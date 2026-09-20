Frente fria avança e muda o tempo com chuva forte, ventos fortes e granizo no Sul, Sudeste e Centro-Oeste

O início da semana será sob alerta de chuvas intensas, rajadas de vento de 70 km/h e granizo, devido ao avanço de uma frente fria pelo Centro-Sul do Brasil no início da semana. Alertas para o Sul, Sudeste e o Centro-Oeste.

Uma mudança do tempo está em curso e atinge o seu ápice nesta segunda (21) e terça-feira (22), com a formação e atuação de uma frente fria sobre o Centro-Sul do Brasil, levando potencial de chuva forte, rajadas de vento e queda de granizo. O sistema frontal atua no Brasil até a quinta-feira (24).

Segunda-feira: alerta de tempo severo e granizo

Na madrugada desta segunda-feira (21), a frente fria já se forma sobre o Rio Grande do Sul. Há alerta para o risco de tempestades severas, rajadas de ventos de 70 km/h e queda de granizo em todas as regiões, com as instabilidades atingindo o norte, noroeste e região de Porto Alegre por volta do fim do período. Em Santa Catarina, o alerta fica para o início da manhã para o oeste, sul e localidades que fazem divisa com o território gaúcho.

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No decorrer da manhã, a frente fria avança e os alertas de chuvas intensas e rajadas de ventos de até 70 km/h se espalham por todas as regiões de Santa Catarina até o oeste, sul e leste do Paraná, atingindo a região de Curitiba mais para o fim do período. No Rio Grande do Sul, a chuva forte com trovoadas continua no norte, noroeste e nordeste do estado, com tempo mais firme nas demais regiões, inclusive na região de Porto Alegre.

No período da tarde, a frente fria recebe um reforço através de um segundo sistema frontal que atua sobre o Rio Grande do Sul, seguindo com seu avanço e mudando o tempo em parte do Centro-Oeste e do Sudeste.

Assim, chuvas intensas, trovoadas e granizo deixam em alerta praticamente todo o Rio Grande do Sul, com exceção do Sul, da Campanha e do extremo Oeste. Em Santa Catarina, alerta para todas as regiões, bem como para o Paraná.

No Sudeste, a frente fria muda o tempo no período da tarde, com aumento da nebulosidade e as primeiras pancadas isoladas entre o leste de São Paulo, o sul de Minas Gerais e o sul do Rio de Janeiro no início do período. No restante da tarde, alerta para tempestades e pancadas de chuva forte no centro-sul, oeste, leste e nordeste de São Paulo, e no extremo sul de Minas Gerais.

Mapa de densidade de raios para a tarde da segunda-feira, 21 de setembro. Variável realça as regiões sob maior risco de tempestades.

No período da noite, as chuvas diminuem, mas mais para o fim da noite e o início da madrugada da terça-feira (22), há risco de tempestades severas em São Paulo, nas localidades próximas do Paraná e no sul do estado.

No Centro-Oeste, devido à presença da frente fria no Sul e no Sudeste, há a formação de um canal de umidade que contribui para a ocorrência de pancadas isoladas, que podem ocorrer na forma de tempestades pontuais no período da tarde no Mato Grosso do Sul, no sul e oeste do Mato Grosso.

Terça-feira: frente fria ganha força e aumenta o potencial de tempestades

Na terça-feira (22), a frente fria está reforçada entre as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Assim, na madrugada há alerta de tempestades severas no Mato Grosso do Sul, sobre o oeste de São Paulo, norte, oeste e sul do Paraná. Há alerta de chuva forte e de tempestade pontuais, no extremo norte do Rio Grande do Sul, no leste de Santa Catarina e no centro e leste de São Paulo.

No período da manhã, a frente fria avança ao mesmo tempo que se afasta para o oceano. Isso diminui o potencial de chuva sobre o Sul e Sudeste, uma vez que a massa de ar frio avança e ajuda a inibir a formação de nuvens. Mesmo assim, há previsão de chuva de fraca a moderada intensidade, ocorrendo de forma pontual no meio-oeste e norte de Santa Catarina, sobre o Paraná, oeste, sul e leste de São Paulo.

Previsão de chuva e pressão para a tarde da terça-feira, 22 de setembro. Frente fria ajuda a organizar chuvas sobre o Brasil Central. Massa de ar frio já atua sobre o Sul.

Já no Centro-Oeste, as instabilidades continuam provocando chuva forte e levando risco de tempestades severas para a metade norte do Mato Grosso do Sul e centro-sul do Mato Grosso.

A partir da tarde, devido ao aumento das temperaturas e a manutenção da presença da frente fria no oceano entre o Sul e o Sudeste, as instabilidades voltam a ganhar força e a provocar pancadas de chuva forte e tempestades pontuais no leste, centro e norte do Paraná, no sul, oeste e leste de São Paulo, no Rio de Janeiro, no sul e sudeste de Minas Gerais, sobre o Mato Grosso do Sul e sobre o Mato Grosso.

No período da noite, os alertas de chuvas intensas e de tempestades ficam restritos ao centro e leste de São Paulo, ao Rio de Janeiro, extremo sul e sudeste de Minas Gerais e centro e norte do Mato Grosso do Sul.

Quarta e quinta-feira: frente fria atua de forma costeira, mas organiza umidade sobre o Sudeste e o Centro-Oeste

A previsão para a quarta (23) e quinta-feira (24), mostra a continuidade do potencial de chuva forte e de tempestades pontuais, que podem ocorrer com granizo a partir da tarde sobre o norte de São Paulo, boa parte de Minas Gerais, com exceção do norte do estados; sobre o Espírito Santo e Goiás. No Mato Grosso, as chuvas ocorrem de forma bastante isolada.

No leste de São Paulo e no Rio de Janeiro, há previsão de chuva fraca ou chuvisco em razão da circulação dos ventos promovida pela presença da massa de ar frio.

Acumulado de chuva até a sexta-feira (25), com volumes máximos de 100 mm no Centro-Sul do Brasil. As chuvas mais intensas 90% do acumulado total acontece no período de até 48 horas.

A partir de sexta-feira (25), a tendência é de redução do potencial de chuvas, mas ainda com possibilidade de pancadas muito isoladas sobre o leste do Sudeste, principalmente entre São Paulo, Minas Gerais e o Rio de Janeiro.