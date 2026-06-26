Sol retorna a boa parte do Brasil, mas Nordeste terá chuva; confira

O tempo firme com presença de Sol vai predominar nos próximos dias em boa parte do Brasil Central. Por outro lado, chuvas intensas e altos acumulados, de quase 200 mm, são esperados no leste do Nordeste. Mais previsão: Frente fria avança pelo Sul com alerta de tempestades e 200 mm de chuva; veja onde

Nos próximos dias, enquanto boa parte do Brasil Central terá tempo mais firme e com presença de sol predominando, a circulação marítima (ventos de leste) continuará favorecendo a ocorrência de chuvas moderadas a fortes no leste da Região Nordeste do país, especialmente na faixa litorânea.

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Entre os litorais de Pernambuco e da Paraíba, os acumulados até o fim de semana serão mais elevados, mantendo a situação de perigo. Nestas áreas, as chuvas acumulam mais de 100 milímetros (mm) e chegam perto dos 200 mm na região de Recife. Há riscos de transtornos como alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas nos próximos dias.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão.

Chuva forte e risco de temporais nos próximos dias

Neste fim de semana, as chuvas continuam atingindo a Região Nordeste do país, especialmente nas áreas mais próximas do litoral.

No sábado (27) pela manhã já ocorrem pancadas de chuva no leste entre o Alagoas, Pernambuco e Paraíba, enquanto chuvas fracas e mais isoladas são esperadas no leste da Bahia.

Os próximos dias terão pancadas de chuva forte e temporais isolados na faixa litorânea no Nordeste, especialmente na porção norte.

À tarde, essas chuvas aumentam de intensidade e se espalham para outras áreas. Chuvas com intensidade moderada a forte ocorrem entre o norte do Piauí, o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Sergipe, incluindo áreas do interior destes últimos estados. Na Bahia, chuvas fracas a moderadas especialmente no litoral sul e no centro, entre Salvador e Ilhéus.

Atenção para o risco de temporais entre os estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para sábado (27) às 16h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Na manhã do domingo (28) chove de forma moderada em toda a faixa litorânea do Nordeste.

Durante a tarde essas chuvas ganham força e podem ocorrer fortes pancadas no litoral norte do Nordeste, entre o Maranhão, Piauí, Ceará e o Rio Grande do Norte. E ainda há risco de temporais isolados nestas áreas entre a tarde e início da noite. Demais estados com chuva fraca a moderada.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para domingo (28) às 16h , segundo o modelo europeu ECMWF.

A tendência é que a próxima semana começe ainda com chuva forte no norte do Maranhão e no norte da Bahia, especialmente entre Salvador e Feira de Santana; e chuvas fracas nas demais áreas do litoral leste.

No interior do Nordeste, o tempo segue firme nos próximos dias, com predomínio de sol, calor e baixos índices de umidade no oeste da Bahia, no centro-sul do Maranhão e do Piauí e no oeste do Pernambuco.

Chuvas volumosas de quase 200 mm no leste do NE

As chuvas devem ser persistentes nos próximos dias em algumas áreas do litoral do Nordeste, com volumes muito expressivos no leste da região até o final do domingo (28), como podemos observar no mapa abaixo.

Os acumulados de precipitação (em mm) entre hoje (26) e a noite (23h) do domingo (28) serão mais elevados entre os litorais da Paraíba e Pernambuco, onde ultrapassam os 100 mm e chegam perto dos 200 mm na região de Recife (192 mm).

Previsão de precipitação acumulada (em mm) entre hoje (26) e a noite (23h) do domingo (28), segundo o modelo europeu ECMWF.

Em Alagoas, outro local de destaque a ser comentado, o litoral centro-norte registrará entre 70 e 90 mm, como por exemplo, em Maragogi (89 mm), São Miguel dos Milagres (90 mm) e em Barra de Santo Antônio (85 mm).

Nas demais áreas alagoanas e nos demais estados do Nordeste, os volumes não passam dos 60 mm.

Chuvas volumosas especialmente nos litorais de Pernambuco e da Paraíba, onde acumulam quase 200 milímetros até a noite do domingo (28). E fica o alerta para risco de transtornos.

Algumas localidades com previsão de volumes bem elevados são: Jaboatão dos Guararapes (PE): 177 mm; Olinda (PE): 170 mm; Ponta de Pedras (PE): 180 mm; João Pessoa (PB): 133 mm; Pitimbu (PB): 168 mm; Praia Azul (PB): 171 mm.