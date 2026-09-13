Lago criado por adolescente em projeto escolar vira refúgio de biodiversidade nos Estados Unidos

Iniciativa começou em 2017 no quintal de uma casa na Virgínia e transformou um gramado seco em habitat para anfíbios, aves, insetos polinizadores e diversas espécies de plantas nativas.

Ela cavou um lago aos 14 anos; veja como o local se transformou anos depois . Crédito: Steven David Johnson, Montagem CNN Brasil

Um projeto escolar iniciado por uma adolescente de 14 anos transformou, ao longo de quase uma década, o quintal de uma casa no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, em um pequeno refúgio de biodiversidade. O que começou como a construção de um lago artificial passou a abrigar diferentes espécies de animais e plantas nativas.

A iniciativa surgiu no segundo semestre de 2017, quando Maggie Johnson decidiu criar um lago como trabalho para a disciplina de agricultura do ensino médio. Para colocar a ideia em prática, ela delimitou uma área circular com aproximadamente 3,6 metros de diâmetro e começou a escavar o terreno manualmente.

O espaço foi preenchido com água na primavera de 2018. A partir daí, a natureza começou rapidamente a ocupar o novo ambiente. Poucas semanas depois, sapos-americanos apareceram no lago, tornando-se alguns dos primeiros animais a colonizar o habitat recém-criado.

Vegetação nativa amplia biodiversidade

Com o passar dos anos, Maggie e sua família começaram a investir na vegetação ao redor do lago. Plantas nativas e flores capazes de atrair espécies polinizadoras foram incorporadas ao quintal, ajudando a criar condições para que novos animais encontrassem alimento e abrigo no local.

Iniciativa iniciada no quintal de uma casa nos Estados Unidos, hoje atrai anfíbios, polinizadores e flora nativa, convertendo um gramado seco em um habitat certificado. Crédito: Divulgação CNN Brasil

Vitórias-régias brancas também foram introduzidas na água, enquanto cercas de proteção contribuíram para oferecer ambientes seguros aos anfíbios. A combinação entre vegetação aquática e terrestre permitiu que o lago se desenvolvesse sem a necessidade de instalação de sistemas artificiais de filtragem.

Gradualmente, o espaço antes ocupado por um gramado seco ganhou novas formas de vida. Sapos-verdes, rãs, mariposas e colibris passaram a frequentar o quintal, mostrando como uma intervenção relativamente pequena pode favorecer a formação de habitats para diferentes espécies em áreas residenciais.

De projeto escolar a ecossistema

A transformação ocorreu de maneira progressiva. Conforme as plantas cresceram e diferentes animais chegaram ao local, novas relações ecológicas começaram a se estabelecer. O pequeno lago deixou de ser apenas uma estrutura criada para um trabalho escolar e passou a funcionar como um ecossistema diversificado.

O desenvolvimento do habitat também demonstra o papel que jardins e quintais podem desempenhar na conservação da biodiversidade. A presença de vegetação nativa, água e espaços de abrigo pode criar áreas importantes para polinizadores, aves e anfíbios, especialmente em ambientes urbanos e residenciais modificados pela ação humana.

A experiência ganhou reconhecimento da National Wildlife Federation (NWF), organização ambiental dos Estados Unidos. O espaço recebeu a certificação de “Certified Wildlife Habitat”, concedida a jardins e outras áreas que oferecem elementos essenciais para a vida silvestre, como água, alimento, abrigo e locais adequados para reprodução.

Natureza segue transformando o quintal

Anos depois da primeira escavação, o lago continua evoluindo. A área que anteriormente era dominada por um gramado seco se tornou um ambiente capaz de sustentar diferentes formas de vida, com a própria dinâmica natural contribuindo para sua manutenção.

O caso foi registrado pelo fotógrafo Steven David Johnson e divulgado pela National Wildlife Federation. As imagens documentam as mudanças ocorridas no quintal e mostram a diversidade de espécies que passou a ocupar o espaço desde a criação do lago.

Quase uma década após o início do projeto, a experiência de Maggie mostra como uma atividade escolar aparentemente simples pode produzir efeitos duradouros. O pequeno lago criado aos 14 anos tornou-se um exemplo de restauração ambiental em escala doméstica e de como espaços residenciais podem contribuir para ampliar habitats destinados à fauna e à flora nativas.