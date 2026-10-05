Novas simulações ligam as primeiras estrelas do Universo a sinais ainda visíveis hoje

As primeiras estrelas e galáxias transformaram o Universo primordial, produzindo os elementos químicos que hoje compõem estrelas, planetas e a própria vida. Agora, simulações avançadas estão reconstruindo esses primeiros bilhões de anos.

O projeto MEGATRON usa simulações cosmológicas para reproduzir a diversidade de espectros de galáxias do Universo jovem. Crédito: NASA

O Universo primordial era muito diferente do atual, sem estrelas, galáxias ou elementos químicos mais pesados que hidrogênio e hélio. As primeiras estrelas surgiram a partir do colapso gravitacional de nuvens de gás e foram responsáveis por produzir os primeiros elementos mais pesados.

Para entender essa evolução, pesquisadores desenvolveram o projeto MEGATRON, usando algumas das simulações mais detalhadas já realizadas. Os modelos incorporam processos físicos para acompanhar a evolução das estruturas cósmicas. Dessa forma, é possível reconstruir as primeiras fontes luminosas.

As simulações também permitem investigar como os elementos produzidos pelas primeiras estrelas foram dispersos pelo Universo e incorporados às gerações seguintes de estrelas. Ao comparar esses modelos com dados de telescópios como o James Webb (JWST), os pesquisadores podem testar quais cenários reproduzem o Universo jovem.

Rede cósmica

A rede cósmica é a estrutura de larga escala que organiza a matéria do Universo em uma espécie de teia, formada por filamentos de matéria conectando regiões mais densas. Sua formação é determinada pela gravidade e pela distribuição de matéria escura que define como a matéria está distribuída.

Gás bariônico se acumula nesses filamentos e alimenta a formação e evolução das galáxias.

Embora as primeiras galáxias tenham evoluído ao longo de bilhões de anos, alguns sinais de sua existência podem permanecer observáveis atualmente. Estrelas muito antigas podem preservar em sua composição química elementos produzidos pelas primeiras gerações estelares.

Projeto Megatron

O projeto MEGATRON é um projeto de simulação computacional desenvolvido para investigar como surgiram e evoluíram as primeiras estrelas e galáxias do Universo. O trabalho usa modelos cosmológicos de alta resolução para acompanhar a formação das primeiras estruturas luminosas e os processos físicos que transformaram o Universo.

As simulações combinam gravidade, hidrodinâmica e radiação para investigar como as primeiras galáxias evoluíram e modificaram o ambiente ao redor. Crédito: Katz et al. 2026

Um dos objetivos é entender como as primeiras estrelas modificaram o meio ao seu redor e produziram os elementos químicos. As simulações permitem acompanhar essa evolução em detalhe e gerar previsões que podem ser comparadas às observações de telescópios como o JWST.

Como as galáxias se formaram?

As simulações começam com gás primordial praticamente sem elementos pesados, reproduzindo as condições do Universo pouco depois do Big Bang. A partir desse material, os modelos acompanham o nascimento das primeiras estrelas, a radiação emitida por elas e suas mortes em explosões de supernova.

Esse processo é fundamental para entender a origem dos elementos químicos presentes no Universo atual. Carbono, oxigênio, ferro e outros elementos foram produzidos por processos nucleares no interior das estrelas e posteriormente liberados para o meio interestelar. O projeto MEGATRON permite acompanhar esse enriquecimento químico.

Papel do James Webb

O JWST é fundamental para estudar o Universo primordial porque observa principalmente nos comprimentos de onda infravermelhos, capazes de detectar a luz de galáxias extremamente distantes. Isso permite investigar galáxias formadas poucas centenas de milhões de anos após o Big Bang.

Comparar as previsões do MEGATRON com dados do James Webb ajuda a testar modelos sobre a formação e evolução das primeiras galáxias. Crédito: NASA

Além de detectar essas galáxias, o JWST consegue obter espectros que revelam propriedades físicas e químicas de seus gases e estrelas. Essas informações permitem medir redshifts, identificar elementos e estimar taxas de formação estelar, fornecendo dados para testar modelos como os do MEGATRON.