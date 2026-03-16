Meteorologistas explicam o que é a “chuva ácida” após os bombardeamentos no Irã

Na sequência dos recentes ataques a infraestruturas petrolíferas no Irã, foram lançados avisos sobre possíveis episódios de “chuva ácida”. Os especialistas explicam como se forma e exortam o público a proteger-se dos seus potenciais riscos, principalmente relacionados com lesões pulmonares.

As imagens que chegam do Irã, na sequência do recente bombardeamento de instalações petrolíferas, suscitaram preocupações quanto a um fenômeno atmosférico potencialmente muito perigoso: a chamada “chuva ácida” que caiu em zonas próximas dos incêndios em depósitos de combustível.

Mas o que significa realmente este termo e por que é que os meteorologistas estão a alertar para os seus possíveis efeitos?

O que é a chuva ácida?

A chuva ácida não é um fenómeno novo, nem é exclusivo dos conflitos militares. Trata-se de um tipo de precipitação mais ácida do que o normal devido à presença de poluentes na atmosfera. Estes compostos reagem com o vapor de água e acabam por se dissolver nas gotas de chuva, neve ou nevoeiro que caem posteriormente na superfície da Terra, o que em meteorologia se designa por “deposição úmida”.

Qué es la lluvia ácida y por qué Irán está en alerta?

Ataques a depósitos liberaron óxidos de nitrógeno y azufre.

Al mezclarse con la humedad, el agua se vuelve altamente corrosiva.

Riesgo: Daños en piel, pulmones y ojos. Se pide usar mascarilla y evitar el contacto con el agua pic.twitter.com/bbq64SgheQ — Ismenia Pacheco (@AndreaGuzm33454) March 8, 2026

Em condições normais, a água da chuva já é ligeiramente ácida - com um pH próximo de 5,6 - porque o dióxido de carbono do ar é dissolvido na água. No entanto, quando a atmosfera contém grandes quantidades de certos gases poluentes, a acidez pode aumentar significativamente.

Os principais responsáveis por este processo são o dióxido de enxofre (SO₂) e o dióxido de azoto (NO₂). Estes gases reagem quimicamente na atmosfera e geram ácido sulfúrico e ácido nítrico, os principais compostos da chuva ácida.

Por que é que se fala de chuva ácida depois dos ataques no Irã?

A preocupação recente surge porque vários ataques dos Estados Unidos e Israel atingiram depósitos de petróleo e outras infraestruturas energéticas iranianas. Quando estas instalações ardem, libertam enormes quantidades de fumo e de poluentes, incluindo compostos de enxofre e de azoto.

Se estes gases se misturarem com a humidade da atmosfera e coincidirem com condições meteorológicas favoráveis - por exemplo, sistemas de baixa pressão que provocam precipitação - podem produzir chuvas com maior acidez. Em zonas próximas de incêndios, podem também ocorrer chuvas escuras - com resíduos negros ou oleosos - ou com resíduos de partículas poluentes.

Este fenómeno explica-se pelo facto de as gotículas de água se poderem formar em torno de partículas microscópicas no ar, como fuligem, poeiras ou compostos químicos provenientes de incêndios industriais.

É perigosa para as pessoas?

Existe uma percepção popular de que a chuva ácida pode “queimar a pele”. No entanto, os cientistas sublinham que, embora possa ser irritante, a acidez habitual da chuva ácida não costuma provocar queimaduras diretas.

O ácido sulfúrico e o ácido nítrico são os principais compostos da chuva ácida.

Na realidade, o risco não vem tanto da água em si, mas dos poluentes que ela transporta. A chuva pode transportar substâncias microscópicas - como partículas PM2.5 ou hidrocarbonetos - que afetam a qualidade do ar e podem entrar nos pulmões e até na corrente sanguínea.

Por esta razão, as autoridades sanitárias recomendam geralmente que se evite a exposição prolongada ao ar poluído, especialmente para as pessoas com doenças respiratórias, as crianças e os idosos.

Impactos no ambiente

Embora os efeitos imediatos nas pessoas possam ser limitados, a chuva ácida tem consequências importantes a longo prazo para o ambiente.

Quando cai de forma recorrente, pode acidificar os solos e as massas de água, como lagos ou rios. Este facto altera o equilíbrio químico dos ecossistemas e dificulta a sobrevivência de muitas espécies, especialmente peixes e organismos aquáticos sensíveis a alterações do pH.

The Iranian Red Crescent Society has warned people in Iran to take precautions after explosions at oil facilities, saying rain could become toxic and potentially cause chemical burns to the skin and lung damage ️



They issued the following instructions....



During rainfall pic.twitter.com/M6KSOmsMBk — Volcaholic (@volcaholic1) March 8, 2026

Nas florestas, a chuva ácida pode também eliminar nutrientes essenciais do solo - como o cálcio ou o magnésio - enfraquecendo as árvores e as plantas e tornando-as mais vulneráveis a pragas ou a condições climatéricas extremas.

Além disso, a chuva ácida também afeta as infraestruturas humanas. A sua natureza corrosiva pode acelerar a deterioração de edifícios, monumentos e estruturas metálicas, especialmente as construídas com calcário ou mármore.

Relação entre poluição e clima

Episódios recentes no Irão mostram como grandes incêndios industriais podem alterar temporariamente a química da atmosfera. Embora a chuva ácida esteja frequentemente associada à poluição urbana ou industrial, qualquer acontecimento que liberte grandes quantidades de gases poluentes - desde erupções vulcânicas a conflitos armados - pode desencadear processos semelhantes.

Os meteorologistas e os cientistas atmosféricos recordam-nos até que ponto a qualidade do ar e a química da atmosfera estão ligadas à atividade humana. E mesmo depois de cessados os bombardeamentos ou extintos os incêndios, os efeitos ambientais podem persistir durante muito mais tempo.

E em contextos como o atual, são outro motivo de preocupação para as populações que já vivem sob os terríveis efeitos da guerra.