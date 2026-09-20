Tempo muda nas próxima horas: alerta de tempestades severas e granizo nos três estados do Sul

Formação e avanço de frente fria muda o tempo no Sul do Brasil nas próximas horas, com alerta de tempestades severas no três estados da região. Há potencial de granizo e rajadas de ventos provocadas pelas tempestades.

Formação e avanço de frente fria muda o tempo no Sul do Brasil nas próximas horas, com alerta de tempestades severas no três estados da região.

Uma intensa mudança do tempo está em curso com a formação e o avanço de uma frente fria nas próximas horas sobre a Região Sul. Já na noite deste domingo (20), instabilidades levam elevado potencial de transtornos através de chuva forte e de tempestades severas, que podem provocar intensas rajadas de vento e queda de granizo.

Domingo: Rio Grande do Sul sob alerta

A partir das 21h, instabilidades crescem no Oeste do Rio Grande do Sul e se estendem até a região Central, Campanha, Missões e Leste, com elevado potencial de tempestades severas, granizo e descargas elétricas. Não se descarta a formação de supercélulas que possam provocar microexplosões e tornados.

Segunda: tempestades severas se espalham e atingem o RS, SC e o PR

Na madrugada desta segunda-feira (21), o potencial de tempestade severas aumenta e se espalha pelo Rio Grande do Sul atingindo todas as regiões. No fim do período e início da manhã, o risco cessa no Oeste, Campanha e Sul, concentrando nas Missões, Norte, Nordeste e Leste. O risco inclui microexplosões e tornados.

Previsão de densidade dos raios realça as regiões com maior probabilidade de tempestades severas, não excluindo as demais regiões citadas no texto. Previsão para a madrugada da segunda-feira , 21 de setembro.

No início da manhã, a frente fria atua também sobre Santa Catarina e o Paraná, com alerta de tempestades severas, queda de granizo e rajadas de vento no sul, região central e oeste de Santa Catarina, no sudeste e oeste do Paraná.

Previsão de chuva e nebulosidade para a o início da manhã da segunda-feira, 21 de setembro.

No decorrer da manhã, a frente fria avança com perda da intensidade das instabilidades, mas tempestades pontuais ainda podem atingir o oeste, centro, leste e norte de Santa Catarina e todo o estado do Paraná. Vale ressaltar que no decorrer do avanço da frente fria, rajadas de ventos de 70 km/h podem anteceder a chegada das tempestades.

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No Rio Grande do Sul, os riscos de eventos intensos cessam devido à ausência da frente fria e da presença da massa de ar mais frio. Ainda há previsão de chuva, mas algo mais pontual na metade norte do estado.

No período da tarde, novas áreas de instabilidade se formam sobre a Região Sul e uma nova onda de tempestades e chuvas intensas atingem os três estados, ganhando intensidade e aumentando o potencial de transtornos no período da noite.

Previsão de chuva e nebulosidade para o fim da tarde da segunda-feira, 21 de setembro.

Assim, há alerta para a metade norte do Rio Grande do Sul, incluindo a região de Porto Alegre; para toda Santa Catarina, principalmente no oeste e região central; e para o oeste e norte do Paraná.

Para Santa Catarina e o Paraná, os alertas de tempestades e de chuvas intensas se estendem para a madrugada da terça-feira (22).