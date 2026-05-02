Ar frio avança mais pelo centro-sul neste fim de semana; confira os estados atingidos

Neste final de semana o ar frio segue avançando pelo país. A previsão indica queda nas temperaturas com a porção centro-sul do Brasil sendo a mais afetada Veja mais: Chuvas extremas provocam mais de 300 mm em menos de 24 horas no Feriado do Trabalhador no RS

A frente fria avançou e provocou prejuízos no Rio Grande do Sul neste feriadão do Dia do Trabalhador. Os volumes de chuva superaram os 300 mm em áreas pontuais em poucas horas, e boa parte do estado gaúcho segue em alerta até o final deste sábado (2).

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Com o sistema frontal avançando pela Região Sul neste sábado (2), a previsão indica que, em sua retaguarda, uma massa de ar frio avança pelos estados, promovendo queda nas temperaturas. Em alguns pontos, o clima ficará ameno, enquanto em outros o frio mais intenso fará muita gente tirar os casacos do armário. Confira a previsão.

Frio avança pelo Brasil nas próximas horas

Após as chuvas intensas e tempestades, a massa de ar frio passa a atuar, derrubando as temperaturas no Rio Grande do Sul entre o final da tarde deste sábado (2) e o domingo (3). Praticamente todo o estado sentirá os efeitos do ar polar, com maior intensidade no leste gaúcho.

Massa de ar polar diminui temperaturas sobre o leste do Sul e Sudeste Brasil, ainda neste fim de semana.

Apesar do tempo fechado neste sábado (2), as temperaturas ficaram próximas de 21°C na porção central do estado. No entanto, até o final da noite, a tendência é de queda acentuada, com valores próximos de 11°C em poucas horas, gerando sensação de “choque térmico”.

Nas primeiras horas de domingo (3), a massa de ar frio avança pela Região Sul de forma mais costeira, atingindo principalmente o leste do Rio Grande do Sul e já alcançando Santa Catarina. O amanhecer promete temperaturas baixas a amenas em todo o estado gaúcho e também na Serra Catarinense.

Mínima prevista para o Sul e Sudeste do Brasil neste domingo (3), segundo o modelo ECMWF.

O modelo de confiança da Meteored | Tempo.com indica risco de geadas, já que as temperaturas previstas ficam entre 5°C e 7°C em áreas do sul ao norte do estado. Considerando uma correção de 1°C a 2°C, devido às temperaturas mais baixas próximas à relva, o cenário entra no limiar para formação de geadas em diversas regiões.

A situação é ainda mais intensa nas áreas da Serra Gaúcha e Catarinense. Com céu limpo durante a madrugada, a perda de calor é maior, favorecendo temperaturas próximas de 2°C em São Joaquim/SC e 4°C em Vacaria/RS. Com os ajustes, esses valores podem se aproximar de 0°C e até registrar temperaturas negativas.

Máxima prevista para o Sul e Sudeste do Brasil neste domingo (3), segundo o modelo ECMWF.

Ao longo do domingo (3), a massa de ar frio continua avançando e passa a dominar o leste do centro-sul do Brasil, desde a região de Florianópolis/SC até o Rio de Janeiro/RJ. Além da instabilidade, essas áreas terão queda nas temperaturas, com máximas variando entre 14°C e 24°C.