de investigação, liderado pelo geofísico Nils Christiansen, do Instituto Hereon de Sistemas Costeiros - Análise e Modelagem, investigou ambos os processos em conjunto. O estudo baseou-se num cenário de expansão da energia eólica marinha até 2050. Os resultados foram publicados na revista Communications Earth & Environment.
As simulações mostram alterações significativas, especialmente na Baía da Alemanha. As velocidades das correntes estão a diminuir e as frequências estão a mudar.
- Nils Christiansen, Geofísico, Instituto Hereon de Sistemas Costeiros - Análise e Modelação.
As consequências não são apenas localizadas. Poderão ocorrer alterações em grande escala no transporte de sedimentos.
As correntes determinam onde a areia e o lodo são depositados ou erodidos. A mistura da água do mar também depende significativamente delas. Esta, por sua vez, molda o ecossistema marinho. As alterações podem afetar a distribuição dos nutrientes, os níveis de oxigénio e os habitats.
Além disso, a exatidão das previsões atuais é fundamental para a navegação, a assistência em caso de catástrofe, a gestão ambiental e a pesca. Quando os padrões se alteram sistematicamente, os modelos e sistemas de previsão devem também adaptar-se. O presente estudo fornece uma base importante para o efeito.
É necessário um planeamento atempado
Para além dos possíveis efeitos a longo prazo, os investigadores estão também a investigar a forma de minimizar os riscos. Vários fatores são cruciais, como a distância entre as turbinas eólicas, a disposição espacial dos parques eólicos e as condições locais das marés. Todas estas variáveis influenciam o grau de sobreposição da turbulência.
As simulações também mostram que uma maior distância entre as turbinas poderia reduzir significativamente a sobreposição dos remoinhos de maré. Isto diminuiria a mistura da água, uma constatação já observada em estudos anteriores da Hereon em relação a turbinas maiores e efeitos atmosféricos. Os novos resultados poderiam, portanto, servir de base para um planeamento sustentável. A otimização da disposição dos parques eólicos poderia limitar as alterações físicas.
“Ao mesmo tempo, precisamos de compreender como é que os diferentes tipos de instalações marítimas e os tamanhos das turbinas afetam o Mar do Norte”, afirma Christiansen. Só assim os cientistas poderão fornecer à sociedade e à economia informações fiáveis e desenvolver medidas para minimizar os riscos potenciais numa fase precoce.
Referência da notícia
Christiansen, N., Daewel, U. & Schrum, C. (2026): Cumulative hydrodynamic impacts of offshore wind farms on North Sea currents and surface temperatures. Communications Earth & Environment, 7, 164.