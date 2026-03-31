NASA fixa 2028 como data para a colonização da Lua: plano de 20 mil milhões e uma base lunar permanente

A NASA está a preparar o seu regresso à Lua com uma mudança estratégica, mais infraestruturas e tecnologia reutilizável, bem como a ideia de aprender a viver fora do planeta.

Há mais de 50 anos que nenhuma missão tripulada regressa à Lua.

Durante décadas, o regresso à Lua foi um desejo nostálgico, quase um exercício de memória histórica. No entanto, o novo plano da NASA rompe com essa lógica e propõe algo muito mais ambicioso: não apenas visitá-la, mas começar a usá-la continuamente.

A Lua deixa de ser um destino ocasional e passa a ser uma base operacional.

Esta abordagem marca uma clara diferença em relação à era Apollo, missões que nos ensinaram que podíamos lá chegar, mas não como lá ficar. O objetivo agora não é plantar uma bandeira, mas compreender como funciona a vida humana quando o regresso deixa de ser uma opção a curto prazo.

Pela primeira vez, a questão central não é quando chegaremos, mas o que faremos a seguir. Quanto tempo podemos ficar, como gerir os custos físicos e psicológicos e que infra-estruturas mínimas nos permitirão manter uma presença humana funcional.

O estabelecimento de condições de habitabilidade duradouras e sustentáveis é o próximo passo na exploração espacial, que começará com bases na Lua.

Assim, a Lua, neste contexto, deixa de ser um troféu político para se tornar um laboratório à escala planetária: imperfeito, hostil, mas extremamente útil para preparar o próximo salto na exploração espacial.

Do espetáculo à operacionalidade contínua

O plano articula-se em torno de uma sequência clara de missões: esta mudança prevê uma exploração sustentável que não se baseia em missões pontuais, mas em operações repetíveis com margens de erro cada vez menores. A Lua torna-se assim mais uma estação científica remota do que um cenário épico.

Primeiro, voos tripulados sem aterragem lunar para validar sistemas críticos.

Depois, o regresso à superfície.

E, finalmente, algo sem precedentes: uma cadência de missões que já não procura feitos isolados, mas sim a repetição, a rotina e a acumulação de experiência.

A chave é a regularidade, em que missões frequentes permitem corrigir falhas, otimizar processos e compreender como pequenos problemas se tornam riscos reais quando não existe uma cadeia de abastecimento terrestre imediata.

As missões em órbita da Lua serão colocadas em segundo plano, uma vez que não ajudam a compreender a habitabilidade da superfície.

Nesse sentido, a NASA está a começar a pensar como uma organização logística, para além de científica, para transportar pessoas, equipamento, energia e dados, o que se torna tão importante como a própria investigação. Esta é uma lição essencial para qualquer futuro para além da órbita terrestre.

A tecnologia que torna possível a permanência

Nada disto seria viável sem uma profunda mudança tecnológica. A utilização de sistemas de aterragem reutilizáveis reduz os custos e permite repetir missões sem começar do zero, onde a reutilização deixa de ser uma promessa e passa a ser uma necessidade operacional básica.

Outro elemento central é o aproveitamento dos recursos locais, como a extração de água do gelo lunar, a produção de oxigénio e o armazenamento de energia no próprio ambiente. Sem estes processos, qualquer base seria insustentável num local tão hostil como o nosso satélite.

De facto, os primeiros habitats não serão espetaculares, mas pequenos, funcionais e parcialmente protegidos com material lunar. A sua conceção privilegia a segurança em relação à estética, lembrando que a sobrevivência é a primeira condição para qualquer ciência posterior.

Cada um destes avanços tem um valor muito para além da Lua; ensaios técnicos e humanos que não podem ser testados em simuladores terrestres e cujos erros, embora dispendiosos, são muito menos perigosos do que cometê-los pela primeira vez em Marte.

E a estação lunar? Uma decisão incómoda

Um dos aspetos mais marcantes do plano é o facto de a estação orbital lunar ter sido relegada para segundo plano. Não se trata de uma falha técnica, mas de uma decisão estratégica, uma vez que orbitar a Lua não nos ensina a viver nela.

A estação acrescenta complexidade, custos e dependências que não são estritamente necessários para o objetivo principal. Se a prioridade é aprender a operar na superfície, cada recurso desviado para a órbita é um atraso acumulado.

Esta decisão revela uma maturidade invulgar nos programas espaciais: renunciar a projetos atrativos mas secundários como sinal de que a tónica é colocada na utilidade a longo prazo e não no espetáculo imediato.

No entanto, o plano não é isento de riscos e, como todos os anos, depende do orçamento científico, da estabilidade política e de uma colaboração industrial sem precedentes. Tudo isto no âmbito de uma visão clara, mas com uma execução que continua a ser frágil.