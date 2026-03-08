Gigante sob os penhascos: um dos fósseis de megatério mais bem preservados encontrados em Santa Clara del Mar

Uma descoberta fortuita em falésias ao longo da costa de Buenos Aires revelou um fêmur de megatério notavelmente bem preservado. A descoberta permitirá aos pesquisadores avançar na reconstrução anatômica desse gigante que habitou a região há centenas de milhares de anos.

Mario Cianciola é o turista que encontrou o fêmur direito do mamífero pré-histórico gigante descoberto em Santa Clara del Mar. Crédito: Museu Lorenzo Scaglia.

Uma descoberta fortuita nos penhascos ao sul de Santa Clara del Mar, no litoral da província de Buenos Aires, despertou o interesse da comunidade científica. O fêmur direito de um megatério — a preguiça-gigante pré-histórica que outrora dominou a megafauna sul-americana — foi encontrado ali, e tudo indica que se trata de um dos espécimes mais bem preservados da região.

O osso, com cerca de 80 centímetros de comprimento e quase 50 centímetros de largura, pertencia a um animal que habitava a região há aproximadamente 400.000 anos.



A preguiça-gigante, cientificamente conhecida como Megatherium americanum, era um dos mamíferos terrestres mais imponentes do continente e foi extinta há menos de 12.000 anos.

A descoberta ocorreu no último sábado, quando Mario Cianciola e Lumar Ávila González, turistas da zona norte da Grande Buenos Aires, exploravam a área do penhasco. A princípio, notaram algo impressionante: uma superfície arredondada, de cor laranja, que se projetava do sedimento, com aproximadamente o tamanho de uma bola de futebol.

Intrigados, eles retornaram ao local para examiná-lo mais de perto. Tiraram uma fotografia e a enviaram a um amigo geólogo, que rapidamente reconheceu a potencial importância da descoberta. Seguindo sua recomendação, entraram em contato com especialistas do Museu Municipal de Ciências Naturais Lorenzo Scaglia, em Mar del Plata. A partir daí, a intervenção científica foi organizada com o apoio de alunos do Programa Técnico Superior em Paleontologia do ISFT nº 194, em Miramar.

Um fóssil excepcionalmente preservado

Após o resgate e a transferência para o laboratório, os especialistas começaram a analisar a peça. Os estudos iniciais indicam que seu estado de conservação é notável, algo incomum em fósseis expostos em ambientes costeiros.

O paleontólogo Matías Taglioretti, do Museu Scaglia, explicou que os restos mortais desse animal não são comuns na região e destacou a qualidade do espécime encontrado. Como declarou ao jornal La Capital, o fêmur “é um dos mais completos e bem preservados dessa espécie na região costeira sudeste da província de Buenos Aires”.

Durante a inspeção do local, também foram descobertos restos da pélvis em bom estado de conservação. No entanto, sua recuperação apresenta dificuldades: a instabilidade do penhasco representa um risco de desabamento e provavelmente exigirá maquinário pesado e logística mais complexa.

O osso também exibe uma coloração laranja impressionante. Os pesquisadores explicam que essa tonalidade é típica de fósseis formados em solos antigos e saturados de água, onde a circulação de óxidos de ferro permeia os sedimentos.

Paradoxalmente, esse ambiente favoreceu a preservação do material. Graças a isso, as estrias produzidas pela inserção dos músculos podem ser claramente observadas, um detalhe que permitirá um estudo mais preciso da anatomia do animal.

Os dados obtidos serão fundamentais para o trabalho do especialista Néstor Toledo, pesquisador do Conicet e da Universidade Nacional de La Plata, que planeja utilizar o material para avançar em reconstruções detalhadas da musculatura e da estrutura corporal do megatério.

Trabalho de escavação do fêmur fossilizado de um Megatherium americanum. Crédito: Museu Lorenzo Scaglia.

Assim que as etapas iniciais do estudo forem concluídas, o fóssil será transferido para o Museu de Ciências Naturais da Pachamama, em Santa Clara del Mar, onde passará a fazer parte da coleção paleontológica regional.

Um litoral rico em fósseis

A descoberta não é um caso isolado. Os penhascos do sudeste da província de Buenos Aires tornaram-se uma verdadeira janela para o passado pré-histórico.

Em abril de 2023, por exemplo, um pescador encontrou restos de um megatério nos penhascos de Camet Norte, a cerca de 14 quilômetros de Mar Chiquita. Técnicos do Museu da Pachamama recuperaram então falanges, vértebras, costelas e dentes do animal, que viveu há cerca de 20.000 anos.

Um ano antes, em 2022, uma menina de 12 anos descobriu uma vértebra de megatério em Mar del Plata enquanto escavava em terras da família. E pouco antes disso, na mesma região, um menino de oito anos encontrou o crânio fossilizado de um camelídeo sul-americano com idade estimada em 700.000 anos.

A lista de descobertas inclui também a descoberta, em 2021, de um crânio de megatério com mais de 3,5 milhões de anos em San Eduardo del Mar, perto de Miramar, pertencente ao Plioceno da região dos Pampas.

O gigante que governou a Era do Gelo

O megatério foi um dos animais mais incríveis da megafauna que habitou a América durante o Pleistoceno. Embora fosse aparentado com as preguiças, tamanduás e tatus modernos, seu tamanho era enorme.

Podia atingir até seis metros de comprimento e pesar cerca de três toneladas. Quando se movia sobre quatro patas, podia alcançar quase dois metros de altura, comparável à de um elefante moderno.

Apesar de sua aparência imponente, não era um predador. Suas enormes garras curvas serviam principalmente para arrancar galhos e folhas das árvores, embora também pudessem ser usadas para defesa.

Reconstrução da morfologia corporal de uma preguiça-gigante. Crédito: Conicet.

O animal se alimentava de folhas, brotos e galhos macios. Graças à sua capacidade de se manter ereto sobre as patas traseiras — apoiando-se em sua cauda robusta — ele conseguia alcançar a vegetação mais alta.

Durante milhares de anos, esses gigantes se adaptaram aos climas frios da Era do Gelo, auxiliados por reservas de gordura que atuavam como proteção térmica. No entanto, ao final do último período glacial, há cerca de 11.700 anos, eles desapareceram.

Entre as explicações mais aceitas estão as mudanças climáticas associadas ao recuo glacial. Alguns pesquisadores também acreditam que a expansão dos primeiros grupos humanos pelo continente pode ter contribuído para seu declínio, embora ainda faltem evidências conclusivas.

Independentemente da causa de sua extinção, cada novo fóssil nos permite reconstruir um pouco melhor a história desses gigantes que outrora caminhavam pelas mesmas costas que hoje são percorridas por turistas e pescadores.