Primavera começa nesta terça-feira, 22: entenda por que o clima não muda de imediato

A primavera de 2026 começa oficialmente às 21h05 desta terça-feira, 22 de setembro. O instante astronômico marca o equinócio no Hemisfério Sul, mas não altera instantaneamente o tempo. Entenda a ciência do fenômeno e a dinâmica atmosférica.

Primavera 2026 começa às 21h05 de terça-feira (22).

A primavera de 2026 começa oficialmente às 21h05 desta terça-feira, 22 de setembro. O instante calculado pela astronomia marca o equinócio no Hemisfério Sul, mas não funciona como uma chave capaz de alterar instantaneamente o tempo. Entenda a mecânica do fenômeno e por que a atmosfera segue seu próprio ritmo.

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Embora a astronomia determine com precisão o momento da transição entre as estações, a atmosfera responde a uma dinâmica física própria. A circulação dos ventos, a umidade e a movimentação das massas de ar seguem escalas e ritmos que variam de dias a semanas, fazendo com que o tempo continue seu próprio curso independentemente do horário marcado pelo equinócio.

O que acontece exatamente às 21h05

O horário corresponde ao momento em que o Sol, em seu movimento aparente no céu, cruza o equador celeste de norte para sul. A partir desse instante começa a primavera no Hemisfério Sul e o outono no Hemisfério Norte. A estação brasileira seguirá até 21 de dezembro, quando ocorrerá o solstício de verão.

O equinócio marca o início da primavera.

As estações existem porque o eixo de rotação da Terra é inclinado em relação ao plano de sua órbita. Conforme o planeta avança ao redor do Sol, cada hemisfério recebe diferentes quantidades e ângulos de iluminação. Depois do equinócio de setembro, os dias tendem a ficar progressivamente mais longos no Hemisfério Sul.

Por que o dia e a noite não são exatamente iguais

Embora a palavra equinócio venha do latim e signifique “noite igual”, a duração observada do dia e da noite não precisa ser de exatamente 12 horas em todas as cidades. A atmosfera desvia parte da luz solar e o nascer e o pôr do sol são calculados considerando a borda do disco solar, e não apenas o seu centro.

Na prática, a duração fica apenas aproximadamente equilibrada.

Para evitar confusões comuns sobre a data, vale destacar alguns pontos centrais:

O equinócio é um instante astronômico exato, e não um dia inteiro;

A inclinação da Terra é o fator que determina as estações, e não a sua distância em relação ao Sol;

Dias e noites têm duração aproximada, mas não necessariamente idêntica;

O Sol nasce próximo ao leste e se põe próximo ao oeste durante esta época do ano.

Posição da Terra no equinócio que marca o início da primavera no Hemisfério Sul.

O comportamento do tempo depende da circulação da atmosfera, da passagem de massas de ar, da umidade, dos ventos e da formação de sistemas de baixa pressão. Esses processos seguem suas próprias escalas, que variam de horas a semanas. Por isso, frio tardio, calor intenso, temporais ou períodos secos podem ocorrer antes e depois do início oficial da primavera.

Por que a meteorologia não muda no horário do equinócio

Ao contrário do calendário astronômico, o comportamento do tempo não responde a um relógio. A meteorologia depende da circulação da atmosfera, da passagem de massas de ar, da umidade, dos ventos e da formação de sistemas de pressão. Esses processos seguem escalas próprias, que variam de horas a semanas.

Por essa razão, episódios de frio tardio, calor intenso, temporais ou períodos secos continuam ocorrendo antes e depois do início oficial da estação. As mudanças climáticas características da nova estação ocorrem de forma gradual ao longo das semanas, à medida que os padrões de circulação atmosférica se reconfiguram, sem qualquer transição automática no momento do equinócio