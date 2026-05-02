Chuvas extremas provocam mais de 300 mm em menos de 24 horas no Feriado do Trabalhador no RS

O Rio Grande do Sul registrou chuvas intensas e tempestades, além de alagamentos, queda de granizo e transtornos. Houve desabrigados e famílias tiveram que ser resgatadas.

Queda de granizo, pessoas ilhadas e tempestades. Assim foi o Feriado do Dia do Trabalhador no Rio Grande do Sul. Fotos: Redes Sociais.

A frente fria segue atuando sobre o Sul do Brasil, provocando chuvas intensas e volumosas. Nas últimas 24 horas, o acumulado de precipitação em grande parte do Rio Grande do Sul ficou próximo e até mesmo superou a marca dos 100 mm. Em alguns pontos, as estações chegaram a registrar mais de 200 mm em apenas 12 horas.

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Houve ainda registro de queda de granizo, transbordamentos de arroios e rios, ruas alagadas, além de casas invadidas pela força da água. Um trecho importante da rodovia BR-290, que dá acesso a Vila Nova do Sul, município também bastante atingido, foi interditado devido à presença de água na pista.

Moradores isolados e chuvas superiores a 300 mm

As chuvas provocaram estragos em diversas cidades. Em São Gabriel, na Campanha Gaúcha, de acordo com a Defesa Civil municipal, o acumulado em 12 horas superou os 200 mm, causando diversos transtornos. Moradores ficaram ilhados e precisaram ser resgatados devido ao grande volume de chuva, além de 21 famílias desalojadas.

Ontem, 1, enquanto o Rio Grande do Sul lembrava os dois anos da maior tragédia climática da nossa história recente, a chuva voltou a castigar o nosso povo.



Rosário do Sul, São Gabriel, Caçapava do Sul e Uruguaiana registraram alagamentos e estragos. Em Vila Nova do Sul, Alegrete pic.twitter.com/E1pVqZhJVz — Sofia Cavedon (@sofiacavedonPT) May 2, 2026

A seguir, a lista com os maiores volumes de chuva acumulados registrados por estações automáticas no estado gaúcho nas últimas 24 horas. Os dados são contabilizados até as 10h da manhã deste sábado (2):

Dona Francisca – 249,4 mm

– 249,4 mm Rosário do Sul (centro) – 228,4 mm

– 228,4 mm Rosário do Sul (Serra do Caverá) – 209,6 mm

A cidade de Rosário do Sul foi uma das mais afetadas, pois o grande volume de chuva ocorreu diretamente sobre o município, favorecendo a rápida elevação de córregos e arroios. De acordo com a Prefeitura, o evento deixou 225 casas alagadas e cerca de 512 pessoas desalojadas, com acumulado de 324 mm em apenas 9 horas.

Chuva torrencial e granizo com ventos de até 100km/h, atingem o Rio Grande do Sul, no Vale do Taquari, vale de Rio Pardo e Missões.#Brasil #Brazil pic.twitter.com/Hmin3hA3kL — Hugo Borges (@hbj_r77032) May 1, 2026

Moradores de Júlio de Castilhos registraram queda de granizo, causando prejuízos como danos em telhados, veículos atingidos, queda de galhos e impactos também nas plantações.

Além das cidades do interior, as chuvas também afetaram a capital Porto Alegre e a região metropolitana, com alagamentos e queda de árvores, após volumes próximos de 80 mm. Um morador registrou a chegada das instabilidades; no vídeo (abaixo), é possível observar a ocorrência de uma descarga elétrica.

Belíssimo raio capturado aqui da minha janela - visão sudoeste em Porto Alegre pic.twitter.com/6PBGvXZk93 — Canarinho Tricolor (@BBWhite__) May 1, 2026

E a previsão para as próximas horas indica que o sistema vai avançar em direção aos estados de Santa Catarina e de Paraná, provocando chuvas moderadas a fortes. No entanto, os volumes totais devem ser menores em comparação aos registrados no Rio Grande do Sul.