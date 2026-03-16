Meteorologistas explicam o que é a “chuva ácida” após os bombardeamentos no Irã
Na sequência dos recentes ataques a infraestruturas petrolíferas no Irã, foram lançados avisos sobre possíveis episódios de “chuva ácida”. Os especialistas explicam como se forma e exortam o público a proteger-se dos seus potenciais riscos, principalmente relacionados com lesões pulmonares.
As imagens que chegam do Irã, na sequência do recente bombardeamento de instalações petrolíferas, suscitaram preocupações quanto a um fenômeno atmosférico potencialmente muito perigoso: a chamada “chuva ácida” que caiu em zonas próximas dos incêndios em depósitos de combustível.
Mas o que significa realmente este termo e por que é que os meteorologistas estão a alertar para os seus possíveis efeitos?
O que é a chuva ácida?
A chuva ácida não é um fenómeno novo, nem é exclusivo dos conflitos militares. Trata-se de um tipo de precipitação mais ácida do que o normal devido à presença de poluentes na atmosfera. Estes compostos reagem com o vapor de água e acabam por se dissolver nas gotas de chuva, neve ou nevoeiro que caem posteriormente na superfície da Terra, o que em meteorologia se designa por “deposição úmida”.
Em condições normais, a água da chuva já é ligeiramente ácida - com um pH próximo de 5,6 - porque o dióxido de carbono do ar é dissolvido na água. No entanto, quando a atmosfera contém grandes quantidades de certos gases poluentes, a acidez pode aumentar significativamente.
Os principais responsáveis por este processo são o dióxido de enxofre (SO₂) e o dióxido de azoto (NO₂). Estes gases reagem quimicamente na atmosfera e geram ácido sulfúrico e ácido nítrico, os principais compostos da chuva ácida.
Por que é que se fala de chuva ácida depois dos ataques no Irã?
A preocupação recente surge porque vários ataques dos Estados Unidos e Israel atingiram depósitos de petróleo e outras infraestruturas energéticas iranianas. Quando estas instalações ardem, libertam enormes quantidades de fumo e de poluentes, incluindo compostos de enxofre e de azoto.
Se estes gases se misturarem com a humidade da atmosfera e coincidirem com condições meteorológicas favoráveis - por exemplo, sistemas de baixa pressão que provocam precipitação - podem produzir chuvas com maior acidez. Em zonas próximas de incêndios, podem também ocorrer chuvas escuras - com resíduos negros ou oleosos - ou com resíduos de partículas poluentes.
Este fenómeno explica-se pelo facto de as gotículas de água se poderem formar em torno de partículas microscópicas no ar, como fuligem, poeiras ou compostos químicos provenientes de incêndios industriais.
É perigosa para as pessoas?
Existe uma percepção popular de que a chuva ácida pode “queimar a pele”. No entanto, os cientistas sublinham que, embora possa ser irritante, a acidez habitual da chuva ácida não costuma provocar queimaduras diretas.
Na realidade, o risco não vem tanto da água em si, mas dos poluentes que ela transporta. A chuva pode transportar substâncias microscópicas - como partículas PM2.5 ou hidrocarbonetos - que afetam a qualidade do ar e podem entrar nos pulmões e até na corrente sanguínea.
Por esta razão, as autoridades sanitárias recomendam geralmente que se evite a exposição prolongada ao ar poluído, especialmente para as pessoas com doenças respiratórias, as crianças e os idosos.
Impactos no ambiente
Embora os efeitos imediatos nas pessoas possam ser limitados, a chuva ácida tem consequências importantes a longo prazo para o ambiente.
Quando cai de forma recorrente, pode acidificar os solos e as massas de água, como lagos ou rios. Este facto altera o equilíbrio químico dos ecossistemas e dificulta a sobrevivência de muitas espécies, especialmente peixes e organismos aquáticos sensíveis a alterações do pH.
Nas florestas, a chuva ácida pode também eliminar nutrientes essenciais do solo - como o cálcio ou o magnésio - enfraquecendo as árvores e as plantas e tornando-as mais vulneráveis a pragas ou a condições climatéricas extremas.
Além disso, a chuva ácida também afeta as infraestruturas humanas. A sua natureza corrosiva pode acelerar a deterioração de edifícios, monumentos e estruturas metálicas, especialmente as construídas com calcário ou mármore.
Relação entre poluição e clima
Episódios recentes no Irão mostram como grandes incêndios industriais podem alterar temporariamente a química da atmosfera. Embora a chuva ácida esteja frequentemente associada à poluição urbana ou industrial, qualquer acontecimento que liberte grandes quantidades de gases poluentes - desde erupções vulcânicas a conflitos armados - pode desencadear processos semelhantes.
Os meteorologistas e os cientistas atmosféricos recordam-nos até que ponto a qualidade do ar e a química da atmosfera estão ligadas à atividade humana. E mesmo depois de cessados os bombardeamentos ou extintos os incêndios, os efeitos ambientais podem persistir durante muito mais tempo.
E em contextos como o atual, são outro motivo de preocupação para as populações que já vivem sob os terríveis efeitos da guerra.