O segredo definitivo para fazer sua jiboia crescer com folhas gigantes.

Essa planta tropical pode produzir folhas várias vezes maiores do que as que vemos normalmente em casa. O segredo é imitar as condições em que ela cresce na natureza.

O tamanho das folhas depende em grande parte das condições em que a planta cresce.

A jiboia (Epipremnum aureum) é uma das plantas de interior mais populares do mundo devido à sua resistência e facilidade de cultivo. No entanto, a maioria das plantas que decoram casas e apartamentos permanece em uma espécie de "estágio juvenil", com folhas relativamente pequenas.

Outras, no entanto, surpreendem-nos com folhas tão grandes quanto uma folha de papel A4 ou até maiores. A diferença geralmente não está na variedade ou num fertilizante especial, mas em algo muito mais simples: a forma como a planta cresce.

Uma planta que quer trepar

Nas florestas tropicais do Sudeste Asiático e das Ilhas do Pacífico, a jiboia inicia sua vida no solo. Ao encontrar uma árvore, utiliza suas raízes aéreas para se fixar ao tronco e sobe em busca de mais luz solar. Essa mudança altera completamente seu desenvolvimento.

As plantas pothos cultivadas como plantas suspensas tendem a reter folhas menores.

Diversos estudos demonstraram que o contato com um suporte vertical, aliado à boa disponibilidade de luz, estimula o surgimento de folhas muito maiores do que as produzidas por uma planta suspensa.

A resposta fisiológica conhecida como tigmotropismo é a capacidade das plantas de orientar seu crescimento direcional em resposta ao contato físico com um objeto sólido.

Portanto, se o objetivo é obter uma planta pothos com folhas realmente impressionantes, o mais importante é fornecer-lhe algo para se apoiar e trepar.

O melhor aliado: um tutor

Especialistas recomendam o uso de uma estaca de suporte vertical, de preferência revestida com musgo esfagno ou fibra de coco. Esses materiais permitem que as raízes aéreas se fixem e encontrem um ambiente ligeiramente úmido, muito mais semelhante ao tronco de uma árvore do que a uma simples estaca de plástico.

O contato com um suporte vertical promove o amadurecimento da jiboia e o crescimento de folhas maiores.

O suporte não precisa ser muito alto inicialmente. O importante é que a planta possa continuar crescendo para cima. Com o tempo, as novas folhas começarão a ficar maiores que as mais antigas.

Muita luz, mas nunca luz solar forte.

Outro fator crucial é a iluminação. A jiboia tolera ambientes com pouca luz, e é justamente por isso que se tornou popular como planta de interior. No entanto, sobreviver não é o mesmo que prosperar.

Para desenvolver folhas grandes, a planta precisa de bastante luz indireta. Uma janela bem iluminada, protegida da luz solar direta durante as horas mais quentes do dia, geralmente oferece as melhores condições.

Mesmo saudável, uma planta pothos pode reter folhas pequenas se nunca encontrar um suporte para se apoiar.

Quando recebe pouca luz, a planta reduz o tamanho de suas folhas e alonga os entrenós – o espaço entre uma folha e outra – numa tentativa de encontrar um local mais iluminado.

Água e nutrientes, com moderação

Folhas grandes também requerem recursos. O substrato deve ser mantido ligeiramente úmido, mas nunca encharcado. O ideal é deixar os primeiros centímetros da superfície secarem antes de regar novamente, pois o excesso de água favorece o apodrecimento das raízes.

A luz solar direta pode queimar as folhas, especialmente durante o verão.

Durante a primavera e o verão, quando a planta está em seu período de maior crescimento, um fertilizante balanceado para plantas folhosas, aplicado de acordo com as instruções do fabricante, fornece os nutrientes necessários para o desenvolvimento de novas folhas.

Menos tesoura, mais paciência.

Um erro comum é podar continuamente os ramos mais longos para manter a planta compacta.

A poda tem sua utilidade quando se deseja uma planta mais arbustiva ou quando é necessário controlar seu tamanho, mas se o objetivo são folhas gigantes, é aconselhável deixar um ou mais caules continuarem crescendo.

Se o objetivo é obter folhas maiores, é aconselhável deixar alguns caules continuarem crescendo.

À medida que o caule amadurece e continua a crescer para cima, as novas folhas normalmente aumentam de tamanho gradualmente. Isso não acontece da noite para o dia. Pode levar meses ou até anos, dependendo das condições de cultivo.

Um fato surpreendente

Quem conhece a jiboia apenas como planta de interior dificilmente consegue imaginar do que ela é capaz.

Em regiões tropicais onde cresce livremente em árvores, um exemplar adulto pode desenvolver folhas entre 60 e 90 centímetros de comprimento, e até maiores em condições ideais. Além disso, essas folhas podem apresentar perfurações e divisões, uma característica quase nunca vista em plantas cultivadas em ambientes internos.

Em outras palavras, a pequena jiboia pendurada em uma estante e a gigante que trepa em uma árvore pertencem exatamente à mesma espécie. A diferença não é genética. São as condições em que elas crescem.