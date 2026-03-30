Tempestades e chuvas intensas deixam em alerta 24 estados nas 5 regiões nesta terça, 31

A terça-feira tem riscos de chuvas intensas e tempestades espalhadas pelas 5 regiões do Brasil. As instabilidades dominam o país e deixam 24 estados em alerta potencial para transtornos. Veja também: Primeira massa de ar frio mais intensa pode chegar ainda em abril

O último dia do mês de março trará chuvas intensas e riscos de tempestades nas cinco regiões do Brasil. Um dos principais fatores para as instabilidades é a presença do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), que atua sobre o centro do país.

Como já observado em outras situações, a formação de nuvens ocorre principalmente nas bordas do sistema, que nesta terça-feira estarão sobre áreas do Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, Norte e parte da Região Sul.



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De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), nesta terça-feira (31), 24 estados estão sob alerta amarelo e laranja, indicando perigo potencial para chuvas intensas e tempestades. Confira se o seu estado está em situação de alerta no mapa a seguir.

Mapa de alertas e avisos do INMET para esta terça-feira (31).

Agora trazemos a previsão do tempo, com mais informações e detalhes para esta terça-feira (31), o último dia do mês de março.

Riscos de tempestades aumentam nesta terça-feira

A presença do VCAN sobre o centro do Brasil favorece o surgimento de instabilidades espalhadas por todas as regiões do país. Nesta terça-feira (31), há riscos de chuvas intensas e tempestades em quase todos os estados. Ao todo, 1738 cidades do Sul e Sudeste estão sob alerta amarelo para tempestades.

Mesmo assim, a terça-feira (31) começa com tempo parcialmente nublado em grande parte do Brasil. Ainda pela manhã, áreas pontuais do Sul e Sudeste têm previsão de pancadas de chuva, como no litoral de Santa Catarina e na divisa entre Minas Gerais e o sul do Rio de Janeiro.

Mapa de probabilidade de chuva para a tarde desta terça-feira (31), destaca áreas do Sudeste e Norte do Brasil.

No extremo norte do Mato Grosso e em toda a Região Norte, o tempo permanece mais fechado, com chuvas moderadas espalhadas pelos estados do Amazonas e Pará. No Acre, Rondônia e Tocantins, há previsão de chuva leve, sem expectativa de transtornos significativos.

Situação semelhante ocorre no Nordeste, onde o sol aparece entre nuvens durante a manhã, enquanto nuvens carregadas se formam no interior do Piauí, onde há previsão de chuva fraca.

O mapa de água precipitável ajuda a entender quais as áreas mais úmidas na tarde desta terça-feira (31). Nordeste e Norte do Brasil ficam em evidência.

No entanto, é na transição entre o final da manhã e o início da tarde que as instabilidades ganham força e as nuvens carregadas se intensificam em diversas áreas do país. Na Região Sul, a atenção se volta para o interior do Paraná, onde há previsão de chuvas intensas acompanhadas de trovoadas.

Já no Sudeste, há riscos de tempestades sobre o oeste de São Paulo, leste e litoral paulista, incluindo a capital São Paulo, além do sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nessas áreas, há potencial para transtornos, como alagamentos, formação de enxurradas e rajadas de vento fortes.

Chuvas afetam as 5 regiões do Brasil deixando vários estados sob risco de chuvas intensas e tempestades.

Durante a tarde, o tempo tende a permanecer mais firme em grande parte do Centro-Oeste, mas nos extremos da região, como o sul do Mato Grosso do Sul e o norte do Mato Grosso, há previsão de chuvas intensas. Além disso, áreas pontuais de Goiás também entram na lista de atenção.

Ao avançar para a Região Norte, as chuvas entre moderadas e fortes, associadas ao risco de tempestades, mantêm diversos municípios em estado de alerta. As precipitações podem vir acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas, afetando com maior intensidade os estados do Acre, Amazonas e Pará. Nas demais áreas da região, a previsão também indica chuva forte em pontos isolados.

Densidade de raios elevada sobre o Paraná, São Paulo e leste do Mato Grosso do Sul. Nestas áreas há grandes riscos de tempestades na tarde de terça (31).

Por fim, as chuvas também deixam o Nordeste em situação de atenção, principalmente nas áreas próximas ao litoral. O transporte de umidade combinado com o calor favorece a formação de nuvens carregadas, aumentando o risco de transtornos, inclusive em capitais da região.